  • Tamil News
  • Technology
  • வீட்டில் இருந்தபடியே 5 நிமிடங்களில் ஆதார் - பேன் கார்டு இணைப்பு! முழு விவரம் இதோ

வீட்டில் இருந்தபடியே 5 நிமிடங்களில் ஆதார் - பேன் கார்டு இணைப்பு! முழு விவரம் இதோ

உங்கள் ஆதார் கார்டை பான் (PAN) கார்டுடன் ஏற்கனவே இணைத்துவிட்டீர்களா? அரசு இதற்கு ஒரு இறுதிக் காலக்கெடுவை நிர்ணயித்துள்ளது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இணைக்கத் தவறினால், உங்கள் பான் கார்டு செல்லாததாகிவிடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:39 PM IST

    பான் கார்டு செயலிழந்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன?

    மின்-சரிபார்ப்பு (e-verify) செய்ய முடியாது.

    வீட்டிலிருந்தே ஆதார் - பான் இணைப்பது எப்படி?

வீட்டில் இருந்தபடியே 5 நிமிடங்களில் ஆதார் - பேன் கார்டு இணைப்பு! முழு விவரம் இதோ

How To Link Aadhaar Card and Pan Card Online: இந்திய அரசின் உத்தரவுப்படி, அனைத்து பான் (PAN) கார்டு வைத்திருப்பவர்களும் தங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகிறது. நீங்கள் இன்னும் இணைக்கவில்லை என்றால், வரும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் உங்கள் பான் கார்டு செல்லாததாகிவிடும்.

பான் கார்டு செயலிழந்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன?

உங்கள் பான் கார்டு முடக்கப்பட்டால், நீங்கள் பின்வரும் நிதிச் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும்:

  • வருமான வரி கணக்கை (ITR) தாக்கல் செய்யவோ அல்லது மின்-சரிபார்ப்பு (e-verify) செய்யவோ முடியாது.
  • அரசு உங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய வரித் திரும்பப் பெறுதல் (Refund) தொகை கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும்.
  • வேலை செய்பவர்களுக்குச் சம்பளம் பெறுவதில் தடைகள் ஏற்படலாம். வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் கடன் (Loan) விண்ணப்பங்கள் பாதிக்கப்படும்.
  • மியூச்சுவல் ஃபண்ட் (SIP), பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் போன்றவற்றைத் தொடர முடியாது.

வீட்டிலிருந்தே ஆதார் - பான் இணைப்பது எப்படி?

ஆதார் மற்றும் பான் எண்ணை இணைக்கும் செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது. கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றி ஆன்லைனிலேயே இதை முடிக்கலாம்:

  • வருமான வரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ மின்-தாக்கல் வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும் (incometax.gov.in).
  • முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'Link Aadhaar' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • உங்கள் பான் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு 'Validate' கொடுக்கவும்.
  • உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP-உள்ளிட்டுச் சரிபார்க்கவும்.
  • உங்கள் பான் ஏற்கனவே செயலிழந்திருந்தால், அதை மீண்டும் செயல்படுத்த 1,000 ரூபாய் அபராதக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
  • இணைப்பு முடிந்ததும், 'Link Aadhaar Status' பகுதிக்குச் சென்று உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

முக்கிய தகவல்கள்:

உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி சரியாகப் பொருந்த வேண்டும். சிறு மாற்றம் இருந்தாலும் இணைப்பு தோல்வியடையலாம்.

OTP பெறுவதற்கு உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் தற்போதைய மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

கடைசி நேரத்தில் இணையதளத்தில் நெரிசல் ஏற்படலாம் என்பதால், டிசம்பர் 31 வரை காத்திருக்காமல் இப்போதே முடிப்பது நல்லது.

செயல்முறை முடிந்ததும் அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் அல்லது ரசீதைச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தேவையற்ற நிதி நெருக்கடிகளைத் தவிர்க்க, இந்த எளிய பணியை உடனே முடித்து உங்கள் பான் கார்டைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்!

மேலும் படிக்க | BSNLன் அதிரடி பரிசு: 4 ரீசார்ஜ் திட்டங்களில் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25 FE: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

