English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஆதார் கார்டுடன் மொபைல் எண், இமெயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

ஆதார் கார்டுடன் மொபைல் எண், இமெயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

Aadhaar : ஆதார் கார்டுடன் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? அதனை ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:38 PM IST
  • ஆதார் மொபைல் நம்பர் அப்டேட்
  • ஆன்லைனில் சரிபார்க்கலாம்
  • எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
camera icon7
Richest Leaders
உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
Side Fat
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!
camera icon7
World Richest Athletes
உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
ஆதார் கார்டுடன் மொபைல் எண், இமெயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

Aadhaar : ஆதார் கார்டு தொடர்பான சேவைகள் எல்லாம் ஆன்லைன் மயமாக்கப்பட்டுவிட்டது. இருப்பினும் சில சேவைகளை மட்டும் ஆன்லைனில் மாற்ற முடியாது. நேரடியாக ஆதார் சேவை மையத்துக்கு செல்ல வேண்டும். அதில் ஒன்று, மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதும். ஆம், யாரும் தங்களின் மொபைல் எண்ணை மாற்ற வேண்டும் என்றால், ஆன்லைனில் மாற்ற முடியாது. நேரடியாக ஆதார் சேவை மையத்துக்கு செல்ல வேண்டும். அதற்கு முன்பாக உங்கள் ஆதாருடன் எந்த மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 

Add Zee News as a Preferred Source

அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஆதாருடன் எந்த மொபைல் நம்பர் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிய சில வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

மொபைல் எண் மற்றும் இமெயில் வழிமுறைகள்:

* முதலில் myaadhaar.uidai.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைத் திறக்கவும்.

* அந்தப் பக்கத்தில் கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து, 'Verify Email/Mobile' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* நீங்கள் உங்கள் மொபைல் எண்ணைச் சரிபார்க்க விரும்பினால், கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.

* அதன் பிறகு, திரையில் தோன்றும் கேப்ட்சா (Captcha) குறியீட்டை உள்ளிட்டு, 'Send OTP' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

* உங்கள் மொபைல் எண் சரியாக இணைக்கப்பட்டிருந்தால், "நீங்கள் உள்ளிட்ட மொபைல் எண் ஏற்கனவே எங்கள் பதிவுகளில் சரிபார்க்கப்பட்டது" என்ற செய்தி திரையில் தோன்றும்.

இமெயிலை சரிபார்க்க:

* மின்னஞ்சலைச் சரிபார்க்க விரும்பினால், 'Verify Email Address' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சா குறியீட்டுடன் சமர்ப்பிக்கவும்.

myAadhaar போர்ட்டலில் மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு மட்டுமின்றி, உங்கள் முகவரியை மாற்றுதல், ஆதார் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்தல் மற்றும் உங்கள் ஆதார் பயோமெட்ரிக் தகவல்களை லாக் அல்லது அன்லாக் செய்தல் போன்ற பல சேவைகளை வீட்டிலிருந்தபடியே பெற முடியும்.

அருகில் உள்ள ஆதார் மையத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

ஆதார் பயோமெட்ரிக், மொபைல் எண் மாற்றுவது உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கு எல்லோரும் ஆதார் மையத்துக்கே செல்ல வேண்டும். அதனால், உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஆதார் மையத்தை ஆன்லைன் மூலம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதனை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்பதையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

* முதலில் myaadhaar.uidai.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

* அங்கு 'Locate an Enrolment Centre' என்ற ஆப்சனை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* அடுத்த பக்கத்தில் உங்கள் மாநிலம் அல்லது பின் கோடு மூலமாகத் தேடும் வசதி இருக்கும்.

* உங்கள் பகுதியின் பின் கோடை உள்ளிட்டால், அந்தப் பகுதியில் உள்ள வங்கிகள், தபால் நிலையங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் செயல்படும் ஆதார் மையங்களின் பட்டியல் முகவரியுடன் தோன்றும்.

* இஸ்ரோவின் (ISRO) 'புவன் ஆதார் போர்ட்டல்' (bhuvan.nrsc.gov.in) மூலமாகவும் மேப் (Map) உதவியுடன் அருகில் உள்ள மையங்களை எளிதாகக் கண்டறியலாம். மேலும், ஆதார் மையத்தில் உங்களுக்கான அப்பாயிண்மென்ட்டையும் ஆன்லைனிலேயே புக்செய்து கொள்ள முடியும்.

மேலும் படிக்க | ஆதார் 3 அப்டேட்டுகள்! பிவிசி கார்டு கட்டணம் உயர்வு - விண்ணபிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

AadhaarmyAadhaarUIDAIAadhaar Mobile UpdateAADHAAR MOBILE NUMBER

Trending News