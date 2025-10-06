English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரட்டை செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

Arattai App Latest News: ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS இல் அரட்டை செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது? முழுமையான செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 6, 2025, 09:34 PM IST
  • அரட்டை செயலியை பிற செயலிகளிலிருந்து வேறுபடுத்தும் ஐந்து தனித்துவமான அம்சங்கள் என்ன?
  • ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS இல் அரட்டை செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது?
  • முழு செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.

அரட்டை செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

How to download Arattai App: இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜோஹோ, வாட்ஸ்அப்பிற்கு பாதுகாப்பான, இலகுரக மற்றும் அணுகக்கூடிய மாற்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட இலவச செய்தி மற்றும் அழைப்பு தளமான அரட்டையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. செயல்திறனை மனதில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அரட்டை செயலி, குறைந்த விலை ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் மெதுவான இணைய இணைப்புகளிலும் தடையின்றி செயல்படுகிறது, இது நாடு முழுவதும் உள்ள பரந்த அளவிலான பயனர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.

Made-in-India chat App

டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்கள் மற்றும் குரல் செய்தி அனுப்புதல், ஆவணம் மற்றும் படப் பகிர்வு, ஆடியோ-வீடியோ அழைப்புகள், குழு அரட்டைகள் (1,000 உறுப்பினர்களை ஆதரிக்கிறது) மற்றும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சேனல்கள் மூலம், அரட்டை செயலி இந்திய பயனர்களுக்கு முழுமையான செய்தி அனுப்பும் அனுபவத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் கடுமையான தனியுரிமை மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு தரநிலைகளையும் இது பராமரிக்கிறது.

ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS இல் அரட்டை செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது?

ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு: 

- கூகிள் பிளே ஸ்டோருக்குச் சென்று, அரட்டை மெசஞ்சரை (ஜோஹோ கார்ப்பரேஷன்) தேடி, அதை நேரடியாக நிறுவவும். 

- மாற்றாக, பாதுகாப்பான பதிவிறக்க இணைப்பிற்காக அதிகாரப்பூர்வ அரட்டை வலைத்தளத்திற்கும் செல்லலாம்.

- பயனர்கள் வெளிப்புற அல்லது அதிகாரப்பூர்வமற்ற மூலங்களிலிருந்து APKகளை நிறுவ வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

ஐபோன் பயனர்களுக்கு: 

- ஆப் ஸ்டோருக்குச் சென்று, Arattai Messenger ஐக் கண்டுபிடித்து, Zoho ஐ டெவலப்பராக உறுதிசெய்து, 'Get' என்பதைத் தட்டவும். 

- இந்த செயலி Arattai இன் அதிகாரப்பூர்வ தளம் மூலமாகவும் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கிறது. 

அமைவு செயல்முறை: 

- செயலி நிறுவப்பட்டதும், உங்கள் நாட்டின் குறியீட்டைத் தேர்வுசெய்து, உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, OTP வழியாக அதைச் சரிபார்க்கவும். 
- பின்னர், தேவையான அனுமதிகளை (தொடர்புகள், மைக்ரோஃபோன், கேமரா, அறிவிப்புகள்) வழங்கி, தொடங்குவதற்கு உங்கள் சுயவிவரப் பெயர் மற்றும் புகைப்படத்தை உருவாக்கவும்.

அரட்டை செயலியை பிற செயலிகளிலிருந்து வேறுபடுத்தும் ஐந்து தனித்துவமான அம்சங்கள்

1. Meetings

அரட்டை செயலியின் மீடிங்ஸ் அம்சம், WhatsApp இன் வரையறுக்கப்பட்ட வீடியோ செயல்பாட்டிலிருந்து மேம்படுத்தப்பட்ட Zoom அல்லது Google Meet போன்ற வீடியோ அழைப்புகளை ஹோஸ்ட் செய்ய அல்லது சேர பயனர்களை அனுமதிக்கிறது. கீழே உள்ள கருவிப்பட்டி வழியாக அணுகக்கூடிய இது, பயனர்கள் உடனடி சந்திப்புகளைத் தொடங்க, வரவிருக்கும் சந்திப்புகளைத் திட்டமிட அல்லது முந்தைய அமர்வுகளை மீண்டும் பார்வையிட அனுமதிக்கிறது. 

2. Pocket

பாக்கெட் கருவி உங்கள் தனிப்பட்ட டிஜிட்டல் நோட்புக்காக செயல்படுகிறது. பயனர்கள் குறிப்புகள், நினைவூட்டல்கள், புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோக்களை அரட்டை சாளரங்களிலிருந்து தனித்தனியாக பாதுகாப்பான தனிப்பட்ட இடத்தில் சேமிக்கலாம். வாட்ஸ்அப்பின் 'உங்களுக்கு நீங்களே செய்தி அனுப்புங்கள்' அம்சத்தைப் போலவே, இது முழுமையாக குறியாக்கம் செய்யப்பட்டு தனிப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை பாதுகாப்பாக ஒழுங்கமைக்க உதவுகிறது. 

3. No AI add-ons

அரட்டை செயலி விஷயங்களை எளிமையாக வைத்திருக்கிறது. இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு ஒருங்கிணைப்பு இல்லை. வாட்ஸ்அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் மெட்டாவின் சமீபத்திய AI-ஆல் இயங்கும் கருவிகளைப் போலல்லாமல், அரட்டை ஊடுருவும் AI பரிந்துரைகள் அல்லது சாட்பாட்கள் இல்லாமல் மனித தகவல்தொடர்புகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. 

4. Ad-free experience

பயனர்கள் விளம்பரம் இல்லாத இடைமுகத்தை அனுபவிக்க முடியும். அரட்டை பயனர் தரவை பணமாக்காது என்பதை ஜோஹோ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அனைத்து தகவல்களும் இந்திய தரவு மையங்களில் சேமிக்கப்படுகின்றன. குரல் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகள் எண்ட்-டு-எண்ட் குறியாக்கத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டாலும், எளிய உரைச் செய்திகளில் தற்போது முழு குறியாக்கம் இல்லை, இது வாட்ஸ்அப்பின் மாதிரியிலிருந்து வேறுபட்டது. 

5. Mentions

தி மென்ஷன்ஸ் அம்சம், ஸ்லாக்கின் மென்ஷன் டேப்பைப் போலவே, ஒரு பயனர் குறியிடப்பட்ட அனைத்து செய்திகளையும் வசதியாக தொகுக்கிறது. இது பயனர்கள் தொடர்புடைய விவாதங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளை கவனிக்க உதவுகிறது, செயலில் உள்ள குழு அரட்டைகளில் முக்கியமான செய்திகளைத் தவறவிடுவதற்கான வாய்ப்புகளைக் குறைக்கிறது.

பாதுகாப்பான மற்றும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் தொடர்பு தளம்

அன்றாட அரட்டை, தகவல் தொடர்பு, தொழில்முறை வீடியோ சந்திப்புகள் அல்லது தனிப்பட்ட குறிப்புகளைச் சேமிப்பது என எதுவாக இருந்தாலும், இந்திய பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட முழுமையான மற்றும் குழப்பம் இல்லாத அனுபவத்தை அரட்டை செயலி வழங்குகிறது.

