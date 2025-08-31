English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

யூடியூப் சேனல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்!

YouTube creator tips : யூடியூப் சேனல் வைத்திருப்பவர்கள் அதிக பணம் சம்பாதிக்க என்னென்ன தவறுகளை இனி செய்யக்கூடாது என்பதை இங்கே விவரமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 31, 2025, 04:27 PM IST
  • யூடியூப் மூலம் வருமானத்தை அதிகப்படுத்துவது எப்படி?
  • யூடியூப் நிறுவனம் கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய விதிகள்
  • என்னென்ன தவறுகளை எல்லாம் செய்யக்கூடாது?

YouTube creator tips : இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், யூடியூப் என்பது வெறும் பொழுதுபோக்குத் தளம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு வலுவான வருமானத்திற்கான ஆதாரமாகவும், பல கோடி ரூபாய்களை ஈட்டக்கூடிய ஒரு தொழில் வாய்ப்பாகவும் வளர்ந்துள்ளது. நகைச்சுவை வீடியோக்கள் முதல் தொழில்நுட்ப வீடியோக்கள் வரை எந்தவகையான வீடியோக்களையும் பதிவேற்றலாம். ஒருவர் தனது திறமையைக் காண்பிக்கவும், ஒரு வெற்றிகரமான வணிகத்தை உருவாக்கவும் உதவுகிறது. யூடியூப்-ன் புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் கிரியேட்டர்கள் கவனிக்க வேண்டி உள்ளது. 

சமீப காலமாக யூடியூப் தனது வருமான விதிகளை கடுமையாக்கி வருகிறது. இதன் மூலம், தரமற்ற மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் பதிவேற்றப்படும் வீடியோக்களுக்கு வருமானம் கிடைக்காது. கிரியேட்டர்கள் கீழ்க்கண்ட அம்சங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்:

ஒரிஜினல் கன்டென்ட்: காப்பி பேஸ்ட் வீடியோக்கள், திரும்பத் திரும்ப பதிவேற்றப்படும் வீடியோக்கள் அல்லது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் உருவாக்கப்படும் வீடியோக்களுக்கு யூடியூப் பணம் வழங்குவதில்லை. ஒரு வீடியோவில் கிரியேட்டரின் தனிப்பட்ட முயற்சி மற்றும் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும்.

பிறரின் கன்டென்ட்டை பயன்படுத்துதல் (Using Others' Content): பிறரின் வீடியோக்களுக்கு 'ரியாக்‌ஷன் வீடியோ' உருவாக்கும்போது, அதில் உங்கள் வர்ணனை, கருத்து அல்லது தனிப்பட்ட மதிப்பு இருக்க வேண்டும். வெறுமனே பிறரின் வீடியோக்களை பிளே செய்வதன் மூலம் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது.

சமூக வழிகாட்டுதல்கள்: YouTube-ன் சமூக வழிகாட்டுதல்கள், சேவை விதிமுறைகள் மற்றும் பதிப்புரிமை விதிகளைப் பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியம். இந்த விதிகளை மீறினால் உங்கள் சேனல் நீக்கப்படலாம் அல்லது வருமானம் ஈட்டும் தகுதியை இழக்கலாம்.

ஷார்ட்ஸ் வருமானம் (Shorts Monetization): பிப்ரவரி 1, 2023 முதல், Shorts வீடியோக்களில் வரும் விளம்பரங்கள் மூலம் வரும் வருவாயும் கிரியேட்டர்களுக்குப் பகிரப்படுகிறது.

யூடியூப் மூலம் கோடிகளை சம்பாதிக்க, பொறுமை மற்றும் விடாமுயற்சி அவசியம். ஒரு நம்பகத்தன்மையையும், பார்வையாளர்களையும் உருவாக்குவதற்கு நேரம் எடுக்கும். ஆனால், ஒருமுறை சரியான உள்ளடக்க உத்தி வெற்றிகரமாக அமைந்துவிட்டால், அது ஒரு பன்முக வருவாய் கொண்ட வணிக மாதிரியாக மாறும். தனிப்பட்ட பதிவர்கள் முதல் தொழில்முறை ஸ்டுடியோக்கள் வரை, இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுபவர்கள், யூடியூப் வெறும் பொழுதுபோக்குக்கான தளம் மட்டுமல்ல, அது நிதி வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு நுழைவாயில் என்பதை நிரூபிக்கிறார்கள்.

கன்டென்ட் வகை மற்றும் வருமானத்தை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகள்:

பொதுவாக, உங்கள் வீடியோக்களுக்கு அதிக பார்வையாளர்கள் (views) இருந்தால், விளம்பர வருமானமும் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் சில வகை கன்டென்ட்களுக்கு, பார்வையாளர் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும், அதிக வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

1. அதிக வருமானம் தரும் கன்டென்ட் வகைகள்:

நிதி மற்றும் முதலீடு (Finance & Investing): பங்குச் சந்தை, கிரிப்டோகரன்சி, ரியல் எஸ்டேட், கடன் மேலாண்மை மற்றும் சேமிப்பு பற்றிய வீடியோக்களுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்கும். இந்த கன்டென்டைப் பார்ப்பவர்கள் பொதுவாக நல்ல வாங்கும் திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பதால், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் முதலீட்டு நிறுவனங்கள் இந்த வீடியோக்களில் விளம்பரப்படுத்த அதிகப் பணம் கொடுக்கின்றன.

தொழில்நுட்பம் (Technology): புதிய போன்கள், கேட்ஜெட்டுகள், லேப்டாப்கள் மற்றும் மென்பொருள் குறித்த மதிப்புரைகள் (reviews) மற்றும் தொழில்நுட்ப டுடோரியல்களுக்கும் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.

ரியல் எஸ்டேட் (Real Estate): வீடு வாங்குவது, விற்பது அல்லது முதலீடு செய்வது பற்றிய கன்டென்ட், அதிக வருவாய் உள்ள பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும்.

சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் (Health & Wellness): உடற்பயிற்சி, ஊட்டச்சத்து, மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை பற்றிய கன்டென்ட், அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய மற்றொரு வகை.

கல்வி (Education): ஒரு குறிப்பிட்ட திறனைக் கற்பிக்கும் வீடியோக்கள், ஆன்லைன் வகுப்புகள் அல்லது பயிற்சிகளுக்கும் விளம்பர வருமானம் அதிகம்.

2. குறைவான வருமானம் தரும் கன்டென்ட் வகைகள்:

குழந்தைகள் கன்டென்ட் (Kids' Content): குழந்தைகளின் உள்ளடக்க வீடியோக்களுக்கு, விளம்பரங்கள் குறைவான விலையிலேயே காட்டப்படும். எனவே, அதிகமான பார்வையாளர்கள் இருந்தாலும், வருமானம் குறைவாகவே இருக்கும். இது யூடியூப்-ன் கடுமையான தனியுரிமை விதிகள் (COPPA) காரணமாக இருக்கலாம்.

நகைச்சுவை மற்றும் பொழுதுபோக்கு (Comedy & Entertainment): இந்த வகை வீடியோக்களுக்கு அதிக பார்வையாளர்கள் கிடைத்தாலும், விளம்பர வருமானம் பொதுவாகக் குறைவாக இருக்கும்.

இசை (Music): பதிப்புரிமை சார்ந்த இசை வீடியோக்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுவது சவாலானது.

3. கன்டென்ட் வருமானத்தை பாதிக்கும் மற்ற காரணிகள்:

பார்வையாளரின் இருப்பிடம் (Viewer's Geographic Location): அமெரிக்கா, கனடா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் இருந்து வரும் பார்வையாளர்களுக்கு, இந்திய பார்வையாளர்களை விட அதிக விளம்பர வருமானம் கிடைக்கும்.

சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை: ஒரு சேனலுக்கு அதிகமான சந்தாதாரர்கள் இருந்தால், அது அந்த சேனலின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது. மேலும், பிராண்டுகளுடன் எளிதாக ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தம் செய்ய உதவுகிறது.

வீடியோக்களின் நீளம்: பொதுவாக, 8 நிமிடங்களுக்கு மேல் உள்ள வீடியோக்களில், பல விளம்பரங்களை சேர்க்க முடியும், இதனால் வருமானம் அதிகரிக்கும்.

கன்டென்ட் கிரியேட்டர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம்

1. தரமான கன்டென்ட் உருவாக்குங்கள்

வெற்றிக்கான முதல் படி, பார்வையாளர்களுக்கு பயனுள்ள, சுவாரஸ்யமான அல்லது ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்தும் தரமான கன்டென்ட்டை உருவாக்குவதுதான். தரம் குறைந்த, போலியான கன்டென்டுகள் நீண்ட காலம் நிலைக்காது. அதேபோல், உங்கள் வீடியோக்கள் அசல் படைப்புகளாக இருக்க வேண்டும்.

2. வீடியோக்களை தொடர்ந்து பதிவேற்றுங்கள்

தொடர்ந்து புதிய வீடியோக்களை பதிவேற்றுவது, பார்வையாளர்கள் மனதில் உங்கள் சேனலை நிலைநிறுத்த உதவும். மேலும், அடுத்த வீடியோவுக்கான எதிர்பார்ப்பையும் அது உருவாக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் (உதாரணமாக, வாரத்திற்கு ஒரு வீடியோ) பதிவேற்றுவது சேனலின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும்.

3. SEO விதிமுறைகள் அவசியம்

யூடியூப் தேடல் முடிவுகளில் உங்கள் வீடியோக்கள் உயர் தரவரிசையில் வர, சரியான தேடல் சொற்களை (keywords) தலைப்பு, விளக்கம் மற்றும் குறிச்சொற்களில் (tags) பயன்படுத்துவது அவசியம். கவர்ச்சிகரமான Thumbnail (முகப்புப் படம்), பார்வையாளர்கள் உங்கள் வீடியோவைக் கிளிக் செய்யத் தூண்டும்.

4. சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோக்களை பகிருங்கள்

உங்கள் வீடியோக்களை ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ட்விட்டர் போன்ற பிற சமூக வலைத்தளங்களிலும் விளம்பரப்படுத்துவதன் மூலம், அதிக பார்வையாளர்களை ஈர்க்க முடியும்.

5. பார்வையாளர்களுடன் தொடர்பில் இருங்கள்

வீடியோவின் முடிவில், பார்வையாளர்களை லைக் செய்ய, கருத்து தெரிவிக்க மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யச் சொல்லி அழைப்பு விடுப்பது, பார்வையாளர்களுடனான உங்கள் தொடர்பை வலுப்படுத்தும். இது உங்கள் சேனலுக்கு விசுவாசமான பார்வையாளர்களை உருவாக்கும்.

6. பல வழிகளில் வருமானம் ஈட்டுங்கள்

விளம்பர வருவாய் (AdSense): யூடியூப் பார்ட்னர் புரோகிராமில் இணைந்த பிறகு, உங்கள் வீடியோக்களில் வரும் விளம்பரங்கள் மூலம் நீங்கள் வருமானம் ஈட்டலாம். உங்கள் வீடியோவின் பார்வை மற்றும் ஈடுபாட்டைப் பொறுத்து இந்த வருமானம் அமையும்.

பங்களிப்புகள் மற்றும் ஸ்பான்சர்ஷிப்கள் (Brand Deals): பெரிய மற்றும் ஈடுபாடுள்ள ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்ட சேனல்களுக்கு, பிராண்டுகள் தங்கள் தயாரிப்புகளை விளம்பரப்படுத்த ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தங்களை வழங்கும். இது மிகவும் லாபகரமான வருமான முறையாகும்.

மின்னணு வர்த்தகம் (Merchandise): உங்கள் சேனலின் பிராண்டில் டி-ஷர்ட்கள், கோப்பைகள் அல்லது தொப்பிகள் போன்ற பொருட்களை உருவாக்கி விற்பனை செய்யலாம்.

சேனல் மெம்பர்ஷிப் மற்றும் சூப்பர் சாட் (Membership and Superchat): பார்வையாளர்கள் நேரடி ஒளிபரப்பின்போது உங்களுக்குப் பணம் கொடுத்து ஆதரவளிக்கும் வாய்ப்புகளை யூடியூப் வழங்குகிறது.

YouTube creator tips, Youtube, YouTube revenue Details, Technology News Tamil, YouTube monetization guide Tamil

