அள்ளு விட்ட iPhone 17.. இனி worth இல்ல.. டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!

2026 ஆம் ஆண்டில் iPhone 17க்கு நிகராக இருக்கும் ஏழு சிறந்த போன்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போன்களில் சக்திவாய்ந்த செயலிகள் முதல் மேம்பட்ட கேமராக்கள் மற்றும் பிரகாசமான டிஸ்ப்ளேகள் வரை, அனைத்தும் அடங்கும். அந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 10, 2026, 04:13 PM IST
Google Pixel 10 (Rs 70,380)
கூகிள் பிக்சல் 10 சுத்தமான மென்பொருள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான புகைப்படம் எடுப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. டென்சர் ஜி5 சிப்பால் இயக்கப்படுகிறது, இது மென்மையான செயல்திறன் மற்றும் இயற்கையான தோற்றமுடைய புகைப்படங்களை ஈர்க்கக்கூடிய டைனமிக் வரம்போடு வழங்குகிறது. நீங்கள் ஐபோன் போன்ற கேமரா நிலைத்தன்மையை விரும்பி, ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு போனை விரும்பினால், இந்த ஃபோன் ஐபோன் 17 ஐ விட வலுவான பிக்சல்களை கொண்டுள்ளது.

Samsung Galaxy S25 (Rs 67,900)
Samsung Galaxy S25 ஆனது LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளே, முதன்மை ஸ்னாப்டிராகன் செயல்திறன் மற்றும் சமநிலையான மூன்று-கேமரா அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் வருகிறது, இது தினசரி பயன்பாட்டிற்கு நம்பகமானதாக அமைகிறது. ஆண்ட்ராய்டு அனுபவத்தை விரும்பும் பயனர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டில் iPhone 17 க்கு பதிலாக இந்த போனை வாங்கலாம்.

OnePlus 15 (Rs 72,999)
OnePlus 15 ஆனது 165Hz AMOLED டிஸ்ப்ளே, ஃபிளாக்ஷிப் ப்ராசசர் மற்றும் பெரிய பேட்டரி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது அன்றாட பயன்பாட்டை எளிதாக உணர வைக்கிறது.

Oppo Find X9 (Rs 72,990)
Oppo Find X9 ஒரு பெரிய மற்றும் பிரகாசமான AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது, சக்திவாய்ந்த Dimensity சிப்செட் மற்றும் Hasselblad-டியூன் செய்யப்பட்ட கேமராக்கள் நிலையான முடிவுகளை வழங்குகின்றன. நீங்கள் சினிமா காட்சிகள் மற்றும் நம்பகமான செயல்திறனை விரும்பினால், இது iPhone 17 ஐ விட சிறப்பாக செயல்படும் ஒரு ஸ்டைலான போன் ஆகும்.

Vivo X300 (Rs 75,999)
Vivo X300 ஒரு பிரகாசமான AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் சக்திவாய்ந்த Dimensity சிப்செட் பல்துறை லென்ஸ்கள் கொண்ட ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் 200MP பிரதான கேமராவால் ஆதரிக்கப்படுகிறது.

Realme GT 8 Pro (Rs 72,999)
Realme GT 8 Pro போனில் Snapdragon 8 Elite Gen 5 எஞ்சின் மற்றும் Dolby Vision உடன் கூடிய 6.79-இன்ச் AMOLED திரை ஆகியவை கொண்டுள்ளது. கேமரா காம்போ - ஒரு பெரிய 200-மெகாபிக்சல் சென்சார் உட்பட - விரிவான காட்சிகளையும் வலுவான ஜூம் சக்தியையும் படம்பிடிக்கிறது.

iQOO 15 (Rs 72,999)
iQOO 15, உயர்-புதுப்பிப்பு AMOLED திரை, முதன்மை ஸ்னாப்டிராகன் சக்தி மற்றும் ஒரு பெரிய பேட்டரியை கொண்டுள்ளது. நல்ல செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி ஆயுளுக்கு, இந்த ஃபோன் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

