Pixel 10 ஆஃபர் மழை! ₹85,000 போன் இப்போது வெறும் பாதிய விலையில்? முந்துங்கள்!

கூகிள் பிக்சல் ரசிகர்களுக்கு இந்த செய்தி ஒரு விருந்தாக அமையும். புதிய மற்றும் பிரபலமான பிக்சல் போன்களில் ஆன்லைனில் பம்பர் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிரீமியம் பிக்சல் ஸ்மார்ட்போன்கள் முக்கிய தளங்களில் மிகக் குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இவற்றில் முன்னதாக வெளியான சில பிரீமியம் மாடல்களின் விலை ரூ. 85,000வாக இருந்தாலும், தற்போது இந்த போன்களில் ரூ. 48,000 வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகைகளுடன், முதன்மை அம்சங்கள் கொண்ட போனை நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் வாங்கலாம். இப்போது கிடைக்கும் சிறந்த பிக்சல் டீல்களைப் பார்ப்போம்.
பிக்சல் ஃபிளாக்ஷிப்பிற்கு பெரிய விலை குறைப்பு
கூகிள் பிக்சல் 10 5G பிரீமியம் மாடல் இப்போது நல்ல தள்ளுபடியுடன் வருகிறது. 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ. 79,999க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்போது இதன் விலை சுமார் ரூ. 68,859 ஆகும். மற்றொரு வண்ண மாறுபாடு ரூ. 69,897க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்த போன் வலுவான செயல்திறன் மற்றும் முதன்மை வடிவமைப்பை வழங்குகிறது. முந்தைய பிக்சல் ஃபிளாக்ஷிப்கள் இந்தியாவில் சுமார் ரூ. 85,000 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இப்போது, வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் பரிமாற்றச் சலுகைகளுடன் இந்த போனை குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.
பிக்சல் 9a 5Gக்கான அட்டகாசமான சலுகை
புதிய கூகிள் பிக்சல் 9a 5Gக்கும் நல்ல தள்ளுபடி கிடைத்துள்ளது. 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி சேமிப்பு பதிப்பு இப்போது ரூ.38,650க்கு கிடைக்கிறது. இதன் ஒரிஜினல் விலை ரூ.49,999 அகௌம். ஆனால் தற்போது தள்ளுபடியுடன் இந்த போனை ரூ.39,999க்கு வாங்கலாம். இந்த மாடல் மென்மையான செயல்திறன் மற்றும் வலுவான கேமரா தரத்தை வழங்குகிறது. இதில் கூகிள் மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள் மற்றும் சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு அனுபவம் இருக்கும்.
பிக்சல் 7 5Gல் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தள்ளுபடி
பிரபலமான கூகிள் பிக்சல் 7 5G இப்போது மிகப்பெரிய விலைக் குறைப்புடன் வருகிறது. 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ.26,790க்கு கிடைக்கிறது. அறிமுக விலை ரூ.59,999 ஆகும். மற்றொரு வண்ண விருப்பம் கொண்ட இதே மாடல் ரூ.28,499க்கு விற்கப்படுகிறது. இது 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தள்ளுபடி. பிக்சல் 7 5G அதன் கேமரா செயல்திறனுக்காக இன்னும் பிரபலமானது. இது கூகிள் டென்சர் சிப்செட் மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது நடுத்தர வரம்பில் மிகவும் கவரக் கூடிய விருபங்களில் வருகிறது.
பிக்சல் 7a இப்போது இன்னும் குறைந்த விலையில்
பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற பிக்சல் 7a விலையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 8 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ. 26,499க்கு கிடைக்கிறது. ஒரிஜினல் விலை ரூ. 43,999 ஆகும். இந்த விலையில் இது வலுவான கேமரா செயல்திறனை வழங்குகிறது. இதில் 5 ஜி இணைப்பு மற்றும் சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகள் உள்ளன. ரூ. 30,000 க்கு கீழ் பிக்சல் அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் சிறந்தது.
இந்த சலுகைகள் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
இந்த தள்ளுபடிகளுடன், பிரீமியம் பிக்சல் போன்கள் பட்ஜெட்டில் வந்துள்ளன. அவை சிறந்த கேமராக்கள் மற்றும் கூகிள் மென்பொருள் ஆதரவுடன் வருகின்றன. பிக்சல் போன்கள் வேகமான ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகள், ஸ்மார்ட் AI அம்சங்கள் மற்றும் வலுவான பாதுகாப்புக்கு பிரபலமானவை. பரிமாற்ற சலுகைகளுடன் விலை மேலும் குறைக்கப்படும். பழைய போனின் நிலை மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் கொள்கைகளைப் பொறுத்து இறுதி விலை மாறுபடும். விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது நல்லது. பிக்சல் போன் வாங்க இது ஒரு சிறந்த நேரம்!
