எச்சரிக்கை! டிசம்பர் 31 தான் கடைசித் தேதி: இதைச் செய்யாவிட்டால் சிக்கல் நிச்சயம்

PAN-Aadhaar Link: உங்களிடம் பான் கார்டு (PAN) இருந்து, அதை இன்னும் ஆதாருடன் இணைக்கவில்லை என்றால், இந்தச் செய்தி உங்களுக்குத்தான்! இதைச் செய்து முடிக்க உங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள கடைசி வாய்ப்பு இதுவாகும். வருமான வரித் துறை உங்கள் பான் - ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான இறுதித் தேதியாக 2025, டிசம்பர் 31-ஐ நிர்ணயித்துள்ளது. இந்தத் தேதிக்குள் இணைக்கத் தவறினால், உங்கள் பான் கார்டு செயலிழக்கப்படும். இந்த காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு இணைக்க முயற்சித்தால், ₹1,000 அபராதம் செலுத்த நேரிடும்.
உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் அட்டையை மிக எளிதாக இணைப்பதற்கான வழிமுறைகளை இங்கே கொடுத்துள்ளோம். இதைப் பின்பற்றிச் சில நிமிடங்களில் உங்கள் வேலையை முடியுங்கள்.
தாமதமான கட்டணத்துடன் பான் இணைப்பு சாத்தியம்
அக்டோபர் 1, 2024-க்கு முன்பு தற்காலிக ஆதார் பதிவு ஐடியை (Enrolment ID) பயன்படுத்தி பான் கார்டு பெற்றவர்கள், தங்கள் நிரந்தர ஆதார் எண்ணை டிசம்பர் 31, 2025 வரை அபராதம் இன்றி இணைத்துக்கொள்ள அரசு ஒரு சிறப்பு வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. ஆனால், மற்ற அனைத்து வரி செலுத்துவோரும் (ஜூலை 1, 2017-க்கு முன் பான் பெற்றவர்கள் உட்பட) ஏற்கனவே இணைப்பிற்கான காலக்கெடு முடிந்துவிட்டதால், இப்போது இணைக்க ரூ. 1,000 தாமதக் கட்டணம் செலுத்துவது கட்டாயமாகும். மேலும், அக்டோபர் 1, 2024 முதல் புதிய பான் கார்டு விண்ணப்பங்களுக்கு ஆதார் பதிவு ஐடியைப் பயன்படுத்த முடியாது, ஆதார் எண் மட்டுமே கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டிசம்பர் 31, 2025 காலக்கெடுவிற்குள் இணைக்கத் தவறினால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் பான் கார்டு "செயலற்றதாக" மாறிவிடும்.
இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் PAN எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்கவும்
நீங்கள் இன்னும் உங்கள் PAN அட்டையை ஆதாருடன் இணைக்கவில்லை என்றால், கீழே உள்ள படிகளைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் செயல்முறையை முடிக்கலாம்.
படி 1. முதலில், நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வ வருமான வரி மின்-தாக்கல் போர்ட்டலைப் பார்வையிட வேண்டும். www.incometax.gov.in/iec/foportl/ ஐப் பார்வையிடுவதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம்.
படி 2. இங்கே, "விரைவு இணைப்புகள்" பிரிவில் "ஆதார் இணைப்பு" விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள். அதைக் கிளிக் செய்யவும்.
படி 3. அடுத்து, உங்கள் PAN மற்றும் ஆதார் அட்டை எண்ணை உள்ளிட்டு சமர்ப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
படி 4. உங்கள் PAN ஏற்கனவே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், "PAN ஏற்கனவே ஆதார் அல்லது பிற ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று திரையில் ஒரு செய்தியைக் காண்பீர்கள். படி 5. உங்கள் PAN உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை மற்றும் நீங்கள் NSDL போர்ட்டலில் ஒரு சலான் தாக்கல் செய்திருந்தால், இந்தத் தகவல் மின்னணு தாக்கல் மூலம் சரிபார்க்கப்படும். உங்களுக்கு ஒரு பாப்-அப் அறிவிப்பு வரும்.
படி 6. அனைத்து தகவல்களையும் வழங்கிய பிறகு, போர்ட்டலில் உள்ள 'Link Aadhaar' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
படி 7. இப்போது, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் பெறப்பட்ட 6 இலக்க OTP ஐ உள்ளிடவும்.
படி 8. பின்னர், ஆதார்-பான் இணைப்பு தாவலைக் கிளிக் செய்து சமர்ப்பிக்கவும்.
ஆதார்-பான் இணைப்பு செயல்முறை 4 முதல் 5 வேலை நாட்கள் ஆகலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் ஆதார்-பான் இணைக்கவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?
டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் உங்கள் பான் (PAN) எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் பான் கார்டு செயலற்றதாகிவிடும். இதன் விளைவாக, உங்களால் வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) செய்ய முடியாது மற்றும் உங்களுக்கு வர வேண்டிய வரி ரீஃபண்ட் தொகையை அரசு வழங்காது. பான் செயலற்ற நிலையில் இருக்கும்போது, நிலுவையில் உள்ள ரீஃபண்ட் தொகைகளுக்கு வட்டியும் கிடைக்காது. மேலும், பான் ஆதாருடன் இணைக்கப்படாத நிலையில், வழக்கமான வரி விகிதத்தை விட அதிக வரி வசூலிக்கப்படும். பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தைப் பொறுத்தவரை, ஆதார் ஒரு முக்கிய அடையாள ஆவணமாக இருந்தாலும், பான் இணைக்கப்படவில்லை என்பதற்காக பாஸ்போர்ட் மறுக்கப்படாது; ஆனால் நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகள் தேவைப்படும் இடங்களில் சிக்கல் ஏற்படும். அதேபோல், வங்கிச் சேவைகள் மற்றும் அரசு மானியங்களைப் பெறுவதற்கு ஆதார் கட்டாயமாகும். பான் செயலற்றதாக இருந்தால், 50,000 ரூபாய்க்கு மேலான வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் புதிய வங்கிக் கணக்கு தொடங்குவது போன்ற நிதிச் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படும். எனவே, அரசு சேவைகளைத் தடையின்றிப் பெற பான் மற்றும் ஆதாரை இணைப்பது அவசியமாகும்.
மேலும் படிக்க | ஜியோவின் அதிரடி ஆட்டம்: 200 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிட்டெட் 5G டேட்டா
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.22,000 -க்கு மேல் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ