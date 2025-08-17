ரயில் டிக்கெட்டுகளில் கேஷ்பேக் மற்றும் சிறந்த தள்ளுபடிகளைப் பெறுவது எப்படி?

Train Ticket Discount Deals : ரயிலில் பயணிக்க ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்தால், முன்பதிவு செய்வதில் சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேக் மை ட்ரிப், ரெட்ரெயில் மற்றும் அதானிஒன் போன்ற வலைத்தளங்கள் பல சலுகைகளை வழங்கப் படுகின்றன. இதோ முழு விவரம் இதோ.,
AC மற்றும் Non-AC வகுப்பு டிக்கெட்டுகளுக்கு பிளாட் தள்ளுபடி
MakeMyTrip, AC வகுப்பு (1A, 2A, 3A, CC) டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்தால் ரூ.40 பிளாட் தள்ளுபடியையும், AC அல்லாத வகுப்பு (2S, SL) டிக்கெட்டுகளுக்கு ரூ.20 பிளாட் தள்ளுபடியையும் வழங்கப் படுகிறது. இந்தச் சலுகையைப் பெற, முன்பதிவு செய்யும் போது MMTALWAYS என்ற கூப்பன் குறியீட்டை உள்ளிடவும். இந்தச் சலுகை உள்நுழைவு பயனர்களுக்கு மட்டுமே வேலிடிட்டி ஆகும் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்குப் பொருந்தும். முன்பதிவை ரத்து செய்வது தள்ளுபடியை இழக்கும் என்பதையும், பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாமல் போகலாம். இந்தச் சலுகையை மற்ற MakeMyTrip சலுகைகளுடன் இணைக்க முடியாது.
ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு 100 ரூபாய் தள்ளுபடி மற்றும் கேஷ்பேக் சலுகை
redRail இல் உங்கள் முதல் ரயில் முன்பதிவில் ரூபாய் 100 தள்ளுபடியைப் பெறலாம், இதில் ரூ.50 தள்ளுபடி மற்றும் ரூ.50 கேஷ்பேக் அடங்கும். இந்தச் சலுகையைப் பெற, முன்பதிவு செய்யும் போது கூப்பன் குறியீட்டை RBRAIL உள்ளிடவும். இந்தச் சலுகை முதல் பரிவர்த்தனை மற்றும் லோகின் பயனர்களுக்கு மட்டுமே வேலிடிட்டி ஆகும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரயில்கள் மற்றும் பகுதிகளில் மட்டுமே கிடைக்கும். கேஷ்பேக் 60 நாட்களுக்குள் கிரெடிட் செய்யப்படும்.
ரயில் முன்பதிவில் ரூ.60 சலுகை
நீங்கள் முதல் முறையாக ரயில் முன்பதிவை செய்யப் போகிறீர்கள் என்றால், ரூ.60 சலுகையைப் பெறலாம். இதில் ரூ.30 தள்ளுபடி மற்றும் ரூ.30 கேஷ்பேக் உள்ளது. இதைப் பெற, முன்பதிவு செய்யும் போது SUPERB60 என்ற கூப்பன் குறியீட்டை உள்ளிடவும். இந்த சலுகை redRail செயலி மற்றும் மொபைல் வலைதளத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த சலுகை குறைந்தபட்சம் ரூ.200 முன்பதிவுக்கு மட்டுமே மற்றும் லோகின் பயனர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். கேஷ்பேக் 60 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.
வசதிக்கான கட்டணமில்லா ரயில் முன்பதிவு சலுகை
RedRail பிளாட்ஃபார்மில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு வசதிக் கட்டணம் எதுவும் இல்லை. முன்பதிவு செய்யும் போது கூப்பன் குறியீட்டை NOFEE உள்ளிட வேண்டும். இந்தச் சலுகை பதிவுசெய்து உள்நுழைந்த பயனர்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும். இருப்பினும், இந்தச் சலுகை பேருந்து அல்லது பயண முன்பதிவுகளுக்குப் பொருந்தாது, ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
முதல் முன்பதிவில் ரூ.50 வரை தள்ளுபடி
அதானிஒன் முதல் ரயில் முன்பதிவில் ரூ.50 வரை தள்ளுபடி வழங்குகிறது. முன்பதிவு செய்யும் போது கூப்பன் குறியீடு RAIL50 ஐ உள்ளிட வேண்டும். குறைந்தபட்ச முன்பதிவு தொகை ரூ.200 ஆக இருக்க வேண்டும். இந்த சலுகை முதல் முன்பதிவில் மட்டுமே பொருந்தும்.
ரயில் முன்பதிவிலும் 1% வெகுமதி புள்ளிகள்
அதானிஒன் தளத்தில் ஒவ்வொரு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவிலும் 1% வெகுமதி புள்ளிகளைப் பெறலாம். புள்ளிகள் 45 வேலை நாட்களில் வரவு வைக்கப்படும். இந்தப் புள்ளிகள் அதானிஒனில் அடுத்த முன்பதிவுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.
