iPhone 16-க்கு டஃப் கொடுக்கும் Samsung S24 FE! ரூ.25,000 ஆஃபரில் வாங்குவது எப்படி?

Samsung S24 FE Discount At Amazon: நீங்கள் பிரீமியம் தோற்றத்துடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் நம்பகமான கேமரா கொண்ட சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், இதோ உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. அமேசான் நிறுவனம் தற்போது Samsung S24 FE (சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE) ஸ்மார்ட்போனின் விலையை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. அதன்படி இப்போது, இந்த தொலைபேசியை ரூ. 35,000 க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம்.
ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த டீல் மூலம் நீங்கள் மொத்தமாக ரூ.25,000 வரை சேமிக்கலாம். இந்த விலை குறைப்பு, இந்த ஸ்மார்ட்போனை இந்த செக்மென்ட்டிலேயே ஒரு 'Value for Money' மொபைலாக மாற்றியுள்ளது!
அமேசானில் Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போனில் சலுகைகள்
Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்ரூ.59,999க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இப்போது அமேசானில் ரூ.34,899க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, அதாவது நேரடியாக ரூ.25,100 தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
Amazon Pay ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் 5% வரை கேஷ்பேக் (அதிகபட்சம் ₹1,046) கிடைக்கும்.
கேஷ்பேக்கிற்குப் பிறகு இதன் விலை சுமார் ₹33,853 ஆகும்.
EMI விருப்பங்கள்: மாதத்திற்கு ₹1,676 முதல் (வங்கி கட்டணங்கள் பொருந்தக்கூடும்).
எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை: உங்கள் பழைய போனுக்கு ஈடாக ₹32,650 வரை பெறுங்கள் (மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்து).
Samsung Galaxy S24 FE விவரக்குறிப்புகள்
Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போன், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7 இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது மிக மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் சிறந்த கேமிங் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது. செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இது சாம்சங்கின் சொந்த தயாரிப்பான Exynos 2400e சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இதில் 8GB RAM வசதியும் உள்ளது.
இந்த போன் 4,700mAh பேட்டரி மற்றும் 25W வேகமான சார்ஜிங் (Fast Charging) வசதியைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா பிரிவில், 50MP முதன்மை கேமரா, 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 8MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா என மூன்று பின்புற கேமராக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. முன்பக்கத்தில் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 10MP கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நீங்கள் ₹30,000 - ₹35,000 விலைப் வரம்பிற்குள் ஒரு சிறந்த 'ஆல்-ரவுண்டர்' சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், தற்போதைய அமேசான் சலுகையில் கிடைக்கும் Samsung Galaxy S24 FE ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். இவ்வளவு பெரிய தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும் இந்த போன், தற்போது இந்த விலைப் பிரிவில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒரு டீல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
