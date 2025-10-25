பிளிப்கார்ட்டில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி, ₹50,000 மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட்போனை கம்மி விலையில் வாங்கலாம்

Flipkart Discount on Motorola: நீங்கள் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவது பற்றி யோசித்துக்கொண்டு, தீபாவளி சலுகைகளைத் தவறவிட்டிருந்தால், இது உங்களுக்கான சரியான வாய்ப்பு. மோட்டோரோலாவின் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன், மோட்டோரோலா ரேஸர் 60, தற்போது தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.
மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 (Motorola Razr 60) மீது பம்பர் தள்ளுபடி
நிறுவனம் இந்த கிளாம்ஷெல் வடிவமைக்கப்பட்ட தொலைபேசியை இந்தியாவில் ₹49,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இப்போது, அதே தொலைபேசி பிளிப்கார்ட்டில் ₹10,000 குறைவான விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஆம், இந்த பிரீமியம் மடிக்கக்கூடிய தொலைபேசியை ₹39,999க்கு வாங்கலாம்.
உங்கள் பழைய போனை மாற்றிக் கொண்டால், கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெறலாம். தள்ளுபடி மதிப்பு உங்கள் பழைய போனின் மாடல் மற்றும் தற்போதைய நிலையைப் பொறுத்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இலவச EMI மூலம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம். ஆக்சிஸ் வங்கி கார்டுகளுடன் கூடுதலாக 5% தள்ளுபடியும் பெறலாம்.
மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 (Motorola Razr 60) அம்சங்கள்
இந்த மோட்டோரோலா ஃபோனில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3000 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய பெரிய 6.96-இன்ச் pOLED உள் மடிக்கக்கூடிய டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. வெளிப்புற டிஸ்ப்ளே 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 3.63-இன்ச் கவர் டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400X செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 13MP அல்ட்ராவைடு கேமராவுடன் இரட்டை பின்புற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்காக 32MP முன் கேமரா வழங்கப்படுகிறது. இது 30W வேகமான சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் 4500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
