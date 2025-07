செலிப்ரிடியுடன் செல்ஃபி எடுக்கணுமா? ChatGPT எடுத்துக்கொடுக்கும்.. இதுதான் Prompt

Make AI Photo with celebrity: ஒரு பிரபல சினிமா நட்சத்திரம், அரசியல் பிரபலம், பாப் ஸ்டார், விளையாட்டு வீரர்.... இப்படி பல பிரபலங்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது பலரது கனவாக உள்ளது. ஆனால், அனைவருக்கும் இதற்கான வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை.

பிரபலங்களுடன் போட்டோ எடுக்க ஆசைப்பட்டு, ஆனால் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கும் பலரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். AI அதற்கும் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்துள்ளது. இப்போது பிரபலங்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால், அதற்காக அலையத் தேவையில்லை, கவலைகொள்ளத் தேவையில்லை. உங்கள் பிரச்சினைக்கும் ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில்நுட்பம் மிகவும் முன்னேறியுள்ளது. இப்போது நீங்கள் ஒரு புகைப்படம் எடுக்க மணிக்கணக்கில் வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. AI சாட்பாட் ChatGPT உதவியுடன், உங்களுக்குப் பிடித்த பிரபலத்துடன் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய், அமிதாப் பச்சன், ஷாருக் கான், சல்மான் கான் அல்லது ஷ்ரத்தா கபூர் என யாராக இருந்தாலும் சரி, புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள ஒரு எளிதான மற்றும் இலவச வழி வந்துவிட்டது. இந்த வேடிக்கையான அம்சத்தைப் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இன்ஃப்ளுயன்சர் சொன்ன ட்ரிக்

இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு இன்ஃப்ளுயன்சர் இந்த சிறந்த அம்சத்தைப் பற்றி கூறியுள்ளார். இதற்கு விலையுயர்ந்த செயலிகளைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது இதற்காக பணம் செலவழிக்கவோ தேவையில்லை. AI உதவியுடன், நீங்கள் விரும்பும் பிரபலத்துடன் உங்கள் விருப்பப்படி சிறந்த புகைப்படத்தை உருவாக்கலாம். ஒரு நல்ல 'ப்ராம்ப்ட்' எழுதினால் போதும். சில நிமிடங்களில் உங்கள் புகைப்படம் தயாராகிவிடும்.

அது முற்றிலும் உண்மையான புகைப்படம் போலவே தோன்றும். இந்த புகைப்படத்தை நீங்கள் சேவ் செய்து வைத்துக்கொள்ளலாம். பிரபலங்களுடனான உங்கள் போட்டோக்களை சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றலாம்.

ஒரு நொடியில் புகைப்படம்

சமூக ஊடக தளமான இன்ஸ்டாகிராமில் techyraj.ai என்ற பக்கத்தில் ஒரு வீடியோ பகிரப்பட்டுள்ளது. AI ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு பிரபலத்துடன் உண்மையான புகைப்படத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை பற்றி அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்த விலையுயர்ந்த மென்பொருளை வாங்கவோ அல்லது ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கொள்ளவோ தேவையில்லை. ChatGPT என்ற AI கருவியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சிறிய ப்ராம்ட்டைக் கொடுத்தால் போதும்.

இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை என்ன என அறிந்து கொள்ளுங்கள்

- இந்த சிறப்பு அம்சத்தைப் பயன்படுத்த, முதலில் ChatGP ஐத் திறக்கவும்.

- உங்கள் படத்தைப் பதிவேற்றவும்.

- பின்னர் இன்ஃப்ளுயன்சர் கொடுத்த ப்ராம்ட்டை எழுதுங்கள்.

- இன்ஃப்ளுயன்சர் கமெண்ட் பெட்டியில் ப்ராம்ட்டையும் பின் செய்துள்ளார்.

- நீங்கள் அதை கமெண்ட் பகுதியிலிருந்து காபி செய்துகொள்ளலாம்.

புகைப்படம் எடுக்க தேவையான ப்ராம்ட் என்ன?

ஒரு பிரபலத்துடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள எப்படிப்பட்ட ப்ராம்ட்டை எழுத வேண்டும் என நீங்கள் யோசிக்கலாம். வீடியோவில், கருத்துப் பெட்டியில் ப்ராம்ட் பின் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இன்ஃப்ளுயன்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதுதான் அந்த ப்ராம்ட்:

Create a hyperrealistic iPhone selfie that feels completely unintentional and imperfect — as if taken mid-action, without trying. The angle is clumsy, and the image shows a bit of motion blur. Lighting is uneven, with patches of overexposure caused by nearby streetlights or indoor bulbs. The framing is messy and off-center, with no clear focus — just a candid snap taken quickly while pulling out the phone. The main character is the boy with the [uploaded face]. Ensure his facial features stay exactly the same — retain the same nose shape, eyebrow structure, cheek contours, and eye positioning. Next to him stands [Celebrity Name], both caught in an unposed, everyday moment. The background should suggest a lively night — maybe a street or event — but remain slightly blurred, putting focus on the accidental vibe of the photo.

நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், இந்த ப்ராம்ட்டை எடுத்து, அதை காபி செய்து பேஸ்ட் செய்ய வேண்டியதுதான். நீங்கள் புகைப்படம் எடுக்க விரும்பும் நட்சத்திரத்தின் பெயரை எழுதுங்கள். சில நிமிடங்களில், ChatGPT நீங்களும், நீங்கள் விரும்பும் பிரபலமும் இருக்கும் ஒரு சிறந்த புகைப்படத்தை உருவாக்கும்.

