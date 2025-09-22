GST on Cars: இன்று முதல் புதிய கட்டணங்கள் அமல்; கார்களின் புதிய விலை இதுதான்

GST on Cars: நாடு முழுவதும் இன்று முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அமல்படுத்தப்படுகின்றன. இன்று அதாவது செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல், ஜிஎஸ்டி 2.0 இன் கீழ் மூன்று அடுக்குகள் மட்டுமே இருக்கும். முன்னதாக் 28% அடுக்கு இருந்த நிலையில் தற்போது 18% அடுக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இது ஆட்டோ துறையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக 10% ஜிஎஸ்டி வேறுபாட்டைப் பெறுகிறார்கள்.
எனவே நீங்கள் புதிய காரை வாங்குவதற்கு முன், அனைத்து நிறுவனங்களின் பட்டியலை இங்கே மதிப்பாய்வு செய்யவும்.
GST 2.0-ன் கீழ் இந்த கார்களின் விலை குறைந்துள்ளது.
Mahindra வாகனங்கள
|Model
|Price Cut
|Bolero Neo
|₹1.27 லட்சம்
|XUV 3XO (Petrol)
|₹1.40 லட்சம்
|XUV 3XO (Diesel)
|₹1.56 லட்சம்
|Thar range
|₹1.33 லட்சம் வரை
|Thar Roxx
|₹1.33 லட்சம்
|Scorpio Classic
|₹1.01 லட்சம்
|Scorpio N
|₹1.45 லட்சம்
|XUV700
|₹1.43 லட்சம்
Tata Motors வாகனங்களுக்கும் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள்!
|Model
|Price Cut
|Tiago
|₹75,000
|Tigor
|₹80,000
|Altroz
|₹1.10 லட்சம்
|Punch
|₹85,000
|Nexon
|₹1.55 லட்சம்
|Harrier
|₹1.40 லட்சம்
|Safari
|₹1.45 லட்சம்
|Curvv
|₹65,000
Toyota வாகனங்களுக்கும் தள்ளுபடிகள்
|Model
|Price Cut
|Fortuner
|₹3.49 லட்சம்
|Legender
|₹3.34 லட்சம்
|Hilux
|₹2.52 லட்சம்
|Vellfire
|₹2.78 லட்சம்
|Camry
|₹1.01 லட்சம்
|Innova Crysta
|₹1.80 லட்சம்
|Innova Hycross
|₹1.15 லட்சம்
|Other models
|₹1.11 லட்சம் வரை
Range Rover கார்களுக்கு ரூ.30 லட்சம் வரை தள்ளுபடி
|Model
|Price Cut
|Range Rover 4.4P SV LWB
|₹30.4 லட்சம்
|Range Rover 3.0D SV LWB
|₹27.4 லட்சம்
|Range Rover 3.0P Autobiography
|₹18.3 லட்சம்
|Range Rover Sport 4.4 SV Ed. 2
|₹19.7 லட்சம்
|Velar 2.0D/2.0P Autobiography
|₹6 லட்சம்
|Evoque 2.0D/2.0P Autobiography
|₹4.6 லட்சம்
|Defender range
|₹18.6 லட்சம் வரை
|Discovery
|₹9.9 லட்சம் வரை
|Discovery Sport
|₹4.6 லட்சம்
Kia India கார்கள் மலிவானது
|Model
|Price Cut
|Sonet
|₹1.64 லட்சம்
|Syros
|₹1.86 லட்சம்
|Seltos
|₹75,372
|Carens
|₹48,513
|Carens Clavis
|₹78,674
|Carnival
|₹4.48 லட்சம்
மலிவான Skoda கார் வாங்க வாய்ப்பு
|Model
|GST Cut
|Festive Offer
|Total Benefit
|Kodiaq
|₹3.3 லட்சம்
|₹2.5 லட்சம்
|₹5.8 லட்சம்
|Kushaq
|₹66,000
|₹2.5 லட்சம்
|₹3.16 லட்சம்
|Slavia
|₹63,000
|₹1.2 லட்சம்
|₹1.83 லட்சம்
Hyundai கார்களும் மலிவாகின
|Model
|Price Cut
|Grand i10 Nios
|₹73,808
|Aura
|₹78,465
|Exter
|₹89,209
|i20
|₹98,053 (என்-லைன் ₹1.08 லட்சம்)
|Venue
|₹1.23 லட்சம் (என்-லைன் ₹1.19 லட்சம்)
|Verna
|₹60,640
|Creta
|₹72,145 (என்-லைன் ₹71,762)
|Alcazar
|₹75,376
|Tucson
|₹2.4 லட்சம்
Renault கார் எவ்வளவு மலிவானது?
|Model
|Price Cut
|Kiger
|₹96,395
Maruti மிகப்பெரிய ஆப்பர்
|Model
|Price Cut
|Alto K10
|₹40,000
|WagonR
|₹57,000
|Swift
|₹58,000
|Dzire
|₹61,000
|Baleno
|₹60,000
|Fronx
|₹68,000
|Brezza
|₹78,000
|Eeco
|₹51,000
|Ertiga
|₹41,000
|Celerio
|₹50,000
|S-Presso
|₹38,000
|Ignis
|₹52,000
|Jimny
|₹1.14 லட்சம்
|XL6
|₹35,000
|Invicto
|₹2.25 லட்சம்
Nissan வாடிக்கையாளர்களையும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்தது
|Model
|Price Cut / Offer
|Magnite Visia MT
|இப்போது ₹6 லட்சத்திற்கு கீழ்
|Magnite CVT Tekna
|₹97,300 குறைப்பு
|Magnite CVT Tekna+
|₹1,00,400 குறைப்பு
|CNG Retrofit Kit
|இப்போது ₹71,999 (₹3,000 மலிவு)
Honda தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசை வழங்கியது
|Model
|Price Cut
|Amaze 2nd Gen
|₹72,800 வரை
|Amaze 3rd Gen
|₹95,500 வரை
|Elevate
|₹58,400 வரை
|City
|₹57,500 வரை
மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: OnePlus 13 தொடரில் அசத்தலான தள்ளுபடிகள்
மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எந்த காலணிகளை வாங்குவது? பெண்களுக்கு ஷாப்பிங் டிப்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
GST on Cars: இன்று முதல் புதிய கட்டணங்கள் அமல்; கார்களின் புதிய விலை இதுதான்
நாடு முழுவதும் இன்று முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அமல்
18% அடுக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளன