சந்திர கிரகணம் 2026: எப்போது மற்றும் எப்படி நேரலையில் பார்ப்பது?

Lunar Eclipse 2026: நாளை, மார்ச் 3, 2026 அன்று, இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் நிகழும். இந்த கிரகணம் இந்தியாவிலும் தெரியும். மார்ச் 3 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் பல மணி நேரம் நீடிக்க உள்ளது. மேலும் இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் தெரியும். இது ஒரு முழு சந்திர கிரகணம், என்பதால் இந்த கிரகணத்தை இரத்த நிலவு (Blood Moon) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சந்திர கிரகணம் காரணமாக, சந்திரன் படிப்படியாக அடர் சிவப்பு நிற ஒளியை மாற்றுகிறது. சந்திர கிரகணத்தின் போது தொலைநோக்கி மூலம் கிரகணத்தை காணலாம். நீங்கள் சந்திர கிரகணம் தெரியாத பகுதியில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், அல்லது உங்கள் கண்களால் அதை நேரடியாகப் பார்க்க விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் தொலைபேசியில் சந்திர கிரகணத்தை நேரடியாகப் பார்க்கலாம். பல உலகளாவிய ஆய்வகங்கள் மற்றும் விண்வெளி நிறுவனங்கள் இதை ஆன்லைனில் நேரடியாக ஒளிபரப்ப உள்ளது.
சந்திர கிரகணம் எந்த நேரத்தில் தெரியும்?
உலகளவில், இந்த கிரகணம் பல மணி நேரம் நீடிக்கும். இருப்பினும், இந்தியாவில், சந்திரன் அடிவானத்திற்குக் கீழே இருப்பதால் சந்திர கிரகணத்தின் முழு கட்டமும் தெரியவில்லை. ஊடக அறிக்கைகளின்படி, இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் மாலை 6:30 மணி முதல் மாலை 6:45 மணி வரை சுமார் 15 நிமிடங்கள் தெளிவாகத் தெரியும்.
சந்திர கிரகணம் 5.5 மணி நேரம் நீடிக்கும்
சூரியன், பூமி மற்றும் சந்திரன் இணையாக வரும்போது, பூமியின் நிழல் சந்திரனில் விழுவதால் இருள் ஏற்படுகிறது. சந்திர கிரகணம் எப்போதும் முழு நிலவு இரவில் நிகழ்கிறது, ஏனெனில் சந்திரனும் சூரியனும் பூமியின் எதிர் பக்கங்களில் உள்ளன. இருப்பினும், ஒவ்வொரு முழு நிலவிலும் கிரகணம் ஏற்படாது, ஏனெனில் சந்திரனின் சுற்றுப்பாதை பூமியுடன் ஒப்பிடும்போது சாய்வாக இருக்கும். முழு கிரகணமும் ஏறக்குறைய 5.5 மணி நேரம் நீடிக்கும்.
இந்த இடங்களில் கிரகணம் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியும்
ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா, வட அமெரிக்கா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில் சந்திர கிரகணம் முழுமையாகத் தெரியும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் தெரிவுநிலை குறையும். இந்தியாவில், வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், மேகாலயா, நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம் மற்றும் திரிபுரா மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தின் கிழக்குப் பகுதிகளிலும் சந்திர கிரகணம் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியும்.
சந்திர கிரகணத்தை நேரலையில் எப்படி பார்ப்பது?
உங்கள் தொலைபேசியில் சந்திர கிரகணத்தை நேரடியாகப் பார்க்க விரும்பினால், பல உலகளாவிய சேனல்கள் மற்றும் விண்வெளி நிறுவனங்கள் அதை நேரடியாக ஒளிபரப்பும். உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் நேரடி ஒளிபரப்பைப் பார்க்கலாம் அல்லது கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நேரடியாக நேரடி ஒளிபரப்பைப் பார்க்கலாம்.
