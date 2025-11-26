போன் பேட்டரி வேகமா காலியாகுதா? அதிக நேரம் நீடிக்க டிப்ஸ் இதோ

How to Save Battery Life: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் ஸ்மார்ட்போன் என்பது நம் தினசரி வாழ்வின் இன்றியமையாத அங்கமாகிவிட்டது. ஸ்மார்ட்போன்கள் நமக்கு பல வழிகளில் உதவுகின்றன. இதன் பயன்பாடும் அதிகமாக உள்ளது. ஆனால், போனின் பேட்டரி வேகமாக காலியாவது பலருக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது.
சில சிறிய தவறுகள் புதிய ஃபோன்கள், பழைய ஃபோன்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல், அனைத்து ஃபோன்களின் பேட்டரி சார்ஜும் சில நிமிடங்களில் காலி ஆக காரணமாகின்றன. தொடர்ந்து செட்டிங்க்ஸ் ஆன் ஆக இருப்பது, பின்னணியில் இயங்கும் செயலிகள், மோசமான நெட்வொர்க் செயல்திறன் என இவை அனைத்தும் உங்கள் தொலைபேசியின் பவரை டவுன் ஆக்குகின்றன. உங்கள் தொலைபேசியை ஒரு நாளைக்கு பல முறை சார்ஜ் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என அர்த்தம். ஐந்து முக்கிய தவறுகளை உடனடியாக நிறுத்தினால், தொலைபேசி நீண்ட காலம் நீடிப்பது மட்டுமல்லாமல் சார்ஜும் சுமார் இரண்டு மடங்கு அதிக நேரத்திற்கு நீடிக்கும்.
ஸ்மார்ட்ஃபோனின் செயல்திறனை அதிகரித்து, சார்சை நீட்டிக்க உதவும் சில டிப்ஸ் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பின்னணி செயலிகளை கட்டுப்படுத்தவும்
பெரும்பாலான செயலிகள் நீங்கள் அவற்றை தீவிரமாகப் பயன்படுத்தாதபோதும் பின்னணியில் தொடர்ந்து இயங்கும். சமூக ஊடகங்கள், செய்தி சேவைகள், வரைபடங்கள் மற்றும் ஷாப்பிங் செயலிகள் ஒவ்வொரு நொடியும் புதுப்பிக்கப்படுகின்ற, அறிவிப்புகளை அனுப்புகின்றன, தொடர்ந்து மொபைல் தரவைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதனால் உங்கள் பேட்டரி வேகமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது.
இதைச் சரிசெய்ய, முதலில் உங்கள் தொலைபேசித் திரையில் உள்ள 'ரீசண்ட் ஆப்ஸ்' -க்குச் சென்று அவற்றின் பின்னணி பயன்பாட்டை அணைக்கவும். நீங்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தாத செயலிகளுக்கான ஆட்டோ-சிங்க் ஒத்திசைவு அம்சத்தை டிஸேபிள் செய்ய மறக்காதீர்கள்.
அதிக திரை பிரகாசம் மற்றும் ஆல்வேஸ்-ஆன் டிஸ்பிளே
உங்கள் தொலைபேசியின் திரை மிகவும் சக்தி தேவைப்படும் கூறுகளில் ஒன்றாகும். அதிகப்படியான பிரகாசம் அல்லது ஆல்வேஸ்-ஆன் டிஸ்பிளே போன்ற அம்சங்களை இயக்குவது உங்கள் பேட்டரி ஆயுளை விரைவாகக் குறைக்கும். இதைச் சரிசெய்ய, ஆட்டொ-ப்ரைட்னஸை ஆன் செய்யவும் அல்லது ப்ரைட்னசை கைமுறையாகக் குறைக்கவும். மேலும், தேவையில்லாதபோது ஆல்வேஸ்-ஆன் டிஸ்பிளேவை அணைக்கவும். AMOLED திரைகளில் பேட்டரியைச் சேமிக்க டார்க் பயன்முறையைப் பயன்படுத்தவும்.
காலாவதியான மென்பொருள் அல்லது பக் உள்ள செயலிகள்
மென்பொருளில் உள்ள பிழைகள், செயலிகளின் காலாவதியான பதிப்புகள் அல்லது நிலுவையில் உள்ள கணினி புதுப்பிப்புகள் செயலாக்க சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம். இது இறுதியில் பேட்டரி வடிகட்டலுக்கு வழிவகுக்கும்.
இதைச் சரிசெய்ய, உங்கள் தொலைபேசியை உடனடியாக சமீபத்திய மென்பொருளுக்குப் புதுப்பிக்கவும். Play Store அல்லது App Store இலிருந்து அனைத்து செயலிகளையும் புதுப்பிக்கவும். அடிக்கடி செயலிழக்கும் அல்லது அசாதாரணமாக நடந்து கொள்ளும் செயலிகளை உடனடியாக நீக்கவும்.
பலவீனமான நெட்வொர்க் அல்லது மோசமான சிக்னல்
நெட்வொர்க் கவரேஜ் மோசமாகவோ அல்லது பலவீனமாகவோ இருக்கும்போது, உங்கள் மொபைல் போன் தானாகவே சிக்னலை அதிகரிக்க அதிக சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறது. இது பேட்டரியை வேகமாக டிஸ்சார்ஜ் செய்கிறது. மொபைல் நெட்வொர்க் மோசமாக இருந்தால், தொலைபேசியைப் பயன்படுத்த Wi-Fi நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும். இருப்பினும், உங்கள் பகுதியில் 5G கவரேஜ் சீராக இல்லாவிட்டால், அதை அணைக்கவும்.
பேட்டரி ஹெல்த்
லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் காலப்போக்கில் மோசமடைகின்றன. உங்கள் மொபைல் போன் 2 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானதாக இருந்தால், அதன் பேட்டரியின் ஆரோக்கியம் கணிசமாகக் குறைந்திருக்கலாம். இதைச் சரிசெய்ய, உங்கள் தொலைபேசியின் பேட்டரியின் ஆரோக்கிய அம்சம் கிடைக்கிறதா எனச் சரிபார்க்கவும். இரவு முழுவதும் சார்ஜ் செய்வதையும் மலிவான அல்லது லோக்கல் சார்ஜர்களைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கவும். பேட்டரியின் ஆரோக்கியம் 80 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருந்தால், பேட்டரியை மாற்றுவது நல்லது.
மேலும் படிக்க | ஆதார், பான் கார்டுகளை அச்சு அசலாக உருவாக்கும் கூகுளின் 'நானோ பனானா' ஏ.ஐ - அதிர்ச்சி தகவல்
மேலும் படிக்க | Google Pixel 10 Pro XL முற்றிலும் இலவசம்! இந்த வெப்சைட்டில் உடனே ஆர்டர் போடுங்க!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ