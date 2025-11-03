உங்கள் வாகனத்துக்கு அபராதம் இருக்கிறதா? ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?

traffic fines online : போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்காணிக்க சென்னை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு கேமரா மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் இருந்து தப்பினாலும், மேம்படுத்தப்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) தொழில்நுட்பம் மூலம், விதிமீறல்களில் இருந்து தப்பிப்பது என்பது கிட்டத்தட்ட இயலாத ஒன்றாகிவிட்டது. மாநகரங்கள் முழுவதும் பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிநவீன உயர்-தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமராக்கள், சிக்னல்களைத் தாண்டிச் செல்வது, அனுமதிக்கப்பட்ட வேகத்தைத் தாண்டி ஓட்டுவது, தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வது போன்ற சிறிய பிழைகளைக் கூடத் துல்லியமாகப் பதிவு செய்கின்றன.
இந்த விதிமீறல்கள் உடனடியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு, உங்கள் வாகனப் பதிவு எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னணுக் கட்டணச் சீட்டாக (e-challan) தானாகவே அனுப்பப்படுகின்றன. நீங்கள் அறியாமலேயே ஏதேனும் சாலை விதிகளை மீறிவிட்டதாகச் சந்தேகித்தால், உங்கள் பெயரில் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஆன்லைனில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். அது எப்படி? என்ற எளிய மற்றும் விரிவான வழிமுறைகளை இப்போது பார்ப்போம்.
மின்னணுக் கட்டணச் சீட்டு (e-challan) என்றால் என்ன?
மின்னணுக் கட்டணச் சீட்டு என்பது, சாலை விதிகளை மீறியதற்காகத் தானியங்கி முறையில் கணினி மூலம் உருவாக்கப்படும் அபராதத் தொகையாகும். AI கேமராக்கள் விதிமீறலைப் பதிவு செய்தவுடனோ, அல்லது களத்தில் உள்ள காவல்துறை அதிகாரி கையில் உள்ள சாதனத்தில் விதிமீறலைப் பதிவு செய்தவுடனோ இது உருவாக்கப்படும். இந்த அபராத விவரங்கள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் தரவுத்தளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டு, உங்கள் வாகனப் பதிவு எண் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் நிரந்தரமாக இணைக்கப்படுகின்றன.
பரிவாஹன் இணையதளம் மூலம் கட்டணச் சீட்டைச் சரிபார்க்கும் விரிவான வழிமுறைகள்
மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் (MoRTH) அதிகாரப்பூர்வமான 'பரிவாஹன் சேவா' இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் வாகனத்தின் பெயரில் நிலுவையில் உள்ள அபராதங்களைச் சில நிமிடங்களில் சரிபார்க்கலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ தளத்திற்குச் செல்லுங்கள்: உங்கள் கணினி அல்லது கைபேசியில் உள்ள உலாவியில் (Browser) echallan.parivahan.gov.in என்ற இணைய முகவரியை உள்ளிட்டு உள்ளே செல்லவும்.
சரிபார்ப்புப் பக்கத்தைத் தேர்வு செய்யவும்: இணையதளத்தில் தோன்றும் 'சலான் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்' (Check Challan Status) என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
தேடுதல் முறையைத் தேர்வு செய்யுங்கள்: சலான் நிலையைச் சரிபார்க்க மூன்று வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்:
சலான் எண்: உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கட்டணச் சீட்டு எண் அல்லது உங்கள் வாகனத்தின் பதிவு எண் (எ.கா: TN 00 XX 0000) மற்றும் சேஸ் எண் அல்லது எஞ்சின் எண் (இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று) இருந்தாலும் பார்க்கலாம். அல்லது உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமத்தின் எண் இருந்தால் இந்த விவரங்களை உள்ளீடு செய்து அபராதம் இருக்கிறதா? என செக் செய்யலாம்.
* சலான்/வாகனம்/உரிமம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை challan.parivahan.gov.in வெப்சைட் ஆப்சனில் உள்ளிடவும்.
* திரையில் தோன்றும் பாதுகாப்புக் குறியீட்டை (Captcha code) சரியாக உள்ளிட்டு, 'விவரங்களைப் பெறுக' (Get Detail) என்ற பொத்தானை அழுத்தவும்.
* தற்போது, நிலையை அறிந்து அபராதத்தைச் செலுத்தவும்:
* உங்கள் வாகனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட செலுத்தப்படாத (நிலுவையில் உள்ள) அல்லது ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட அனைத்துக் கட்டணச் சீட்டுகளின் விவரங்களும் திரையில் காட்டப்படும்.
* நிலுவையில் உள்ள அபராதங்களுக்கு, விதிமீறலுக்கான புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ ஆதாரங்கள் (பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால்) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதைப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
* அபராதத் தொகையை நீங்கள் நேரடியாக ஆன்லைன் மூலமாகவே (Debit/Credit Card, UPI அல்லது Net Banking) உடனடியாகச் செலுத்தலாம்.
ஏன் அடிக்கடி சரிபார்ப்பது அவசியம்?
சிக்கலைத் தவிர்க்க: மின்னணுக் கட்டணச் சீட்டை அலட்சியம் செய்தால், அபராதத் தொகையுடன் கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்படலாம், சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வரலாம் அல்லது வாகனக் காப்பீடு மற்றும் பதிவுச் சான்றிதழைப் புதுப்பிக்கும்போது சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
பாதுகாப்பு: நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்குப் பிறகும், முக்கிய நகர்புறப் பயணங்களுக்குப் பிறகும், குறிப்பாக வாகன உரிமையாளர் மாற்றம் செய்வதற்கு முன்பும் உங்கள் சலான் நிலையைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் நல்லது.
விரைவான தீர்வு: அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதை விரைவாகச் செலுத்துவதன் மூலம் சட்ட சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.
போக்குவரத்து விதிகளை மதித்து, பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். உங்கள் வாகனத்தின் பெயரில் எந்த அபராதமும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்துகொள்ள மேற்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்!
