2026 ஜனவரியில் களமிறங்கிய சிறந்த 5 Samsung போன்கள்: பட்டியல் இதோ

5 Best Budget Samsung smartphones 2026: சாம்சங் நிறுவனம் ஸ்மார்ட்போன்களின் நடுத்தர விலை சந்தையில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. அதன் சக்திவாய்ந்த செயலிகள் மற்றும் அற்புதமான கேமரா அம்சங்களுடன், சாம்சங் இந்த பிரிவில் சிறந்த பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களின் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. அந்த வகையில் நீங்கள் ரூ. 30000க்கும் குறைவான விலையில் புதிய சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனைவாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், Samsung நிறுவனத்தின் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்களை பார்வையிடலாம்.
உங்கள் பட்ஜெட்டில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் உங்கள் ஸ்மார்ட்போனை மேம்படுத்தத் திட்டமிட்டிருந்தால், ஜனவரி 2026-ல் சாம்சங் நிறுவனம் ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலையில் சில சிறந்த மாடல்களை வழங்குகிறது. துடிப்பான சூப்பர் AMOLED திரைகள் முதல் நம்பகமான செயல்திறன் மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரிகள் வரை, இந்த சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன்கள் அம்சங்களுக்கும் விலைக்கும் இடையே ஒரு சிறந்த சமநிலையை வழங்குகின்றன.
Samsung Galaxy A55 5G - விலை - ரூ.24,688
Samsung Galaxy A55 5G ஆனது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 1000 நிட்ஸ் (HBM) கொண்ட 6.6-இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. Exynos 1480 செயலியால் இயக்கப்படும் இந்த சாதனம், ஒன் UI 6.1 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இதில் 50MP+12MP+5MP கொண்ட மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பு மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 25 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000 mAh பேட்டரி உள்ளது.
Samsung Galaxy A35 5G - விலை - ரூ.18,999
5000 mAh பேட்டரி மற்றும் 25 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன், Samsung Galaxy A35 ஆனது 120 Hz மற்றும் 1000 நிட்ஸ் (HBM) கொண்ட 6.6-இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவை வழங்குகிறது. Exynos 1380 செயலி மூலம் இயங்கும் இந்த சாதனம், ஒன் UI 7 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இதில் 50MP + 8MP + 5MP பின்புற கேமரா மற்றும் 13MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை உள்ளன.
Samsung Galaxy F36 5G - விலை - ரூ.21,499
Samsung Galaxy F36 5G ஆனது 50MP + 8MP + 2MP கொண்ட மூன்று பின்புற கேமராக்களையும், 13MP செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7 இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவை வழங்குகிறது. இந்த சாதனம் Exynos 1380 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒன் UI 7 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. இதில் 5000 mAh பேட்டரி மற்றும் 25 W சார்ஜிங் ஆதரவு உள்ளது.
Samsung Galaxy M35 5G - விலை - ரூ.29,999
Exynos 1380 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் Samsung Galaxy M35, ஒன் UI 8 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. இது 6.6 இன்ச் சூப்பர் AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது, இது கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ்+ மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதில் 50MP + 8MP + 2MP கொண்ட டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு மற்றும் 13MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை உள்ளன.
Samsung Galaxy M56 5G - விலை - ரூ.29,999
Samsung Galaxy M56 5G ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.74 இன்ச் சூப்பர் AMOLED+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Exynos 1480 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒன் UI 7 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. இதில் 50MP + 8MP + 2MP பின்புற கேமரா மற்றும் 12MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. மேலும், இது 45 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
