English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DL மற்றும் RC-யில் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாறுவது எப்படி?

Update Mobile Number In DL & RC: உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது ஆர்.சி.யில் தவறான தொலைபேசி எண் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் இனி கவலைப்படத் தேவையில்லை. அரசாங்கத்தின் இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே எண்ணைப் புதுப்பிக்கலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:21 PM IST
  • சரியான மொபைல் எண் ஏன் முக்கியம்?
  • போக்குவரத்து அமைச்சகம் கூறுவது என்ன?
  • RC-யில் மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு புதுப்பிப்பது

Trending Photos

நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
LCU
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்த என்ஜிஓ சங்கம் புதிய யோசனை!
camera icon12
Old Pension Scheme
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்த என்ஜிஓ சங்கம் புதிய யோசனை!
ஆண்ட்ராய்ட் புது அப்டேட் பிடிக்கலையா? பழைய கால் செட்டிங்க் கொண்டு வருவது எப்படி?
camera icon7
Google Dialer
ஆண்ட்ராய்ட் புது அப்டேட் பிடிக்கலையா? பழைய கால் செட்டிங்க் கொண்டு வருவது எப்படி?
DL மற்றும் RC-யில் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாறுவது எப்படி?

How to Update Phone Number In DL & RC: உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது ஆர்.சி.யில் தவறான மொபைல் எண் பதிவு செய்யப்பட்டு, உங்களுக்கு இ-சலான் மற்றும் முக்கியமான அறிவிப்புகள் சரியான நேரத்தில் வரவில்லை என்றால், இனி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைனில் எளிதாக இதை சரிசெய்யலாம், அதுவும் அரசு அலுவலகங்களின் வரிசையில் மணிக்கணக்கில் நிற்காமல்.

Add Zee News as a Preferred Source

போக்குவரத்து அமைச்சகம் கூறுவது என்ன?

போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, சுமார் 45% DL மற்றும் RC தவறான மொபைல் எண்களைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதன் காரணமாக மக்கள் போக்குவரத்து சலானையும் முக்கியமான தகவல்களையும் சரியான நேரத்தில் பெற முடியாமல் போகிறது . எனவே, ஓட்டுனர் உரிமம் மற்றும் ஆர்.சி. தொடர்பான அறிவிப்புகளை சரியான நேரத்தில் பெறுவதற்கு சரியான தொலைபேசி எண்ணை வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம் ஆகும்.

சரியான மொபைல் எண் ஏன் முக்கியம்?

உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் ஆர்.சி.யில் சரியான தொலைபேசி எண் இருந்தால், உங்களுக்கு இ-சலான் மற்றும் பிற தகவல்கள் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். இது தவிர, காப்பீடு, அனுமதி மற்றும் வரி போன்ற வாகனம் தொடர்பான சேவைகள் பற்றிய தகவல்களும் அந்த எண்ணில் கிடைக்கும். மேலும், டிஜிலாக்கர் எம்பரிவஹான் செயலியில் ஆவணங்களும் எளிதாக சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.

ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் RC-யில் மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு புதுப்பிப்பது

1. முதலில் parivahan.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

2. இப்போது ஆன்லைன் சேவைகளில் வாகனம் தொடர்பான சேவைகள் என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

3. இதற்குப் பிறகு பிற சேவைகள் (இதர) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

4. அங்கு நீங்கள் மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்கவும் என்ற விருப்பத்தைப் பெறுவீர்கள், அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

5. இப்போது உங்கள் வாகனத்தின் பதிவு எண் மற்றும் சேசிஸ் எண்ணை நிரப்பவும்.

6. இதற்குப் பிறகு நீங்கள் புதிய தொலைபேசி எண்ணை நிரப்பி OTP-உருவாக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

7. இப்போது புதிய எண்ணில் பெறப்பட்ட OTP-உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.

சில முக்கியமான விஷயங்களை நோட் செய்துக் கொள்ளவும்

தொலைபேசி எண் உங்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையும், OTP சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகுதான் மொபைல் எண் புதுப்பிக்கப்படும் என்பதையும் முக்கியமாக நோட் செய்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த சிறிய செயல்முறை முடிந்ததும், புதிய எண் DL மற்றும் RC-யில் பதிவு செய்யப்படும், மேலும் மற்ற அனைத்து அறிவிப்புகளும் உங்கள் புதிய எண்ணுக்கு நேரடியாக வரும்.

மேலும் படிக்க | iPhone 16 மலிவு.. iPhone 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே தரமான சலுகை

மேலும் படிக்க | Redmi 15 5G: விற்பனை எப்போது தொடக்கம்? விலை எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
driving licenseDLRCOnline Driving Licensevehicle RC

Trending News