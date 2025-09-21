EPFO : Annexure K டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? பிஎப் முக்கிய தகவல்

EPFO : ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) அமைப்பில் Annexure K என்பது ஒரு முக்கியமான பரிமாற்றச் சான்றிதழ் ஆகும். இது ஊழியரின் விவரங்கள், பணி வரலாறு, வட்டியுடன் கூடிய பிஎஃப் இருப்பு, பணியில் சேர்ந்த மற்றும் வெளியேறிய தேதிகள் போன்றவற்றை பதிவு செய்கிறது. ஊழியர்கள் வேலை மாறும்போது, பிஎஃப் ஒட்டுமொத்த இருப்பு மற்றும் ஓய்வூதியச் சேவையும் சரியாக மாற்றப்படுவதை இந்த பார்ம் தான் உறுதி செய்கிறது. இது குறித்த அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
என்ன மாற்றப்பட்டுள்ளது?
முன்பெல்லாம், Annexure K வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தால் மட்டுமே கிடைக்கும். அப்போதுகூட இது பிஎஃப் அலுவலகங்களுக்கு இடையே பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டது. இதனால் பிஎஃப் மாற்றங்கள் தாமதமாகின. இப்போது, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த ஆவணத்தை EPFO உறுப்பினர் போர்ட்டலில் நேரடியாகக் கிடைக்கும்படி செய்துள்ளது.
இந்த மாற்றம் ஏன் முக்கியம்?
இந்த புதிய அமைப்பு ஊழியர்களுக்குப் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:
உடனடி அணுகல்: Annexure K ஐ உடனடியாக அணுக முடியும்.
ஆன்லைன் கண்காணிப்பு: அவர்களின் பிஎஃப் பரிமாற்ற விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் சரிபார்க்க முடியும்.
சரிபார்த்தல்: அவர்களின் புதிய கணக்கில் பிஎஃப் இருப்பு மற்றும் சேவைப் பதிவுகள் சரியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தலாம்.
Annexure K ஐ பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
பிஎஃப் பரிமாற்றத்திற்கு அவசியமான Annexure K ஆவணத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்ய, உறுப்பினர்கள் பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
உங்கள் யுஏஎன் (UAN) மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி EPFO உறுப்பினர் போர்ட்டலில் உள்நுழையவும்.
'Online Services' (ஆன்லைன் சேவைகள்) பகுதிக்குச் செல்லவும்.
'Track Claim Status' (உரிமைகோரல் நிலையைக் கண்காணி) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் பரிமாற்ற விண்ணப்பத்தைக் கண்டறிந்து, 'Download Annexure K' (Annexure K ஐ பதிவிறக்கு) என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும். இந்த ஆவணம் PDF வடிவத்தில் கிடைக்கும்.
இந்த புதிய ஆன்லைன் வசதி மூலம், நீங்கள் ஆவணத்தை உடனடியாக அணுகலாம், உங்கள் பரிமாற்றத்தின் நிலையைக் கண்காணிக்கலாம், மேலும் உங்கள் பிஎஃப் இருப்பு மற்றும் சேவை வரலாறு உங்கள் புதிய கணக்கில் சரியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கலாம்.
Annexure K என்றால் என்ன?
Annexure K என்பது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) வழங்கும் ஒரு முக்கியமான பரிமாற்றச் சான்றிதழ் ஆகும். இது உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கின் விரிவான பதிவைக் கொண்டுள்ளது:
உறுப்பினர் விவரங்கள்: உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள்.
பிஎஃப் இருப்பு: வட்டியுடன் கூடிய உங்கள் மொத்த பிஎஃப் திரட்டல்கள்.
பணி வரலாறு: உங்கள் முந்தைய மற்றும் தற்போதைய வேலைகளின் விவரங்கள்.
சேவை வரலாறு: உங்கள் பங்களிப்புகளின் முழுமையான பதிவு, இது ஓய்வூதிய (EPS) பலன்களைக் கணக்கிடுவதற்கு மிக முக்கியமானது.
பணியில் சேர்ந்த மற்றும் வெளியேறிய தேதிகள்: நீங்கள் உங்கள் முந்தைய நிறுவனத்தில் சேர்ந்த மற்றும் வெளியேறிய தேதிகள்.
முன்பு, இந்த ஆவணம் பிஎஃப் அலுவலகங்களுக்கு இடையே மட்டுமே பகிரப்பட்டது மற்றும் கோரிக்கையின் பேரில் மட்டுமே உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைத்தது. இந்த புதிய ஆன்லைன் வசதி இந்த செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது மற்றும் எதிர்கால குறிப்புகளுக்காக ஒரு நிரந்தர டிஜிட்டல் பதிவை நீங்கள் வைத்திருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
Passbook Lite என்றால் என்ன?
Annexure K ஐ ஆன்லைனில் கிடைக்கச் செய்ததுடன், EPFO 'Passbook Lite' என்ற புதிய அம்சத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அம்சம், தனி பாஸ்புக் போர்ட்டலுக்குச் செல்லாமல், பிரதான உறுப்பினர் போர்ட்டலிலேயே உங்கள் பாஸ்புக்கின் சுருக்கமான தகவல்களை பார்க்க அனுமதிக்கிறது. இது பிஎப் பங்களிப்புகள், பணம் எடுத்தல் மற்றும் நிலுவைகள் பற்றிய தகவல்களை ஈஸியாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days 2025: ஐபோன் 16 ப்ரோவுக்கு மாபெரும் தள்ளுபடி! குறைவான விலையில் வாங்கலாம்
மேலும் படிக்க | வந்துவிட்டது அமேசான் சேல்: 32 இஞ்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெறும் ரூ.7,199க்கு கிடைக்கிறது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ