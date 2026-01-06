English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • iPhone 16-க்கு டஃப் கொடுக்கும் Samsung S24 FE! ரூ.25,000 ஆஃபரில் வாங்குவது எப்படி?

iPhone 16-க்கு டஃப் கொடுக்கும் Samsung S24 FE! ரூ.25,000 ஆஃபரில் வாங்குவது எப்படி?

Samsung S24 FE Discount At Amazon: நீங்கள் பிரீமியம் தோற்றத்துடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் நம்பகமான கேமரா கொண்ட சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், இதோ உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 6, 2026, 03:20 PM IST
  • அமேசானில் Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போனில் சலுகைகள்
  • கேஷ்பேக்கிற்குப் பிறகு இதன் விலை சுமார் ₹33,853 ஆகும்

Trending Photos

2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?
camera icon10
IPL 2026
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
camera icon10
Richest Actor
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
Bigg Boss : சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண் போட்டியாளர்கள்! வனிதா to பார்வதி-லிஸ்ட் பெருசு
camera icon8
Bigg Boss 9 Tamil
Bigg Boss : சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண் போட்டியாளர்கள்! வனிதா to பார்வதி-லிஸ்ட் பெருசு
தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! இணைய சேவை வழங்க விண்ணப்பிக்கலாம்
camera icon11
Tamil nadu
தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! இணைய சேவை வழங்க விண்ணப்பிக்கலாம்
iPhone 16-க்கு டஃப் கொடுக்கும் Samsung S24 FE! ரூ.25,000 ஆஃபரில் வாங்குவது எப்படி?

Samsung S24 FE Discount At Amazon: நீங்கள் பிரீமியம் தோற்றத்துடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் நம்பகமான கேமரா கொண்ட சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், இதோ உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. அமேசான் நிறுவனம் தற்போது Samsung S24 FE (சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE) ஸ்மார்ட்போனின் விலையை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. அதன்படி இப்போது, ​​இந்த தொலைபேசியை ரூ. 35,000 க்கும் குறைவாவிலையில் வாங்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த டீல் மூலம் நீங்கள் மொத்தமாக ரூ.25,000 வரை சேமிக்கலாம். இந்த விலை குறைப்பு, இந்த ஸ்மார்ட்போனை இந்த செக்மென்ட்டிலேயே ஒரு 'Value for Money' மொபைலாக மாற்றியுள்ளது!

 

அமேசானில் Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போனில் சலுகைகள்

Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்ரூ.59,999க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இப்போது அமேசானில் ரூ.34,899க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, அதாவது நேரடியாக ரூ.25,100 தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.

 

Amazon Pay ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் 5% வரை கேஷ்பேக் (அதிகபட்சம் ₹1,046) கிடைக்கும்.

 

கேஷ்பேக்கிற்குப் பிறகு இதன் விலை சுமார் ₹33,853 ஆகும்.

 

EMI விருப்பங்கள்: மாதத்திற்கு ₹1,676 முதல் (வங்கி கட்டணங்கள் பொருந்தக்கூடும்).

 

எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை: உங்கள் பழைய போனுக்கு ஈடாக ₹32,650 வரை பெறுங்கள் (மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்து).

 

Samsung Galaxy S24 FE விவரக்குறிப்புகள்

Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போன், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7 இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது மிக மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் சிறந்த கேமிங் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது. செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இது சாம்சங்கின் சொந்த தயாரிப்பான Exynos 2400e சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இதில் 8GB RAM வசதியும் உள்ளது.

இந்த போன் 4,700mAh பேட்டரி மற்றும் 25W வேகமான சார்ஜிங் (Fast Charging) வசதியைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா பிரிவில், 50MP முதன்மை கேமரா, 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 8MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா என மூன்று பின்புற கேமராக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. முன்பக்கத்தில் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 10MP கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நீங்கள் ₹30,000 - ₹35,000 விலைப் வரம்பிற்குள் ஒரு சிறந்த 'ஆல்-ரவுண்டர்' சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், தற்போதைய அமேசான் சலுகையில் கிடைக்கும் Samsung Galaxy S24 FE ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். இவ்வளவு பெரிய தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும் இந்த போன், தற்போது இந்த விலைப் பிரிவில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒரு டீல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | செக்பவுன்ஸ் வழக்குகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம்! வாட்ஸ்அப்பில் வரும் கோர்ட் சம்மன் செல்லும்

மேலும் படிக்க | வாட்ஸ்அப்பில் இனி இலவச சட்ட உதவி: மத்திய அரசின் ‘நியாய சேது’ சேவை பயன்படுத்துவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.55,000 தள்ளுபடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Samsung S24 FESamsung S24 FE DiscountAmazon saleAmazon

Trending News