உங்கள் ஓய்வூதியம் நிற்காமல் இருக்க... இன்றே இந்த முக்கிய ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்கவும்

Life Certificate By Umang App: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான செய்தி. நீங்கள் ஒரு ஓய்வூதியதாரரா, இன்னும் நீண்ட வரிசையில் நின்று உங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைத் தயாரிக்க ஒவ்வொரு வருடமும் அலுவலகங்களுக்குச் செல்கிறீர்களா? அப்படியென்றால், உங்கள் பிரச்சினை இப்போது முடிந்துவிட்டது. மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறுவது எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு எளிதாகிவிட்டது. இப்போது, நீண்ட வரிசையில் நிற்கவோ அல்லது அலுவலகங்களுக்குச் செல்லவோ தேவையில்லை. வீட்டில் இருந்து உங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.
UMANG செயலி மூலம், உங்கள் வீட்டிலிருந்தே சில நிமிடங்களில் உங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், முழு செயல்முறையையும் மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் வசதியாகவும் ஆக்குகிறது. UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், முழுமையான செயல்முறையை இங்கே காணுங்கள்.
UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எளிதாக உருவாக்க முடியும். ஜீவன் பிரமான் போர்டல் மூலமாகவோ அல்லது ஆஃப்லைனிலோ (வங்கி, தபால் அலுவலகம் அல்லது பொது சேவை மையத்தில் (CSC)) ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம். ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதற்கான சான்றாக ஆயுள் சான்றிதழ் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணம், கட்டணப் பிழைகள் அல்லது மோசடிகளைத் தடுப்பதாகும்.
UMANG செயலியில் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கும் செயல்முறை இங்கே:
இதைச் செய்ய, முதலில் உங்கள் தொலைபேசியில் UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
UMANG செயலியைத் திறந்து "Jeevan Pramaan" சேவையைத் தேடுங்கள்.
"Generate Life Certificate" என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள். அதைத் தேர்ந்தெடுத்து விவரங்களை நிரப்பவும்,
எடுத்துக்காட்டாக:
ஆதார் எண்
ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) எண்
வங்கி கணக்கு விவரங்கள்
பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்
பின்னர் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு செயல்முறை வருகிறது.
இதற்கு, உங்களுக்கு STQC-சான்றளிக்கப்பட்ட கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேனர் தேவை. அருகிலுள்ள மையத்திற்குச் சென்று இந்த செயல்முறையை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யலாம்.
இது முடிந்ததும், உங்கள் சான்றிதழ் உருவாக்கப்படும்.
சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டவுடன், உங்கள் தனிப்பட்ட பிரமான் ஐடியைக் கொண்ட உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு SMS அனுப்பப்படும்.
பதிவிறக்கம் எப்படி செய்வது
பதிவிறக்கம் செய்ய, நீங்கள் UMANG செயலியில் உள்ள ஆயுள் சான்றிதழ் பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும். இங்கே நீங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். உங்கள் பிரமான் ஐடி அல்லது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, OTP மூலம் சரிபார்த்து, சான்றிதழை PDF ஆகப் பதிவிறக்கவும்.
மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் கணக்கில் வங்கி கணக்கை மாற்றுவது எப்படி?
மேலும் படிக்க | வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய எச்சரிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ