  • டிக்கெட் முன்பதிவில் இனி தடையில்லை: ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பது எப்படி?

டிக்கெட் முன்பதிவில் இனி தடையில்லை: ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பது எப்படி?

Aadhaar-IRCTC Link: நீங்கள் அடிக்கடி ரயில் பயணம் செய்து, ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) மூலம் ஆன்லைனில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்பவர் என்றால், இந்தத் தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:25 PM IST
Aadhaar-IRCTC Link: நீங்கள் அடிக்கடி ரயில் பயணம் செய்து, ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) மூலம் ஆன்லைனில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்பவர் என்றால், இந்தத் தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. சமீபத்தில், இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கார்ப்பரேஷனான IRCTC, அதன் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளில் சில பெரிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. அதன்படி இனி, ​​உங்கள் கணக்கு உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், காலை உச்ச தேவை நேரங்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியாது.

இந்தப் புதிய விதி கடந்த மாதம் முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. முதலில் இதைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்வோம், அதன் பிறகு, உங்கள் மொபைல் ஃபோனைப் பயன்படுத்தி உங்கள் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) கணக்கை ஆதார் அட்டையுடன் எவ்வாறு இணைப்பது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரயில்வேயின் இந்தப் புதிய விதி என்ன?

கடந்த மாதம், ரயில்வே நிர்வாகம் ஒரு புதிய விதியை அமல்படுத்தியது. இதன் மூலம், ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) கணக்கு வைத்திருக்கும் பயணிகள் காலை 8:00 மணி முதல் காலை 10:00 மணி வரை டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், ஆதார் சரிபார்க்கப்படாத கணக்குகளைக் கொண்ட பயணிகள் காலை 10:00 மணிக்கு பிறகே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும்.

இந்நிலையில் நீங்கள் உங்கள் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) கணக்கை ஆதாருடன் இணைக்கவில்லை என்றால், உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டைப் (Confirmed Ticket) பெறுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். இந்த நடவடிக்கை போலி முன்பதிவு முகவர்கள் (Agents) மற்றும் 'பாட்களால்' (Bots) நடக்கும் டிக்கெட் மோசடிகளைத் தடுக்கும் என்று ரயில்வே நிர்வாகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு (காலை 8:00 முதல் 10:00 வரை), ஆதார் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட பயனர்கள் மட்டுமே ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து, எளிதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டைப் பெற முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐ.ஆர்.சி.டி.சி கணக்குடன் ஆதாரை இணைப்பது எப்படி?

இதற்கு, முதலில் www.irctc.co.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று உங்கள் கணக்கில் உள்நுழையவும்.

இதற்குப் பிறகு ‘My Profileபகுதிக்குச் செல்லவும்.

இங்கே இப்போது ‘Authenticate Aadhaar’ என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள், அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

இப்போது உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது Virtual IDஉள்ளிடவும்.

இதைச் செய்த பிறகு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் OTP வரும், அதை உள்ளிட்டு சமர்ப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

இந்த 5 எளிய படிகளைப் (Steps) பின்பற்றிய பிறகு, உங்கள் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) கணக்கு ஆதார் மூலம் வெற்றிகரமாகச் சரிபார்க்கப்படும். இதன் விளைவாக, எந்த இடையூறும் இல்லாமல், முன்னுரிமை நேர ஸ்லாட்டிலும் (Priority Slot) நீங்கள் டிக்கெட்டுகளை எளிதாக முன்பதிவு செய்ய முடியும்.

