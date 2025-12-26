English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஆதார் கார்டில் மொபைல் நம்பர் லிங்க்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

ஆதார் கார்டில் மொபைல் நம்பர் லிங்க்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் எந்த மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரியாமல் குழப்பமாக உள்ளதா? இதற்காக நீங்கள் இனி எங்கும் அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 26, 2025, 09:07 AM IST
  • ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்
  • மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?
  • மொபைல் எண் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

How To Check Aadhaar Card Linked With Mobile Number Online: இன்றைய காலகட்டத்தில், ஆதார் அட்டை நமது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் மிக முக்கியமான ஆவணமாக மாறிவிட்டது. வங்கிப் பணிகள், அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் அல்லது டிஜிட்டல் சேவைகள் என அனைத்து இடங்களிலும் ஆதார் அவசியமாகிறது. இந்தச் சேவைகளைத் தடையின்றிப் பெற, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் பயன்பாட்டில் இருப்பது மிகவும் அவசியம். ஏனெனில், சரிபார்ப்பு மற்றும் e-KYC போன்ற செயல்முறைகளை முடிக்க, அந்த மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP (ஒற்றை கடவுச்சொல்) மிக முக்கியமானது.

பல நேரங்களில், நாம் எந்த மொபைல் எண்ணை ஆதாருடன் இணைத்துள்ளோம் என்பதை மறந்துவிடுகிறோம். இத்தகைய சூழலில், பொதுமக்கள் எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் UIDAI ஒரு ஆன்லைன் வசதியை வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், வீட்டிலிருந்தபடியே சில நிமிடங்களில் உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணைக் கண்டறிய முடியும்.

ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் தவறாக இருந்தாலோ அல்லது செயலிழந்திருந்தாலோ ஏற்படும் சிக்கல்கள்:

இன்று வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்குவது, பான் கார்டை இணைப்பது, பரஸ்பர நிதிகளை நிர்வகிப்பது, காப்பீட்டுத் திட்டங்களைப் புதுப்பிப்பது மற்றும் அரசு மானியங்களைப் பெறுவது போன்ற அனைத்துப் பணிகளுக்கும் ஆதார் சரிபார்ப்பு மிக அவசியமானது. எனவே, ஆதாருடன் மொபைல் எண்ணை இணைப்பது மிக முக்கியமாகும். பெரும்பாலான ஆன்லைன் சேவைகளுக்கு OTP அடிப்படையிலான அங்கீகாரம் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் மட்டுமே பயன்படும். DigiLocker, UPI, வங்கிச் சேவைகள் மற்றும் பல்வேறு அரசு இணையதளங்களில் தடையின்றி உள்நுழைய இது அவசியம். உங்கள் ஆதாருடன் பழைய அல்லது தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லாத மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், முக்கியமான சேவைகளைப் பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படும்.

எனவே, உங்களின் சரியான மற்றும் தற்போதைய செயல்பாட்டில் உள்ள மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அவ்வப்போது சரிபார்த்து உறுதி செய்து கொள்வது அவசியம்.

UIDAI வலைத்தளத்திலிருந்து ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?

உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணைச் சரிபார்க்கும் செயல்முறையை UIDAI மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. இதற்காக நீங்கள் எங்கும் பயணிக்கத் தேவையில்லை; இந்தத் தகவலை உங்கள் வீட்டில் இலிருந்தே ஆன்லைனில் பெறலாம். முதலில், UIDAI இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் உள்ள மொபைல் மற்றும் ஈமெயில் ஐடியை சரிபார்ப்புப் பக்கத்தைப் பார்வையிடவும். இங்கே, உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அடுத்து, இது ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும். பின்னர், கேப்ட்சாவை நிரப்பி, 'Proceed to Verify' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும். இந்த முழு செயல்முறையும் சில நிமிடங்களில் நிறைவடைந்துவிடும்.

மொபைல் எண் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

மேலே குறிப்பிட்ட படிகளை நீங்கள் முடித்தவுடன், நீங்கள் உள்ளீடு செய்த மொபைல் எண் உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை இணையதளம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கும். உங்கள் எண் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அதற்கான உறுதிப்படுத்தல் தகவல் திரையில் தோன்றும். ஒருவேளை அந்த எண் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், "இந்த எண் ஆதார் பதிவுடன் பொருந்தவில்லை" என்ற செய்தி காட்டப்படும். அத்தகைய சூழலில், நீங்கள் வேறு எண்ணைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் சரிபார்க்கலாம். உங்கள் தற்போதைய மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்படாமலோ அல்லது பழைய எண் மாற்றப்படாமலோ இருந்தால், அருகிலுள்ள 'ஆதார் சேவா கேந்திராவிற்குச்' (Aadhaar Seva Kendra) சென்று உங்கள் புதிய எண்ணைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். சரியான மற்றும் பயன்பாட்டில் உள்ள மொபைல் எண்ணை ஆதாருடன் இணைப்பது, அரசு மற்றும் வங்கி தொடர்பான பணிகளை விரைவுபடுத்துவதுடன், டிஜிட்டல் சேவைகளை எளிதாகப் பெறவும் உதவும்.

