WhatsApp Screen Share : வாட்ஸ் ஆப்பில் ஸ்கிரீன் ஷேர் செய்வது எப்படி செய்வது?

WhatsApp இப்போது வெறும் மெசேஜிங் ஆப் மட்டுமல்ல, ஆடியோ-வீடியோ கால் மற்றும் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் செய்யும் சிறந்த தளமாகவும் மாறியுள்ளது. இந்த அம்சம் உங்கள் நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் அல்லது சக ஊழியர்களுக்கு உங்கள் ஸ்கிரீனில் உள்ளவற்றை லைவாகக் காட்ட உதவுகிறது.

WhatsApp-ல் ஸ்கிரீன் ஷேர் (Screen Share) எப்படி செய்வது?

மொபைலில் (Android/iPhone):

* வீடியோ கால் தொடங்கவும் – ஸ்கிரீன் ஷேர் செய்ய விரும்பும் நபருடன் வீடியோ கால் தொடங்குங்கள்.

* ஸ்கிரீன் ஷேர் ஐகானை தட்டவும் – கால் திரையின் கீழே "Share Screen" (ஸ்கிரீன் ஷேர்) என்ற ஐகான் தெரியும்.

* அனுமதி கொடுக்கவும் – ஒரு பாப்-அப் வந்து, "Start Now" (தொடங்கு) என்பதைத் தட்டவும்.

* ஸ்கிரீன் ஷேர் – இப்போது உங்கள் ஸ்கிரீனில் திறப்பதை எல்லாரும் பார்ப்பார்கள்!

டெஸ்க்டாபில் (Windows/Mac):

* WhatsApp டெஸ்க்டாப் ஆப் திறக்கவும் (வெப் பதிப்பில் இது வேலை செய்யாது).

* வீடியோ கால் தொடங்கவும் – நண்பருடன் கால் செய்யவும்.

* "Share Screen" ஐகானை கிளிக் செய்யவும்.

* ஒரு விண்டோ/முழு ஸ்கிரீனையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* ஷேர் செய்யவும் – இப்போது உங்கள் கணினி ஸ்கிரீன் காட்டப்படும்.

ஸ்கிரீன் ஷேரிங் எப்படி நிறுத்துவது?

* Stop Sharing (நிறுத்து) என்பதை தட்டவும்.

* WhatsApp கால் முடிக்கவும்.

இந்த அம்சம் எப்போது பயனுள்ளது?

* பிரசன்டேஷன்/டாக்யுமென்ட் காட்ட

* App/வெப்ஸைட் யூஸ் குறித்து விளக்க

* ஃபோட்டோ/வீடியோ ஷேர் செய்ய

* டெக்ஸ் சிக்கலை தீர்க்க உதவ

கவனம்: ஸ்கிரீன் ஷேர் செய்யும்போது பிரைவேட் டேட்டா அதாவது, பாஸ்வேர்ட் காட்டாமல் கவனமாக இருங்கள்.

WhatsApp பாதுகாப்பு: உங்கள் தகவல்களை பாதுகாக்க 10 முக்கிய டிப்ஸ்

WhatsApp தினசரி பயன்பாட்டில் மிகவும் பாதுகாப்பான ஆப்புகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும், சில எளிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளை எடுக்காமல் இருந்தால், உங்கள் பிரைவசி ஆபத்தில் சிக்கலாம். உங்கள் WhatsApp கணக்கை பாதுகாக்க இந்த முழுமையான வழிகாட்டியைப் பின்பற்றவும்.

1. இரண்டு-படி சரிபார்ப்பு (Two-Step Verification)

ஏன்? - வாட்ஸ்அப் கணக்கு திருடப்படுவதை தடுக்க

எப்படி? - WhatsApp > Settings > Account > Two-step verification > Enable. 6-இலக்க PIN அமைத்து, மின்னஞ்சல் முகவரியையும் சேர்க்கவும்

2. எண்டு-டு-எண்டு என்க்ரிப்ஷன் (End-to-End Encryption)

ஏன்? - உரையாடல்களை யாரும் ஸ்பை செய்ய முடியாது

எப்படி சரிபார்க்க? - உரையாடலில் > Contact/Group name > Encryption. "Verify security code" மூலம் QR/60-இலக்க கோட் சரிபார்க்கலாம்

3. பயோமெட்ரிக் லாக் (Biometric Lock)

ஏன்? - போன் திருடப்பட்டால் WhatsApp திறக்க முடியாது

எப்படி? (Android/iOS)

WhatsApp > Settings > Privacy > Fingerprint/Face ID lock. Immediately/After 1 minute போன்ற டைமர் அமைக்கலாம்

4. லாஸ்ட் சீன் & ப்ளூ டிக்ஸ் அமைப்புகள்

Privacy செட்டிங்ஸில் இவற்றை மாற்றவும்:

Last seen: Contacts only/Nobody

Profile photo: My contacts

About: Nobody

Read receipts: Off (நீல டிக்ஸ் தெரியாது)

5. அறியப்படாத எண்களிலிருந்து தொந்தரவை தடுக்க

Block and Report: அறியப்படாத எண்ணில் இருந்து செய்தி வந்தால் > Message > Block/Report

Group privacy: Settings > Account > Privacy > Groups > My contacts except...

6. WhatsApp வெபில் பாதுகாப்பு

Desktop/Web WhatsApp பயன்படுத்தும் போது: Always log out after use, Only use official WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com), Avoid public computers

7. பேக்-அப் என்க்ரிப்ஷன்

Google Drive/iCloud பேக்-அப்புகளை என்க்ரிப்ட் செய்ய: WhatsApp > Settings > Chats > Chat backup > End-to-end encrypted backup

8. பிணைய நம்பகத்தன்மை (Fake News & Scams)

* Forwarded messages ஐ எப்போதும் சரிபார்க்கவும்

* Suspicious links கிளிக் செய்ய வேண்டாம்

* "WhatsApp Gold" போன்ற போலி ஆப்புகளை நிறுவ வேண்டாம்

9. WhatsApp Web/Desktop பாதுகாப்பு

Regularly check active sessions:

WhatsApp > Linked devices

Unrecognized device இருந்தால் immediately log out

10. எமர்ஜென்சி நடவடிக்கைகள் (ஃபோன் திருடப்பட்டால்)

* SIM ஐ உடனடியாக block செய்யவும்

* WhatsApp இலிருந்து தொலைந்த டிவைஸை log out செய்யவும்:

* WhatsApp Web > Linked devices > Remove device

* Two-step verification PIN மூலம் கணக்கை லாக் செய்யவும்

கூடுதல் பாதுகாப்பு டிப்ஸ்:

Regularly update WhatsApp

Avoid public Wi-Fi for sensitive chats

