English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Pixel 10 ஆஃபர் மழை! ₹85,000 போன் இப்போது வெறும் பாதிய விலையில்? முந்துங்கள்!

Pixel 10 ஆஃபர் மழை! ₹85,000 போன் இப்போது வெறும் பாதிய விலையில்? முந்துங்கள்!

பிக்சல் 10 (ரூ. 68,859), பிக்சல் 9a (ரூ. 38,650), பிக்சல் 7 (ரூ. 26,790), பிக்சல் 7a (ரூ. 26,499) ஆகியவை மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:52 PM IST
  • பிக்சல் ஃபிளாக்ஷிப்பிற்கு பெரிய விலை குறைப்பு
  • பிக்சல் 9a 5Gக்கான அட்டகாசமான சலுகை
  • பிக்சல் 7 5Gல் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தள்ளுபடி

Trending Photos

IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
camera icon5
Italy tour
IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மார்ச் 4ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மார்ச் 4ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு
Pixel 10 ஆஃபர் மழை! ₹85,000 போன் இப்போது வெறும் பாதிய விலையில்? முந்துங்கள்!

கூகிள் பிக்சல் ரசிகர்களுக்கு இந்த செய்தி ஒரு விருந்தாக அமையும். புதிய மற்றும் பிரபலமான பிக்சல் போன்களில் ஆன்லைனில் பம்பர் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிரீமியம் பிக்சல் ஸ்மார்ட்போன்கள் முக்கிய தளங்களில் மிகக் குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இவற்றில் முன்னதாக வெளியான சில பிரீமியம் மாடல்களின் விலை ரூ. 85,000வாக இருந்தாலும், தற்போது இந்த போன்களில் ரூ. 48,000 வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகைகளுடன், முதன்மை அம்சங்கள் கொண்ட போனை நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் வாங்கலாம். இப்போது கிடைக்கும் சிறந்த பிக்சல் டீல்களைப் பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்சல் ஃபிளாக்ஷிப்பிற்கு பெரிய விலை குறைப்பு

கூகிள் பிக்சல் 10 5G பிரீமியம் மாடல் இப்போது நல்ல தள்ளுபடியுடன் வருகிறது. 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ. 79,999க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்போது இதன் விலை சுமார் ரூ. 68,859 ஆகும். மற்றொரு வண்ண மாறுபாடு ரூ. 69,897க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்த போன் வலுவான செயல்திறன் மற்றும் முதன்மை வடிவமைப்பை வழங்குகிறது. முந்தைய பிக்சல் ஃபிளாக்ஷிப்கள் இந்தியாவில் சுமார் ரூ. 85,000 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இப்போது, ​​வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் பரிமாற்றச் சலுகைகளுடன் இந்த போனை குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.

பிக்சல் 9a 5Gக்கான அட்டகாசமான சலுகை

புதிய கூகிள் பிக்சல் 9a 5Gக்கும் நல்ல தள்ளுபடி கிடைத்துள்ளது. 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி சேமிப்பு பதிப்பு இப்போது ரூ.38,650க்கு கிடைக்கிறது. இதன் ஒரிஜினல் விலை ரூ.49,999 அகௌம். ஆனால் தற்போது தள்ளுபடியுடன் இந்த போனை ரூ.39,999க்கு வாங்கலாம். இந்த மாடல் மென்மையான செயல்திறன் மற்றும் வலுவான கேமரா தரத்தை வழங்குகிறது. இதில் கூகிள் மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள் மற்றும் சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு அனுபவம் இருக்கும்.

பிக்சல் 7 5Gல் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தள்ளுபடி

பிரபலமான கூகிள் பிக்சல் 7 5G இப்போது மிகப்பெரிய விலைக் குறைப்புடன் வருகிறது. 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ.26,790க்கு கிடைக்கிறது. அறிமுக விலை ரூ.59,999 ஆகும். மற்றொரு வண்ண விருப்பம் கொண்ட இதே மாடல் ரூ.28,499க்கு விற்கப்படுகிறது. இது 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தள்ளுபடி. பிக்சல் 7 5G அதன் கேமரா செயல்திறனுக்காக இன்னும் பிரபலமானது. இது கூகிள் டென்சர் சிப்செட் மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது நடுத்தர வரம்பில் மிகவும் கவரக் கூடிய விருபங்களில் வருகிறது.

பிக்சல் 7a இப்போது இன்னும் குறைந்த விலையில்

பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற பிக்சல் 7a விலையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 8 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ. 26,499க்கு கிடைக்கிறது. ஒரிஜினல் விலை ரூ. 43,999 ஆகும். இந்த விலையில் இது வலுவான கேமரா செயல்திறனை வழங்குகிறது. இதில் 5 ஜி இணைப்பு மற்றும் சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகள் உள்ளன. ரூ. 30,000 க்கு கீழ் பிக்சல் அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் சிறந்தது.

இந்த சலுகைகள் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?

இந்த தள்ளுபடிகளுடன், பிரீமியம் பிக்சல் போன்கள் பட்ஜெட்டில் வந்துள்ளன. அவை சிறந்த கேமராக்கள் மற்றும் கூகிள் மென்பொருள் ஆதரவுடன் வருகின்றன. பிக்சல் போன்கள் வேகமான ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகள், ஸ்மார்ட் AI அம்சங்கள் மற்றும் வலுவான பாதுகாப்புக்கு பிரபலமானவை. பரிமாற்ற சலுகைகளுடன் விலை மேலும் குறைக்கப்படும். பழைய போனின் நிலை மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் கொள்கைகளைப் பொறுத்து இறுதி விலை மாறுபடும். விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது நல்லது. பிக்சல் போன் வாங்க இது ஒரு சிறந்த நேரம்!

மேலும் படிக்க | Realme P4 Lite இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | Google Pixel 10a worth இல்லை.. இப்போதைக்கு இதுதான் டாப் 5 சிறந்த போன்கள்.. இதோ முழு பட்டியல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Google Pixel 10GooglePixel 10SmartPhone

Trending News