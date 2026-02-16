2026ன் காசுக்கு ஏத்த மாஸ் போன்கள்: பக்கா பட்ஜெட்டில் பட்டையை கிளப்பும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

Top 5 best value for money mobiles in 2026: பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப்களை விட குறைந்த விலையில் டாப் ஃபிளாக்ஷிப் செயலாக்கம் மற்றும் உயர்நிலை டிஸ்ப்ளேக்களை இணைக்கும் சிறந்த விலைக்கு ஏற்ற ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுகிறீர்களா? அப்படியானால் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் கிடைக்கக் கூடிய சில டாப் 5 ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கவும். இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சக்திவாய்ந்த சிப்செட்களுடன் வருகின்றன, மேலும் அவை வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய மிகப்பெரிய பேட்டரி பேக் மற்றும் ஒரு பெரிய AMOLED டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளன. இந்நிலையில் பிப்ரவரி 2026 ஆம் ஆண்டில் பணத்திற்கு ஏற்ற மதிப்புள்ள போன்களின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.
1. OnePlus 13R 5G
OnePlus 13R 5G போன் 12GB RAM உடன் கூடிய Snapdragon 8 Gen 3 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த போன் 6.78-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளது, இது 6000 mAh பேட்டரி பேக்கையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் தற்போது ரூ.39,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
2. Motorola Edge 60 Fusion 5G
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ஃப்யூஷன் 5ஜி போன் 1.5K ட்ரூ quad-curved pOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் சோனி LYT-700C கேமரா அமைப்பை வழங்குகிறது. இது MIL-STD-810H உடன் இராணுவ தர சான்றிதழையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது தீவிர IP69 மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது. குறைந்த பட்ஜெட்டில் பிரீமியம் டிஸ்ப்ளேவை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் சரியானது. இந்த போன் தற்போது ரூ.22,899க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
3. Nothing Phone 3a Pro
Nothing Phone 3a Pro 5G போனில் Snapdragon 7s Gen 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது 50 MP டிரிபிள் ரியர் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போனை வெறும் ரூ.29,999க்கு வாங்கலாம்.
4. Poco X7 Pro 5G
Poco X7 Pro 5G போன், அதன் விலைக்கு ஏற்ப செயல்திறன் மற்றும் காட்சி தரத்தை முன்னுரிமைப்படுத்தும் பணத்திற்கு சிறந்த மதிப்புள்ள போனாகும், இது AMOLED ஸ்கிரீன் மற்றும் வேகமான சார்ஜிங்கைக் கொண்டுள்ளது. ரூ.25,000க்கும் குறைவான பிரிவில் கிடைக்கும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த சிப்செட்டை விரும்பும் கேமர்கள் மற்றும் செயல்திறன் தேடுபவர்களுக்கு இந்த போன் சரியானது.
5. Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G போனில் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7-இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவும் உள்ளது, மேலும் இது சக்திவாய்ந்த Exynos 1580 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஆப்டிகல் பட உறுதிப்படுத்தலுடன் 50 MP பிரதான கேமராவுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது IP67 மதிப்பீட்டையும் வழங்குகிறது. பிரீமியம் கட்டமைப்பு மற்றும் தரமான கேமராவுடன் நம்பகமான, நீண்டகால ஆதரவு சாதனத்தை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்த போன் சிறந்தது, மேலும் இது ரூ.44,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
