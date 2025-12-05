English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • நண்பர்களுக்கு Wi-Fi பாஸ்வேர்டு கூறாமல் இணைப்பது எப்படி?

நண்பர்களுக்கு Wi-Fi பாஸ்வேர்டு கூறாமல் இணைப்பது எப்படி?

Wi-Fi : வைஃபை பாஸ்வேர்டு சொல்லாமல் நண்பர்களின் செல்போனுடன் இணைப்பது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:23 PM IST
  • வைஃபை பாஸ்வேர்டு முக்கிய டிப்ஸ்
  • நண்பர்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை
  • 5 வழிகளில் இரு மொபைல்களையும் இணைக்கலாம்

நண்பர்களுக்கு Wi-Fi பாஸ்வேர்டு கூறாமல் இணைப்பது எப்படி?

wifi password : விருந்தினர்களோ அல்லது நண்பர்களோ வீட்டுக்கு வரும்போது Wi-Fi பாஸ்வேர்டு கேட்பார்கள். அதனை உங்களால் சொல்லாமல் தவிர்க்க முடியாது மேலும், கடினமான பாஸ்வேர்டு கூறுவது, பிழைகள் இல்லாமல் டைப் செய்வது போன்ற சிரமங்களும் இருக்கலாம். இதற்கு லேட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்களும் ரூட்டர்களும் சில எளிய வழிகளை வழங்குகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

ஐந்து எளிய வழிகள்:

1. உங்கள் ஃபோனில் QR குறியீடு அம்சத்தைப் பயன்படுத்துதல் - பெரும்பாலான ஸ்மார்ட்போன்கள், குறிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்கள் செட்டிங்ஸில் இணைக்கப்பட்ட Wi-Fi நெட்வொர்க்கின் பெயரைத் கிளிக் செய்தால், "Share" என்ற ஆப்சனைக் காட்டும். இது ஒரு QR குறியீட்டை உருவாக்கும். உங்கள் நண்பர் இதை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் பாஸ்வேர்டு டைப் செய்யாமலேயே உடனடியாக நெட்வொர்க்கில் இணைய முடியும்.

2. ஐபோனின் Automatic Sharing அம்சத்தைப் பயன்படுத்துதல் - உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பருக்கும் ஐபோன்கள் இருந்தால், இதை ஒரு கிளிக்கில் செய்யலாம். இருவரிலும் புளூடூத் ஆன் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். உங்கள் நண்பர் உங்கள் நெட்வொர்க்கைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பாஸ்வேர்டை பகிரலாமா என்று உங்கள் ஸ்கிரீனில் ஒரு செய்தி தோன்றும். நீங்கள் "Share" என்று கிளிக் செய்தால், ஐபோனே தானாகக் பாஸ்வேர்டை பகிரும், ஆனால் உங்கள் நண்பருக்கு அதைக் காட்டாது.

3. பழைய சாதனங்களுக்காக QR குறியீட்டை உருவாக்குதல் - சில பழைய மொபைல் போன்களில் உள்ளமைக்கப்பட்ட QR குறியீட்டு அம்சம் இருக்காது. அதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் இலவச ஆன்லைன் ஆப்ஸ் அல்லது இணையதளங்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் நெட்வொர்க் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை ஒருமுறை உள்ளிட்டு, ஒரு QR குறியீட்டை உருவாக்கிச் சேமிக்கலாம். இந்த குறியீட்டைப் பிரிண்ட் செய்தோ அல்லது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தோ வைத்துக்கொண்டு, வரும்போதெல்லாம் ஸ்கேன் செய்யச் சொல்லலாம். இது மீண்டும் மீண்டும் கடவுச்சொல்லைக் கூறுவதைத் தவிர்க்கிறது.

4. Guest Network மூலம் அணுகலைப் பகிர்தல் - பல நவீன ரூட்டர்களில் விருந்தினர் நெட்வொர்க் அமைக்கும் வசதி உள்ளது. இது உங்கள் பிரதான நெட்வொர்க்கில் இருந்து முற்றிலும் தனிப்பட்ட இணைப்பை உருவாக்குகிறது. உங்கள் முக்கியச் சாதனங்கள் மற்றும் ஃபைல்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும். விருந்தினர் நெட்வொர்க்கின் விவரங்களை மட்டும் பகிரலாம், உங்கள் பிரதான கடவுச்சொல்லைப் பாதுகாக்கலாம்.

5. தற்காலிக மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்டை ஆன் செய்தல் - உங்கள் வீட்டு Wi-Fi நெட்வொர்க்கில் யாரையும் இணைக்க விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் மொபைல் டேட்டாவைப் பயன்படுத்தி ஒரு தற்காலிக ஹாட்ஸ்பாட்டை உருவாக்கலாம். ஒரு எளிய கடவுச்சொல்லை அமைத்து, அதை வாய்மொழியாகக் கூறி, நண்பரின் தேவை முடிந்தவுடன் ஹாட்ஸ்பாட்டை நிறுத்திவிடலாம். இது உங்கள் தனிப்பட்ட Wi-Fi நெட்வொர்க்கைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

இந்த ஐந்து முறைகளும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இன்டர்நெட் அணுகலை வழங்கவும், அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளவும் உதவுகின்றன.

wifi passwordInternet Tipswifi sharing tipswifi privacyTechnology Tips

