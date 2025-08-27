E-Rickshaw Driving License: இன்று நகரங்கள் முதல் கிராமங்கள் வரை ஈ-ரிக்ஷாக்கள் அதிக அளவில் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. இது பலருக்கு வாழ்வாதாரமாக மாறியுள்ளது. ஆனால், இருசக்கர வாகனம் அல்லது ஆட்டோ ரிக்ஷாவுக்கான ஓட்டுநர் உரிமம் இருந்தால் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்ட முடியுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது. இது குறித்த விதிமுறைகள், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் உரிமம் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கே விரிவாகக் காணலாம்.
வேறு Driving License இருந்தால் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டலாமா?
ஒருவருக்கு கார் அல்லது ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுவதற்கான உரிமம் இருந்தாலும், அதைக்கொண்டு ஈ-ரிக்ஷாவை இயக்க முடியாது. ஒவ்வொரு வகை வாகனத்திற்கும் அதற்கான பிரத்யேக ஓட்டுநர் உரிமத்தைப் பெறுவது கட்டாயம். ஈ-ரிக்ஷாவுக்கான உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது சட்டப்படி குற்றம். எனினும், ஏற்கனவே கார் அல்லது ஆட்டோவுக்கான உரிமம் வைத்திருப்பவர்கள், தங்கள் உரிமத்தில் ஈ-ரிக்ஷாவை இயக்குவதற்கான பிரிவை எளிதாகச் சேர்த்துக்கொள்ள முடியும்.
Driving License இல்லாவிட்டால் ஏற்படும் விளைவுகள்:
ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டும்போது, போக்குவரத்து காவலர்களால் 1,000 ரூபாய் முதல் 5,000 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். மேலும், வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.
அபராதம் மற்றும் அபாயம்:
அபராதம்: உரிமம் இல்லாமல் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டினால், போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாகக் கருதப்பட்டு 1,000 ரூபாய் முதல் 5,000 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
வாகனம் பறிமுதல்: காவல்துறை வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்யக்கூடும்.
சிறார்களுக்கு எச்சரிக்கை: மைனர் ஒருவர் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டும்போது பிடிபட்டால், வாகனம் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
ஈ-ரிக்ஷா இயக்கத் தேவையான ஆவணங்கள்:
ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டுநர் உரிமம்
வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் (RC)
வாகனக் காப்பீட்டுச் சான்றிதழ் (Insurance Certificate)
ஈ-ரிக்ஷா உரிமம் பெறத் தேவையான ஆவணங்கள்:
ஆதார் அட்டை அல்லது வேறு ஏதேனும் அடையாள அட்டை
குடியிருப்பு முகவரிச் சான்று (மின்சாரக் கட்டண ரசீது, தண்ணீர் பில் போன்றவை)
பிறப்புச் சான்றிதழ் (10-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் போன்றவை)
படிவம் 1 (உடல் தகுதிக்கான சுய-அறிக்கை)
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்
மருத்துவச் சான்றிதழ்
உரிமம் பெறுவதற்கான நடைமுறை:
முதலில் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு (RTO) சென்றோ ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பின்னர், கற்றல் உரிமத்திற்காக (Learner's License) விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பி, தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்திய பின்னர், ஒரு தேர்வு நடைபெறும்.
இந்தத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு, உங்களுக்கு கற்றல் உரிமம் வழங்கப்படும்.
கற்றல் உரிமம் பெற்ற ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, நிரந்தர உரிமத்திற்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.
நிரந்தர உரிமம் பெற, ஒரு ஓட்டுநர் தேர்வு நடத்தப்படும்.
இந்தத் தேர்வில் வெற்றிகரமாகத் தேர்ச்சி பெற்றால், உங்களுக்கு ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்படும்.
முக்கிய கவனத்திற்கு:
ஈ-ரிக்ஷாவின் உரிமத்துடன், ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் வாகனத்திற்கான உடற்தகுதிச் சான்றிதழைப் (Fitness Certificate) புதுப்பிப்பது அவசியம்.
ஈ-ரிக்ஷாவின் அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 25 கி.மீ.க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஒரு ஈ-ரிக்ஷாவில் அதிகபட்சமாக நான்கு பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவர்.
