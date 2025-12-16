உங்க ஆதார் லிங்க் ஆன மொபைல் நம்பர மறந்துட்டீங்களா? இத மட்டும் பண்ணுங்க

How To Check Aadhaar Linked Mobile Number: இன்றைய காலகட்டத்தில், ஆதார் அட்டை நமது அடையாளத்தின் மிக முக்கியமான ஆவணமாக மாறிவிட்டது. வங்கி தொடர்பான வேலையாக இருந்தாலும் சரி, அரசு திட்டங்களின் சலுகைகளைப் பெறுவதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதாக இருந்தாலும் சரி, ஆதார் இந்த அனைத்து வேலைகளுக்கும் தேவைப்படும் முக்கிய ஆவணங்களில் ஒன்றாகும். இந்த அனைத்து சேவைகளின் நன்மைகளையும் பெற, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் செயலில் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும். இந்த மொபைல் எண்ணில் OTP பெறப்படுகிறது, இதன் மூலம் சரிபார்ப்பு மற்றும் e-KYC போன்ற செயல்முறைகள் முடிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் பல நேரங்களில் மக்கள் தங்கள் ஆதாருடன் எந்த மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், UIDAI ஒரு எளிய ஆன்லைன் தீர்வு ஒன்றை வழங்கியுள்ளது, இதன் மூலம் நீங்கள் சில நிமிடங்களில் இது தொடர்பான தகவலைப் பெறலாம்.
ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் தவறாகவோ அல்லது செயலிழந்தாலோ ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்ன?
ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் முக்கியமானது, ஏனெனில் இன்று வங்கிக் கணக்கைத் திறப்பது, பான் கார்டை இணைப்பது, பரஸ்பர நிதிகளை நிர்வகித்தல், காப்பீட்டைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் அரசாங்க மானியத்தைப் பெறுவது போன்ற பல முக்கிய பணிகள் ஆதார் சரிபார்ப்பு இல்லாமல் முழுமையடையாது. இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் OTP அடிப்படையிலான அங்கீகாரத்திற்கு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. DigiLocker, UPI, வங்கி சேவைகள் மற்றும் பல அரசு போர்டல்களில் உள்நுழைவதற்கும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் தேவைப்படுகிறது. உங்கள் ஆதாருடன் பழைய அல்லது செயலற்ற மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதில் நீங்கள் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும். எனவே, உங்கள் சரியான மற்றும் செயலில் உள்ள எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை அவ்வப்போது சரிபார்த்துக் கொள்வது அவசியமாகும்.
UIDAI வலைத்தளத்திலிருந்து ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?
உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணைச் சரிபார்க்கும் செயல்முறையை UIDAI மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. இதற்காக நீங்கள் எங்கும் செல்லத் தேவையில்லை; இந்தத் தகவலை உங்கள் வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் பெறலாம். முதலில், UIDAI இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் உள்ள மொபைல் மற்றும் ஈமெயில் ஐடியை சரிபார்ப்புப் பக்கத்தைப் பார்வையிடவும். இங்கே, உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அடுத்து, அது ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும். பின்னர், கேப்ட்சாவை நிரப்பி, 'Proceed to Verify' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும். இந்த முழு செயல்முறையும் சில நிமிடங்களில் நிறைவடைகிறது.
மொபைல் எண் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
நீங்கள் கொடுத்த மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டுச் சரிபார்த்த பிறகு, அந்த எண் உங்கள் ஆதார் பதிவேட்டில் உள்ள எண்ணுடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதை இணையதளம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கும். எண் இணைக்கப்பட்டதற்கான உறுதிப்படுத்தல் (Confirmation) திரையில் காண்பிக்கப்படும். "இந்த எண் ஆதார் பதிவேட்டுடன் பொருந்தவில்லை" என்று இணையதளம் தெளிவாகக் காண்பிக்கும். இப்படியான சூழ்நிலையில், நீங்கள் வேறு எண்ணை உள்ளிட்டு மீண்டும் சரிபார்க்கலாம்.
உங்களுடைய சரியான மற்றும் செயல்படும் மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றாலோ அல்லது பழைய எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தாலோ, நீங்கள் உடனடியாக அருகிலுள்ள ஆதார் சேவா கேந்திராவிற்குச் (Aadhaar Seva Kendra) சென்று உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்கலாம். சரியான மற்றும் செயல்பாட்டில் உள்ள மொபைல் எண்ணை ஆதாருடன் இணைப்பது அரசு மற்றும் வங்கிப் பணிகளை எளிதாக்குவதுடன், டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் சுலபமாக்கும்.
