Samsung Galaxy A35-க்கு பம்பர் தள்ளுபடி: 12,300 வரை தள்ளுபடி, உடனே படிக்கவும்

Samsung Galaxy A35 : இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சாம்சங் தனது இடைப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன் Samsung Galaxy A35 5G-ஐ அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இப்போது இந்த சாதனம் அமேசான் தளத்தில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியுடன் வழங்கப்படுகிறது, இது இந்த ஸ்மார்ட்போனை 21,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான பட்ஜெட்டில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விருப்பத்தில் வாங்கலாம்.
ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டு விலை ரூபாய் 32,999 ஆக இருந்தது, ஆனால் இப்போது ரூபாய் 12,344 நேரடி தள்ளுபடிக்குப் பிறகு 20,655 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். இது மட்டுமல்லாமல், Amazon Pay ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தும்போது 5% வரை கூடுதல் கேஷ்பேக்கை பெறலாம்.
இது மட்டுமல்லாமல், வாடிக்கையாளர்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றினால், 18,350 ரூபாய் வரை கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெறலாம். அதாவது, பழைய தொலைபேசியை சரியான நிலையில் மாற்றுவதன் மூலம் Galaxy A35-ஐ மிகவும் மலிவு விலையில் காணலாம்.
சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் | Powerful Features and Specifications
சாம்சங் கேலக்ஸி A35 5G 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 1,900 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் 6.7-இன்ச் FHD+ AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. தொலைபேசியை இயக்க, இது Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 செயலி மற்றும் Adreno 710 GPU ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் 12GB வரை RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது.
மென்பொருளைப் பற்றி பேசுகையில், இந்த தொலைபேசி Android 15 அவுட்-ஆஃப்-தி-பாக்ஸ் இல் இயங்குகிறது மற்றும் 6 ஆண்டுகள் வரை OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை உறுதியளிக்கிறது. 5,000mAh பேட்டரி மற்றும் 45W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிப்பதால், தொலைபேசி பேட்டரி அடிப்படையில் வலுவானது.
புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, Galaxy A35 மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இதில் 50MP முதன்மை சென்சார், 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 5MP மேக்ரோ ஷூட்டர் ஆகியவை அடங்கும். அதே நேரத்தில், செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக 12MP முன் கேமரா உள்ளது.
இது ஏன் ஒரு சிறந்த ஒப்பந்தம்? | Why is this a great deal?
நீங்கள் 21,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் பிரீமியம் வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த கேமரா மற்றும் நீண்டகால மென்பொருள் ஆதரவு கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், Samsung Galaxy A35 5G உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். மிகப்பெரிய தள்ளுபடி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை காரணமாக இந்த சலுகை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறியுள்ளது.
