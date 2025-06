மொபைலை பிளைட் மோடில் போட்டு இன்டர்நெட் பயன்படுத்துவது எப்படி? ஒரு ஷாக்கிங் ட்ரிக்!

How to Use Internet in Flight Mode : மொபைல் தொழில்நுட்பம் கற்பனைக்கு எட்டாத வகையில் வளர்ந்துவிட்ட நிலையில், அதனை பயன்படுத்துவதற்கான ஷார்ட்கட் முறைகளும் அறிமுகமாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. அந்தவகையில், உங்கள் ஃபோன் flight mode-இல் இருந்தாலும், இன்டர்நெட் அணுக முடியும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?. சிலருக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். ஏனென்றால் தொழில்நுட்பம் குறித்த விஷயம் தெரிந்தவர்களுக்கே கூட இந்த contradictory fact குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும். ஆனால், சில hidden settings மற்றும் apps-ஐப் பயன்படுத்தி இதை சாத்தியமாக்கலாம்.

மொபைல் ஃபிளைட் மோட் எப்படி வேலை செய்கிறது?

Flight mode-ன் முக்கிய நோக்கம், உங்கள் ஃபோனில் இருந்து அனைத்து radio frequency (RF) transmissions-ஐ முடக்குவதாகும். அதாவது, Cellular signals (voice & data), Wi-Fi, Bluetooth, GPS என எதையும் பயன்படுத்த முடியாது. ஆனால், சில Android apps உதவியால், flight mode-இல் இருந்தும் LTE (4G/5G) மொபைல் டேட்டா-ஐ ஒரு trick மூலம் இயக்க முடியும்.

இதை எப்படி செய்வது?

Force LTE Only (4G/5G) என்ற மொபைல் செயலியை நீங்கள் Download செய்து இன்ஸ்டால் செய்து கொள்ளவும். அதன்பிறகு, Flight mode-ஐ உங்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோனில் ON செய்யவும். Force LTE Only ஆப்-ஐ திறக்கவும். Terms & Conditions-ஐ ஏற்று, "METHOD 2: (ANDROID 11+)"-ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும். "Mobile Radio Power"-ஐ ON செய்யவும். இப்போது "Data Service" "Disconnected"-இல் இருந்து "Connected"-ஆக மாறியிருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கவும். இப்போது நீங்கள் flight mode-இல் இருந்தும் இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் செய்யலாம்.

முக்கியமான குறிப்புகள்:

* Flight mode-ஐ ON செய்வதற்கு முன், உங்கள் mobile data-ஐ ON வைத்திருங்கள்.

* Terms & Conditions-ல், "Call management"-ஐ disallow செய்யவும்.

* இந்த முறை LTE (4G/5G) connection-ஐ force செய்வதால், வேகமான இன்டர்நெட் கிடைக்கும்

* இது ஒரு சோதனை முறை, ஆனால் பல Android devices-ல் வேலை செய்கிறது. உங்களால் முடிந்தால் try செய்து பாருங்கள்.

நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், தகவலுக்காக மட்டுமே இந்த செய்தி இங்கே எழுதப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு மொபைல் செயலியை பயன்படுத்துவது உங்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆகும். எந்த செயலியையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு அந்த செயலியின் பிரைவசி குறித்த விதிமுறைகளை நன்கு படித்து புரிந்து கொண்ட பிறகு பயன்படுத்துவதா?, வேண்டாமா? என்பது குறித்து முடிவெடுக்கவும். செயலி தொடர்பாக வரும் எந்த பின்விளைவுகளுக்கும் Zee News Tamil பொறுபேற்காது.

