2026ல் ரூ.40,000 பட்ஜெட்டில் டாப் 5 கேமரா போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்

Best Camera SmartPhones Of 2026: இரவு நேரத்தில் புகைப்படம் எடுத்தல், போர்ட்ரெய்ட் புகைப்படும் எடுத்தல் அல்லது உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட இமேஜிங் போன்றவற்றை விரும்பினாலும், இந்த கைபேசிகள் சக்திவாய்ந்த கேமரா வன்பொருளை புத்திசாலித்தனமான மென்பொருளுடன் இணைத்து எந்த சூழ்நிலையிலும் அற்புதமான புகைப்படங்களை எடுக்க உதவும். அதன்படி இந்த ஆண்டு நீங்கள் சிறந்த கேமரா கொண்ட போனை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருந்தால், இந்த 5 சிறந்த கேமரா போன்களை கட்டாயம் வாங்கவும்.
Google Pixel 9a (Rs 39,070)
Google Pixel 9a ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 48MP+13MP பின்புற கேமரா மற்றும் 13MP செல்ஃபி கேமராவுடன் வருகிறது. கூகிள் டென்சர் G4 செயலியால் இயக்கப்படும் இந்தச் சாதனம், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.3-அங்குல P-OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது 5100 mAh பேட்டரி மற்றும் 23 W சார்ஜருடன் வருகிறது.
Realme 16 Pro (Rs 36,999)
200MP+8MP இரட்டை கேமரா அமைப்புடன், Realme 16 Pro 50MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 1 பில்லியன் வண்ணங்கள், 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 6500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.78-அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 7300 மேக்ஸ் செயலியால் இயக்கப்படும் இந்த சாதனம், ரியல்மி UI 7.0 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது மற்றும் 7000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Samsung Galaxy S24 FE (Rs 37,700)
Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 50MP + 8MP + 12MP கொண்ட மூன்று கேமரா அமைப்பையும், முன்புறத்தில் 10MP செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. எக்ஸினோஸ் 2400e சிப்செட் மூலம் இயங்கும் இந்த சாதனம், ஒன் UI 8.0 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7-அங்குல டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே மற்றும் 4700 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
OnePlus 13R (Rs 38,999)
OnePlus 13R ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 6.78-இன்ச் LTPO 4.1 AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது 1 பில்லியன் வண்ணங்கள், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்துடன் வருகிறது. ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 3 செயலியால் இயக்கப்படும் இந்த சாதனம், ஆக்சிஜன்ஓஎஸ் 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. மேலும், இதில் 6000 mAh பேட்டரி மற்றும் 80 W சார்ஜிங் ஆதரவும் உள்ளது.
Vivo V60 (Rs 38,999)
Vivo V60 ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 50MP வைட், 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைட் கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளது, இவை செய்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் மூலம் இயக்கப்படுகின்றன. இதன் டிஸ்ப்ளேவைப் பொறுத்தவரை, இது 1 பில்லியன் வண்ணங்கள் மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.77-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 6500 mAh பேட்டரி மற்றும் 90 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் வருகிறது.
