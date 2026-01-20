உங்க பட்ஜெட் வெறும் ரூ.10,000 தானா? கெத்து காட்டும் இந்த போன்களை வாங்குவது பெஸ்ட்

Top Smartphones Under 10K in 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில் வெறும் ரூ.10,000 விலையில் இருக்கும் பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நீங்கள் விரும்பினால், இதுவே சரியான நேரம். பட்ஜெட் பிரிவு பல தரமான ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன. இந்த போன்கள் சிறந்த பேட்டரி திறன், சூப்பர்ரான கேமரா என பல அம்சங்களை வழங்குகிறது. சமீபத்திய மாதங்களில், பல பிராண்டுகள் இந்த விலை வரம்பில் புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன, அவை அன்றாட பயன்பாட்டிற்கும், சமூக ஊடகங்கள், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் லைட் கேமிங்கிற்கும் நல்ல செயல்திறனை வழங்குவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தப் பட்டியலில் Lava, Samsung, HMD, Motorola, AI+ மற்றும் Itel போன்ற பிராண்டுகளின் தொலைபேசிகள் அடங்கும், இவை அனைத்தும் சமீபத்திய வெளியீடுகள் மற்றும் பட்ஜெட்டு பிரிவில் வரும் ஸ்மார்ட்போன்கள் ஆகும்.
Top Smartphones Under Rs 10,000 in 2026
Lava Shark 2 4G
Lava Shark 2 4G ஸ்மார்ட்போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.75-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Unisoc T7250 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, 4GB RAM மற்றும் 64GB ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. பின்புறத்தில் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் முன்பக்கத்தில் 8MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இது 5,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த போன் IP54 கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளது.
Samsung Galaxy M07/ Samsung Galaxy F07
Samsung Galaxy M07 மற்றும் Samsung Galaxy F07 இரண்டுலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான அம்சங்கள் உள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.70-இன்ச் HD+ (720x1600 பிக்சல்கள்) டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது MediaTek Helio G99 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 50MP + 2MP இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு மற்றும் 8MP முன் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 5,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
AI+ Nova 5G
AI+ உடன் கூடிய Nova 5G போன் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.70-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது Unisoc T8200 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, 4GB/6GB RAM மற்றும் 128GB ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. கேமரா அமைப்பில் பின்புறத்தில் 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 5MP முன் ஷூட்டர் ஆகியவை அடங்கும். இந்த போன் 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
HMD Vibe 5G
HMD Vibe 5G ஆனது 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.67-இன்ச் HD+ பஞ்ச்-ஹோல் IPS டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Unisoc T760 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது, 4GB RAM மற்றும் 128GB வரை ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. கேமரா பற்றி பேசுகையில், இதில் 50MP + 2MP பின்புற கேமரா மற்றும் 8MP முன் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். பேட்டரி திறன் 5,000mAh ஆகும்.
Itel Zeno 20
Itel Zeno 20 ஸ்மார்ட்போனில் 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.60-இன்ச் HD+ IPS டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 3GB/4GB RAM மற்றும் 64GB/128GB ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. மேலும் இதில் ஆக்டா-கோர் சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 13MP பின்புற சென்சார் கேமரா மற்றும் 8MP முன் சென்சார் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். பேட்டரி திறன் 5,000mAh ஆகும்.
Moto G06 Power
மோட்டோரோலாவின் Moto G06 Power 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.88-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. Helio G81 Extreme மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது 4GB ரேம் மற்றும் 64GB ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. 50MP பின்புற சென்சார் கேமரா மற்றும் 8MP முன் ஷூட்டர் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இதன் பேட்டரி 7,000mAh திறன் கொண்டது.
Lava Bold N1 5G
Lava Bold N1 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.75-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவை கொண்டுள்ளது, இது 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இது Unisoc T765 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. பின்புறத்தில் 13MP முதன்மை கேமரா மற்றும் முன்பக்கத்தில் 5MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை அடங்கும். 5,000mAh பேட்டரி போனை இயக்குகிறது.
