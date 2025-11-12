UIDAI-இன் புதிய ஆதார் செயலி: ஃபேஸ் அன்லாக் செய்வது எப்படி?

Aadhaar: ஆதார் அட்டையை எப்போதும் கையில் எடுத்துச் சென்று தொந்தரவுக்கு ஆளாகும் பயணிகளில் நீங்களும் ஒருவரா? இதோ உங்களுக்கான நல்ல செய்தி! தனித்துவ அடையாள ஆணையமான (UIDAI) ஆனது, ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS சாதனங்களுக்காகப் புதிய ஆதார் மொபைல் செயலியை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நம் நாட்டு மக்களுக்கு தங்கள் ஆதார் அட்டையை மிகவும் வசதியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் எடுத்துச் செல்ல UIDAI வழிவகை செய்துள்ளது. இந்த புதிய ஆதார் செயலியின் அம்சங்கள் என்னென்ன? இது யாருக்கெல்லாம் அவசியம்? இதை எப்படிப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
புதிய ஆதார் செயலியின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
2016 ஆம் ஆண்டு ஆதார் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து, ஆதார் எண்ணானது கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு தனிப்பட்ட அடையாள எண்ணாக மாறியுள்ளது. இதுவரை, 'mAadhaar' செயலி மூலம் ஆதார் விவரங்களைப் பார்ப்பது, மெய்நிகர் ஐடி (Virtual ID) உருவாக்குவது, இ-ஆதாரைப் பதிவிறக்குவது போன்ற சேவைகளைப் பெற முடிந்தது.
ஆனால், புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆதார் செயலியானது, வெறும் அப்டேட் என்பதைத் தாண்டி, மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களையும், கூடுதல் வசதிகளையும் வழங்குகிறது. பயனர்கள் தங்கள் ஆதார் ஐடியை ஸ்மார்ட்போனில் டிஜிட்டல் முறையில் சேமித்து வைக்கலாம். இதனால், காகித அல்லது பிவிசி ஆதார் அட்டையை (Physical Card) எல்லா இடங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஃபேஸ் ஸ்கேன் அங்கீகாரம் (Face-Scan Authentication) மற்றும் பயோமெட்ரிக் பூட்டு (Biometric Lock) அம்சங்களை ஆதரிப்பதாகத் தெரிகிறது. இதன் பொருள், பதிவு செய்யப்பட்ட நபர் மட்டுமே செயலியில் உள்ள ஆதார் சுயவிவரத்தை அணுக முடியும்.
QR-அடிப்படையிலான பகிர்வு: ஆதார் விவரங்களை QR குறியீடு அல்லது சரிபார்க்கக்கூடிய சான்றுகள் (Verifiable Credentials) மூலம் பகிரலாம். முழு 12 இலக்க எண்ணையும் வெளிப்படுத்தாமல், மறைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் (Masked Form) தகவல்களைப் பகிரும் வசதி உள்ளது.
மல்டி-புரொஃபைல் வசதி: இந்தச் செயலி ஒரே சாதனத்தில் ஐந்து ஆதார் சுயவிவரங்கள் வரை நிர்வகிக்க அனுமதிக்கிறது. ஆனால், இந்த சுயவிவரங்கள் அனைத்தும் ஒரே பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். சில அம்சங்களை இணைய இணைப்பு பலவீனமாக இருக்கும் பகுதிகளிலும் அணுக முடியும்.
இந்தச் செயலி ஏன் முக்கியமானது?
ஸ்மார்ட்போனில் ஆதார் அட்டையை உடனடியாக அணுகுவது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது மற்றும் மிகவும் வசதியானது. ஃபேஸ் அன்லாக்/பயோமெட்ரிக் பூட்டு இருப்பதால், உங்கள் சாதனம் திருடப்பட்டாலோ அல்லது மற்றவரால் பயன்படுத்தப்பட்டாலோ தவறான பயன்பாட்டிற்கான ஆபத்து குறைகிறது. QR-அடிப்படையிலான அல்லது மறைக்கப்பட்ட பகிர்வு மூலம், ஒவ்வொரு சரிபார்ப்பின் போதும் பயனரின் முழு அடையாள விவரங்கள் வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைகிறது.
ஒரே சாதனத்தில் பல சுயவிவரங்களை நிர்வகிக்கும் திறன் இருப்பதால், பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் விவரங்களை நிர்வகிக்க இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது சேவைகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அடிக்கடி காகித ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் தேவையை குறைக்கலாம்.
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்
1. ஸ்மார்ட்போன் இல்லாதவர்களுக்கும், பழைய அல்லது குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட சாதனங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கும் இந்தச் செயலி உதவாது. அவர்களுக்கு காகித அட்டை (Physical Card) இன்னும் தேவைப்படும்.
2. இணைய இணைப்பு குறைவாக உள்ள கிராமப்புறங்களில் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
3. டிஜிட்டல் கார்டு PDF பதிவிறக்கம், PVC கார்டு ஆர்டர் செய்தல், மின்னஞ்சல்/மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு மற்றும் மெய்நிகர் ஐடி உருவாக்கம் போன்ற சில அம்சங்கள் mAadhaar செயலியில் இருந்தது போல இந்த புதிய செயலியில் இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை என்று சில தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
4. பல சுயவிவரங்களைச் சேர்க்க, அவை அனைத்தும் ஒரே பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் பகிர வேண்டும். வெவ்வேறு தொலைபேசி எண்களைப் பயன்படுத்தும் வீடுகளில் இது சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
புதிய ஆதார் செயலியை அமைப்பது எப்படி? (Setup Guide)
புதிய ஆதார் செயலியை அமைக்கும் வழிமுறைகள் எளிமையானவை. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்:
1. கூகிள் பிளே ஸ்டோர் (Google Play Store) அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் (Apple App Store) இருந்து 'Aadhaar App'-ஐப் பதிவிறக்கிக் கொள்ளவும்.
2. உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் (Aadhaar உடன் இணைக்கப்பட்ட எண்) பயன்படுத்தவும்.
3. உங்கள் எண்ணுக்கு வரும் OTP-ஐ உள்ளிட்டுச் சரிபார்க்கவும். அதன் பிறகு, ஃபேஸ் ஸ்கேன் அல்லது பயோமெட்ரிக் மூலம் உங்களை நீங்களே அங்கீகரிக்க வேண்டும்.
4. அங்கீகாரம் முடிந்ததும், உங்கள் ஆதார் சுயவிவரத்தைச் சேர்க்கலாம்.
5. ஒரே சாதனத்தில் நீங்கள் கூடுதலாக வேறு சில ஆதார் சுயவிவரங்களை (அதிகபட்சம் ஐந்து வரை) நிர்வகிக்க விரும்பினால், அந்த ஆதார் அட்டைகளும் அதே மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிசெய்து, அவற்றையும் சேர்க்கலாம்.
6. இந்தச் செயலியை அமைப்பதற்கு உங்கள் ஆதார் அட்டையில் சரியான மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள். தேவைப்பட்டால், UIDAI மூலம் உங்கள் மொபைல் எண்ணை உடனே புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்.
இவை முடிந்ததும், நீங்கள் உங்கள் ஆதார் விவரங்களைக் காணலாம், QR குறியீட்டை மீட்டெடுக்கலாம், சரிபார்க்கக்கூடிய சான்றுகளைப் பகிரலாம் மற்றும் உங்கள் பயோமெட்ரிக்ஸைப் பூட்டலாம்/திறக்கலாம். இந்த புதிய செயலியானது, mAadhaar செயலிக்கு ஒரு முழுமையான மாற்று அல்ல, மாறாக அதற்கு ஒரு கூடுதல் அம்சமே ஆகும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். டிஜிட்டல் ஆதார் வசதியானது உங்கள் தொலைபேசியில் கிடைத்துவிட்டதால், தொலைபேசியின் பாதுகாப்பு, பயோமெட்ரிக் பூட்டு, PIN/முக அங்கீகாரம் ஆகியவற்றை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியம்.
