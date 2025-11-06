உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதா? இந்த 5 வழிகளில் செக் செய்யலாம்

Smartphone Tips in Tamil: இன்றைய உலகம் எங்கும் தொழில்நுட்பம் எதிலும் தொழில்நுட்பம் என்ற ரீதியில் செயல்பட்டு வருகின்றது. அதில் முக்கியமானது ஸ்மார்ட்போன். இன்றளவில் ஸ்மார்ட்போன் இல்லாமல் நம்மால் இயல்பான வாழ்க்கையை நடத்த முடியுமா என்பதே சந்தேகம்தான்.
நமது ஸ்மார்ட்போன் வெறும் பேசுவதற்கான சாதனம் மட்டுமல்ல. இது ஒரு மினி கணினி, நிதி பணிகளில் கேல்குலேட்டர், கேமரா என சகலமுமாக உள்ளது. நமது தனிப்பட்ட தரவு, அத்தியாவசிய விஷயங்கள், சமூக ஊடகக் கணக்குகள் மற்றும் வங்கி செயலிகள் என அனைத்தும் தொடர்ந்து ஹேக்கர்களின் கண்காணிப்பில் உள்ளன. இணையத்துடன் நாம் ஒருமுறை இணைந்துவுட்டால், அதன் பிறகு ஹேக்கர்களை முழுமையாகத் தடுக்க முடியாது. ஆனால் உங்கள் தொலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரியான நேரத்தில் அறிந்தால், கடுமையான ஆபத்திலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். உங்கள் தொலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கும் ஐந்து அபாய அறிகுறைகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
உங்கள் தொலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை எவ்வாறு தெரிந்துகொள்வது?
பேட்டரி இயல்பை விட வேகமாக டிரெய்ன் ஆவது, பேட்டரி அதிக வெப்பமாவது
உங்கள் தொலைபேசியின் பேட்டரி இயல்பை விட வேகமாக தீர்ந்து போனால், தொலைபேசி அதிக வெப்பமடைந்தால், ஸ்பைவேர் அல்லது தீம்பொருள் பின்னணியில் தொடர்ந்து செயலில் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஸ்பைவேர் தொடர்ந்து தரவை அனுப்புகிறது மற்றும் பெறுகிறது, இதனால் பேட்டரி விரைவாக டிரெய்ன் ஆகிறது. ஏதேனும் அறியப்படாத செயலிகள் அதிக பவரை பயன்படுத்துகின்றனவா என்பதைப் பார்க்க உங்கள் பேட்டரி செட்டிங்கை செக் செய்யவும்.
தரவு நுகர்வு மற்றும் நெட்வொர்க் செயல்பாடு
ஹேக்கர்கள் பெரும்பாலும் தொலைநிலை அணுகல் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தொலைபேசியை ஹேக் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். உங்கள் செட்டிங்கில் உங்கள் தொலைபேசியின் தரவு நுகர்வைக் கண்காணிக்கவும். உங்களுக்குத் தெரியாத ஒரு அறியப்படாத செயலி தொடர்ந்து தரவைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் கவனித்தால், அது ஹேக்கின் தெளிவான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
விசித்திரமான பாப்-அப்கள் அல்லது செட்டிங்கில் மாற்றங்கள்
உங்கள் பிரவுசரில் விசித்திரமான பாப்-அப்களைப் பார்த்தால், அல்லது உங்களுக்குத் தெரியாமல் உங்கள் தொலைபேசியில் விளம்பர மென்பொருள் அல்லது தீங்கிழைக்கும் மென்பொருள் நிறுவப்பட்டிருந்தால், இது ஒரு எச்சரிக்கையாகும். உங்கள் தொலைபேசியின் பர்மிஷன் அல்லது செட்டிங்கில் ஏதேனும் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும்.
தொலைபேசி வேகம் குறைவது அல்லது திடீர் ரீஸ்டார்ட்கள்
உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மிகவும் மெதுவாக இருந்தால், அடிக்கடி ரீஸ்டார்ட் ஆனால், அல்லது செயலிகள் விசித்திரமாக உறைந்து போயிருந்தால், அது தீம்பொருள் காரணமாக இருக்கலாம். தீம்பொருள் அல்லது ஹேக்கர் செயல்பாடு உங்கள் தொலைபேசியின் நினைவகம் மற்றும் CPU இல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். புதிய செயலியை நிறுவிய பின் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் குறித்து குறிப்பாக கவனமாக இருங்கள்.
சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடு
தீம்பொருளைப் பரப்ப அல்லது உங்கள் கணக்குகளை அணுக ஹேக்கர்கள் உங்கள் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் எண்ணிலிருந்து ஏதேனும் அறியப்படாத செய்திகள் அல்லது அழைப்புகள் உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும், அல்லது தெரியாத இடங்களிலிருந்து உங்கள் மின்னஞ்சல் அல்லது சமூக ஊடகக் கணக்குகளில் ஏதேனும் லாக் இன் செயல்பாடுகள் உள்ளதா என அவ்வப்போது செக் செய்வது நல்லது.
