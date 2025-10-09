English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GMail to Zoho Mail: டிரெண்ட் ஆகும் ஜோஹோ மெயில்.. எப்படி மாறுவது? முழு செயல்முறை இதோ

GMail to Zoho Mail: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஜோஹோ மெயில் கூகிளில் அதிக ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது. நீங்களும் Zoho Mail -க்கு மாற வேண்டுமா? அதற்கான முழு செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:12 PM IST
  • வேகமாக வளரும் Zoho Mail.
  • நிபுணர்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்களிடையே அதிக ஈர்ப்பு.
  • ஜிமெயிலிலிருந்து ஜோஹோ மெயிலுக்கு மாற முழு செயல்முறை இதோ.

Trending Photos

நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress - businessman couples
பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
GMail to Zoho Mail: டிரெண்ட் ஆகும் ஜோஹோ மெயில்.. எப்படி மாறுவது? முழு செயல்முறை இதோ

GMail to Zoho Mail: இந்தியாவில் உருவாகி, உலகலாவிய ஐடி நிறுவனங்களுக்கு கடும் போட்டியை அளித்து வரும் ஜோஹோ நிறுவனத்தின் பிரபலம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சமீபத்தில், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, தான் ஜோஹோ மெயிலுக்கு மாறியுள்ளதாகவும், இனி தன்னை அனைவரும் அதில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் பதிவிட்டார். இது உள்நாட்டு மின்னஞ்சல் சேவையான ஜோஹோ மெயிலுக்கு ஒரு பெரிய விளம்பரமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

Zoho Mail

ஜிமெயிலுக்கு விருப்பமான மாற்றாக ஜோஹோ மெயில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக தனியுரிமை சார்ந்த மற்றும் விளம்பரமில்லாத மின்னஞ்சல் அனுபவத்தைத் தேடும் பயனர்களிடையே இது அதிகமாக விரும்பப்படுகிறது. 

நிபுணர்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்களிடையே அதிக ஈர்ப்பு

தனிப்பயன் டொமைன்களுக்கான (custom domains) ஆதரவு, குழப்பம் இல்லாத இடைமுகம் மற்றும் வலுவான தனியுரிமை பாதுகாப்புகள் காரணமாக, இந்த சேவை நிபுணர்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்களிடையே ஈர்ப்பைப் பெற்று வருகிறது. இந்த மின்னஞ்சல் சேவை தனிப்பட்ட பயனர்கள், நிறுவனங்கள் என இரு தரப்பினருக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெப், மொபைல் மற்றும் IMAP/SMTP அணுகல், ஒருங்கிணைந்த தொடர்புகள், காலண்டர் மற்றும் ஒத்துழைப்பு கருவிகள் (Zoho Workplace) ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

ஜிமெயிலிலிருந்து ஜோஹோ மெயிலுக்கு மாற விரும்பும் பயனர்களுக்கு, அதற்கான செயல்முறை மிகவும் நேரடியானதாக இருக்கும். எந்த முக்கியமான தரவையும் இழக்காமல், பயனர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல்களை ஜோஹோ மெயிலுக்கு தடையின்றி நகர்த்த உதவும் ஒரு எளிய படிப்படியான வழிகாட்டியை இங்கே காணலாம்.

Gmail to Zoho Mail: முழு செயல்முறை இதோ

Zoho Mail கணக்கு உருவாக்கம்:

Zoho மெயிலுக்குச் சென்று நீங்கள் விரும்பும் திட்டத்தில் பதிவு செய்யவும். கஸ்டம் டொமைனுக்கு, உங்கள் டொமைனைச் சேர்த்து சரிபார்க்கவும், பயனர் கணக்குகளை உருவாக்கவும், ஒரு பிசினஸ்/வர்க்பிளேஸ் திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்யவும்.

Gmail இல் IMAP ஐ எனேபிள் செய்யவும்: 

Gmail -இல் லாக் சென் செய்யவும் > Settings (அனைத்து செட்டிங்சையும் காணவும்) > ஃபார்வர்டிங் மற்றும் POP/IMAP, பின் IMAP ஐ இயக்கவும். இது Zoho மெயில் உங்கள் Gmail தரவை அணுக அனுமதிக்கும்.

Zoho க்கு இம்போர்ட் செய்யவும்: 

Zoho மெயில் செட்டிங்சில், இம்போர்ட்/எக்ஸ்போர்ட் பிரிவைத் திறக்கவும். செட்டிங்சில் > இம்போர்ட்/எக்ஸ்போர்ட் -க்கு செல்லவும். உங்கள் மின்னஞ்சல்கள், கோப்புறைகள் மற்றும் காண்டாக்டுகளை Gmail இலிருந்து Zoho மெயிலுக்கு இம்போர்ட் செய்ய இடம்பெயர்வு வழிகாட்டியைப் (Migration Wizard)பயன்படுத்தவும்.

மின்னஞ்சல் பகிர்தலை செட் அப் செய்யவும்: 

உங்கள் புதிய கணக்கில் மின்னஞ்சல்களைப் பெறுவதைத் தொடர்ந்து உறுதிசெய்ய, Gmail செட்டிங்சிற்குச் சென்று Zoho மெயிலுக்கு மின்னஞ்சல் பகிர்தலை செட் அப் செய்யவும்.

டிரெண்ட் ஆகும் Zoho Mail

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஜோஹோ மெயில் கூகிளில் அதிக ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது. “Zoho Mail” என்ற சர்ச் வார்த்தைக்கான ஆர்வம் தேடல் வினவலில் அக்டோபர் 8, புதன்கிழமை காலை 10 மணியளவில் தொடங்கி இன்று காலை 9 மணியளவில் உச்சத்தை எட்டியது. இந்தப் போக்கு படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது. தொடர்புடைய சர்ச்களில் “Amit Shah Zoho Mail”, “Amit Shah” மற்றும் “Amit Shah Zoho” ஆகியவையும் அடங்கும்.

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை வாங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில், ஜோஹோ மெயில் ஜிமெயிலுக்குப் பதிலாக தனியுரிமையை மையமாகக் கொண்ட ஒரு பிரபலமான மாற்றாக உருவெடுத்துள்ளது. உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, சிவராஜ் சிங் சௌஹான் உள்ளிட்ட பல அமைச்சர்கள் ஏற்கனவே ஜோஹோ மெயிலுக்கு மாறிவிட்டனர்.

மேலும் படிக்க | Zoho Soundbox, பிஓஎஸ் இயந்திரங்கள் அறிமுகம்: அடுத்த குறி GPay, Paytm, PhonePe

மேலும் படிக்க | அரட்டை செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Zoho MailZOHOGmailTECHTechnology

Trending News