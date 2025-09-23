English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளிக்கு முன்பு முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட் ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி?

Diwali train ticket Booking : தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களில் முன்பதிவில்லாத ரயில் டிக்கெட்டுகளை UTS செயலி மூலம் ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 23, 2025, 08:09 PM IST
  • முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட் புக்கிங்
  • ஆன்லைனில் புக்கிங் செய்வது எப்படி?
  • தீபாவளிக்கு முன்பு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

கடக ராசியில் 49 நாட்கள் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
கடக ராசியில் 49 நாட்கள் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
புதிய ரேஷன் கார்டு, பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை ஒரே நாளில் கிடைக்க வேண்டுமா?
camera icon9
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு, பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை ஒரே நாளில் கிடைக்க வேண்டுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்
புரட்டாசி 06 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 06 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
தீபாவளிக்கு முன்பு முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட் ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி?

Diwali train ticket Booking : பண்டிகைக் காலங்களில் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணிக்க ரயில்வேயை அதிகம் நம்பியுள்ளனர். இந்த நேரத்தில் ரயில் நிலையங்களில் டிக்கெட் எடுக்க நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பது வழக்கமான ஒன்று. ஆனால், இந்திய ரயில்வேயால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட UTS (Unreserved Ticketing System) செயலி மூலம், முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளை இனி எளிதாக உங்கள் செல்போனில் பெறலாம். இந்தச் செயலி, தமிழ்நாட்டுக்குள் செல்பவர்களுக்கும், வெளிமாநிலப் பயணிகளுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

UTS செயலியின் பயன்கள்

வரிசையில் நிற்கத் தேவையில்லை: ரயில் நிலையத்தில் நீண்ட வரிசையில் நிற்பதைத் தவிர்த்து, எங்கிருந்தும் உங்கள் டிக்கெட்டைப் பதிவு செய்யலாம்.

பல்வேறு வகையான டிக்கெட்டுகள்: இந்தச் செயலி மூலம் பயணிகள் ரயில்கள், உள்ளூர் ரயில்கள் மற்றும் பொதுப் பெட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகளுடன், பிளாட்பாரம் டிக்கெட் மற்றும் சீசன் டிக்கெட்டுகளையும் வாங்கலாம்.

டிஜிட்டல் டிக்கெட்: டிக்கெட்டை அச்சிடத் தேவையில்லை. உங்கள் செல்போனில் உள்ள டிஜிட்டல் டிக்கெட்டைக் காட்டினால் போதும்.

Android மற்றும் iOS ஆதரவு: இந்தச் செயலி ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஆப்பிள் ஐபோன் என இரண்டு வகை மொபைல்களுக்கும் கிடைக்கிறது.

UTS செயலியில் டிக்கெட் புக் செய்யும் முறைகள்

முதலில், உங்கள் செல்போனில் UTS செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் பிற விவரங்களைக் கொடுத்துப் பதிவு செய்யவும்.

ஒரு கடவுச்சொல்லை உருவாக்கி, உங்கள் உள்நுழைவு ஐடி (Login ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி செயலியில் உள்நுழையவும்.

"Book Ticket" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் பயணிக்க வேண்டிய இடத்தின் விவரங்களை (எங்கிருந்து எங்கு செல்கிறீர்கள்) நிரப்பவும்.

கட்டணத்தைச் செலுத்தியவுடன், உங்கள் கணக்கிற்கு டிஜிட்டல் டிக்கெட் வந்துவிடும்.

பிளாட்பாரம் டிக்கெட் முன்பதிவு

ரயில் நிலையங்களில், பிளாட்பாரத்திற்குள் செல்ல விரும்பும் பயணிகளுக்கான டிக்கெட்டுகளையும் UTS செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். இது, ரயில் பயணிகளை வழியனுப்பவோ அல்லது அவர்களை அழைத்துச் செல்லவோ செல்பவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பிளாட்பாரம் டிக்கெட் புக் செய்யும் வழிமுறைகள்

உங்கள் செல்போனில் UTS செயலியைத் திறந்து, லாகின் செய்யவும்

"Book Ticket" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, அதில் உள்ள "Platform Ticket" என்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.

நீங்கள் எந்த ரயில் நிலையத்தில் பிளாட்பாரம் டிக்கெட் வாங்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பிறகு, நீங்கள் விரும்பும் டிக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையை உள்ளிட்டு, கட்டணத்தைச் செலுத்தவும்.

கட்டணம் செலுத்தியவுடன், உங்கள் செல்போனுக்கு டிஜிட்டல் பிளாட்பாரம் டிக்கெட் வரும். இந்த டிக்கெட்டைக் கொண்டு நீங்கள் பிளாட்பாரத்திற்குள் நுழையலாம்.

தமிழ்நாட்டு பயணிகளுக்கு

தமிழ்நாட்டிற்குள் பயணிகள் ரயில்கள் அல்லது உள்ளூர் ரயில்களில் பயணம் செய்ய, இந்தச் செயலி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக, சென்னையில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு அல்லது வேலூர் போன்ற இடங்களுக்குப் பயணிக்க, ரயில் நிலையத்திற்குச் செல்லும் முன்பே உங்கள் டிக்கெட்டைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இது, நேரத்தைச் சேமிக்க உதவுவதுடன், கடைசி நிமிட அவசரத்தையும் தவிர்க்க உதவும்.

வெளிமாநிலப் பயணிகளுக்கு

தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேரளா, கர்நாடகா, பீகார், உத்தரப்பிரதேசம் அல்லது ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்களுக்குப் பொதுப் பெட்டிகளில் பயணிக்க விரும்பினால், இந்தச் செயலி வழியாகவே முன்பதிவில்லாத ரயில் டிக்கெட்டைப் பதிவு செய்யலாம். அதாவது, முக்கிய நகரங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில், முன்பதிவில்லா பெட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகளையும் இந்தச் செயலி மூலம் பெறலாம். பண்டிகை காலங்களில் கடைசி நேரங்களில் ரயில் நிலையங்கள் செல்லும் பயணிகள் டிக்கெட் கவுண்டருக்கு செல்லாமல் நேராக ரயிலுக்கு சென்று எளிதாகப் பயணம் செய்ய உதவும்.

மேலும் படிக்க | ரயிலில் அடிக்கடி பயணம் செய்கிறீர்களா? இந்த 5 விதிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் புதிய கட்டுப்பாடு! IRCTC அதிரடி அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
DiwaliTrain ticket bookingUnreserved train ticketUTS AppTrain Ticket Booking Update

Trending News