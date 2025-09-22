GST on Cars: இன்று முதல் புதிய கட்டணங்கள் அமல்; கார்களின் புதிய விலை இதுதான்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST on Cars: நாடு முழுவதும் இன்று முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அமல்படுத்தப்படுகின்றன. இன்று அதாவது செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல், ஜிஎஸ்டி 2.0 இன் கீழ் மூன்று அடுக்குகள் மட்டுமே இருக்கும். முன்னதாக் 28% அடுக்கு இருந்த நிலையில் தற்போது 18% அடுக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இது ஆட்டோ துறையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக 10% ஜிஎஸ்டி வேறுபாட்டைப் பெறுகிறார்கள்.

எனவே நீங்கள் புதிய காரை வாங்குவதற்கு முன், அனைத்து நிறுவனங்களின் பட்டியலை இங்கே மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

GST 2.0-ன் கீழ் இந்த கார்களின் விலை குறைந்துள்ளது.

Mahindra வாகனங்கள

Model Price Cut
Bolero Neo ₹1.27 லட்சம்
XUV 3XO (Petrol) ₹1.40 லட்சம்
XUV 3XO (Diesel) ₹1.56 லட்சம்
Thar range ₹1.33 லட்சம் வரை
Thar Roxx ₹1.33 லட்சம்
Scorpio Classic ₹1.01 லட்சம்
Scorpio N ₹1.45 லட்சம்
XUV700 ₹1.43 லட்சம்

Tata Motors வாகனங்களுக்கும் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள்!

Model Price Cut
Tiago ₹75,000
Tigor ₹80,000
Altroz ₹1.10 லட்சம்
Punch ₹85,000
Nexon ₹1.55 லட்சம்
Harrier ₹1.40 லட்சம்
Safari ₹1.45 லட்சம்
Curvv ₹65,000

Toyota வாகனங்களுக்கும் தள்ளுபடிகள்

Model Price Cut
Fortuner ₹3.49 லட்சம்
Legender ₹3.34 லட்சம்
Hilux ₹2.52 லட்சம்
Vellfire ₹2.78 லட்சம்
Camry ₹1.01 லட்சம்
Innova Crysta ₹1.80 லட்சம்
Innova Hycross ₹1.15 லட்சம்
Other models ₹1.11 லட்சம் வரை

Range Rover கார்களுக்கு ரூ.30 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

Model Price Cut
Range Rover 4.4P SV LWB ₹30.4 லட்சம்
Range Rover 3.0D SV LWB ₹27.4 லட்சம்
Range Rover 3.0P Autobiography  ₹18.3 லட்சம்
Range Rover Sport 4.4 SV Ed. 2  ₹19.7 லட்சம்
Velar 2.0D/2.0P Autobiography  ₹6 லட்சம்
Evoque 2.0D/2.0P Autobiography  ₹4.6 லட்சம்
Defender range  ₹18.6 லட்சம் வரை
Discovery  ₹9.9 லட்சம் வரை
Discovery Sport  ₹4.6 லட்சம்

Kia India கார்கள் மலிவானது

Model Price Cut
Sonet ₹1.64 லட்சம்
Syros ₹1.86 லட்சம்
Seltos ₹75,372
Carens ₹48,513
Carens Clavis ₹78,674
Carnival ₹4.48 லட்சம்

மலிவான Skoda கார் வாங்க வாய்ப்பு

Model GST Cut Festive Offer Total Benefit
Kodiaq ₹3.3 லட்சம் ₹2.5 லட்சம் ₹5.8 லட்சம்
Kushaq ₹66,000 ₹2.5 லட்சம் ₹3.16 லட்சம்
Slavia ₹63,000 ₹1.2 லட்சம் ₹1.83 லட்சம்

Hyundai கார்களும் மலிவாகின

Model Price Cut
Grand i10 Nios  ₹73,808
Aura ₹78,465
Exter ₹89,209
i20 ₹98,053 (என்-லைன் ₹1.08 லட்சம்)
Venue ₹1.23 லட்சம் (என்-லைன் ₹1.19 லட்சம்)
Verna ₹60,640
Creta ₹72,145 (என்-லைன் ₹71,762)
Alcazar ₹75,376
Tucson ₹2.4 லட்சம்

Renault கார் எவ்வளவு மலிவானது?

Model Price Cut
Kiger ₹96,395

Maruti மிகப்பெரிய ஆப்பர்

Model Price Cut
Alto K10 ₹40,000
WagonR ₹57,000
Swift ₹58,000
Dzire ₹61,000
Baleno ₹60,000
Fronx ₹68,000
Brezza ₹78,000
Eeco ₹51,000
Ertiga ₹41,000
Celerio ₹50,000
S-Presso ₹38,000
Ignis ₹52,000
Jimny ₹1.14 லட்சம்
XL6 ₹35,000
Invicto ₹2.25 லட்சம்

Nissan வாடிக்கையாளர்களையும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்தது

Model Price Cut / Offer
Magnite Visia MT  இப்போது ₹6 லட்சத்திற்கு கீழ்
Magnite CVT Tekna  ₹97,300 குறைப்பு
Magnite CVT Tekna+  ₹1,00,400 குறைப்பு
CNG Retrofit Kit  இப்போது ₹71,999 (₹3,000 மலிவு)

Honda தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசை வழங்கியது

Model Price Cut
Amaze 2nd Gen  ₹72,800 வரை
Amaze 3rd Gen  ₹95,500 வரை
Elevate ₹58,400 வரை
City ₹57,500 வரை

மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: OnePlus 13 தொடரில் அசத்தலான தள்ளுபடிகள்

மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எந்த காலணிகளை வாங்குவது? பெண்களுக்கு ஷாப்பிங் டிப்ஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Section: 
Technology
English Title: 
important changes from today due to gst reform how much will be cars cheaper
News Source: 
ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Home Title: 

GST on Cars: இன்று முதல் புதிய கட்டணங்கள் அமல்; கார்களின் புதிய விலை இதுதான்

GST on Cars: இன்று முதல் புதிய கட்டணங்கள் அமல்; கார்களின் புதிய விலை இதுதான்
Caption: 
GST on Cars | Representative Image
Yes
Is Blog?: 
No
Tags: 
GST
GST reform
Cars
GST on Cars
Auto News
Facebook Instant Article: 
Yes
Highlights: 

நாடு முழுவதும் இன்று முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அமல்

18% அடுக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளன

Mobile Title: 
GST on Cars: இன்று முதல் புதிய கட்டணங்கள் அமல்; கார்களின் புதிய விலை இதுதான்
Vijaya Lakshmi
Publish Later: 
No
Publish At: 
Monday, September 22, 2025 - 11:13
Request Count: 
1
Is Breaking News: 
No
Word Count: 
299