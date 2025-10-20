FAST TAG : பாஸ்டேக் -ஐ தீபாவளி பரிசாக கொடுக்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?

FASTag Annual Pass : நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணத்தை எளிதாக்கும், சௌகரியத்தை வழங்கும் ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸ் இந்த பண்டிகைக் காலத்தில், நீங்கள் விரும்பும் நபர்களுக்கு பரிசளிக்கலாம். இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் (NHAI) இந்த பாஸை 'ராஜ்மார்க்யாத்ரா' செயலி மூலம் மற்றவர்களுக்குப் பரிசளிக்கும் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸின் சிறப்பம்சங்கள்
இந்த வருடாந்திர பாஸ் நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 1,150 சுங்கச்சாவடிகள் உட்பட தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய விரைவுச் சாலைகளில் ஓர் ஆண்டு முழுவதும் அல்லது 200 சுங்கச்சாவடி கடப்புகள் வரை தடையற்ற மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத பயணத்தை உறுதி செய்கிறது.
கட்டணம் மற்றும் செல்லுபடியாகும் காலம்: ஒரு முறை ரூ. 3,000 கட்டணம் செலுத்துவதன் மூலம் இந்த பாஸை பெறலாம். இது ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது 200 சுங்கச்சாவடி கடந்து செல்வதற்கு செல்லுபடியாகும். இதனால் அடிக்கடி ஃபாஸ்டாக்கை ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டிய அவசியம் நீக்கப்படுகிறது.
பாஸ்டேக் பயன்பாடு: செல்லுபடியாகும் ஃபாஸ்டாக் கொண்ட அனைத்து வணிக நோக்கமற்ற வாகனங்களுக்கும் இந்த பாஸ் பொருந்தும்.
பாஸ்டேக் லிமிட்: ஓர் ஆண்டு அல்லது 200 முறை டோல்கேட்டை கடக்கலாம் என்ற இந்த வரம்பை அடைந்த பிறகு, ஃபாஸ்டாக் வழக்கம் போலப் பயணத்திற்கான கட்டண முறைகளுக்கு (Pay-per-trip) மாறிவிடும்.
பாஸ் செயல்படுத்தல்: ராஜ்மார்க்யாத்ரா செயலி மூலம் ஒரு முறை கட்டணம் செலுத்திய பிறகு, பாஸ் ஏற்கெனவே வாகனத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபாஸ்டாக்கில் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் செயல்படுத்தப்படும்.
'ராஜ்மார்க்யாத்ரா' செயலி மூலம் பரிசளிக்கும் முறை:
NHAI ஆல் தொடங்கப்பட்ட, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணத்தை எளிதாக்கும் இந்த வருடாந்திர பாஸை இப்போது எளிதாகப் பரிசளிக்கலாம். ஆனால்,'ராஜ்மார்க்யாத்ரா' செயலி வழியாக மட்டுமே பரிசளிக்க முடியும். இந்த செயலி Google Play Store மற்றும் iOS App Store-ல் கிடைக்கிறது.
- 'ராஜ்மார்க்யாத்ரா' லாகின்: 'ராஜ்மார்க்யாத்ரா' செயலியைத் திறந்து, Toll Road Information -ல் 'வருடாந்திர பாஸ்' (Annual Pass) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அதில், Add Pass விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்து, நீங்கள் பாஸை பரிசாக வழங்க விரும்பும் நபரின் வாகன எண் மற்றும் தொடர்பு விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- எளிய ஓடிபி (OTP) சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, பணம் செலுத்தினால், அந்த வாகனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஃபாஸ்டாக்கில் வருடாந்திர பாஸ் செயல்படுத்தப்படும்.
- இந்த பாஸுக்கான கட்டணத்தை UPI, டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு அல்லது நெட் பேங்கிங் மூலம் செலுத்தலாம். ஃபாஸ்டாக் வாலட் இருப்பை இந்தப் பணம் செலுத்துதலுக்குப் பயன்படுத்த முடியாது.
அமோக வரவேற்பு
2025 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட ஃபாஸ்டாக் ஆண்டு பாஸ், வெறும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் சுமார் 5.67 கோடி பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, இருபத்தைந்து லட்சம் பயனர்களின் மைல்கல் எண்ணிக்கையைத் தாண்டியுள்ளது. இந்த அமோக வரவேற்பு, தேசிய நெடுஞ்சாலை பயனர்களுக்கு இந்த பாஸ் ஒரு தடையற்ற மற்றும் சிக்கனமான பயண அனுபவத்தை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, இந்த பண்டிகைக் காலத்தில், ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸைப் பரிசளிப்பதன் மூலம் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்குத் தடையற்ற மற்றும் சிக்கனமான நெடுஞ்சாலைப் பயணத்தை பரிசளியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | யுபிஐ செயலியில் இருக்கும் முக்கிய அம்சம்! இனி UPI ID தேவையில்லை
மேலும் படிக்க | நம்பமுடியாத சலுகை.. பட்ஜெட் விலையில் சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம், எந்த மாடல் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ