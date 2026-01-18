ரூ.25000-க்குள் Phone வாங்க இந்த ஒரு List போதும்… எல்லாமே டாப் நாட்ச்

Republic Day Sale 2026: 2026 குடியரசு தின விற்பனை (Republic Day Sale 2026), உங்கள் பட்ஜெட்டை மீறாமல் உங்கள் ஸ்மார்ட்போனை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பாகும். பிளிப்கார்ட் (Flipkart) மற்றும் அமேசான் (Amazon) போன்ற நன்கு அறியப்பட்ட மின்வணிகத் (e-commerce) தளங்கள், ரூ. 25,000-க்கும் குறைவான விலையுள்ள, அம்சங்கள் நிறைந்த ஸ்மார்ட்போன்களுக்குப் பெரும் தள்ளுபடிகளை வழங்குகின்றன.
அமேசான் மற்றும் ஃபிளிப்கார்ட் தளத்தில் ரூ. 25000-க்கும் குறைவான விலையில் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு சில அற்புதமான சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. உங்களுக்குப் பிடித்தமான தொலைபேசிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இதுவே சிறந்த நேரம். இந்தச் சலுகையின் கீழ் வாங்குவதற்குக் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் நல்ல கேமரா திறன்களையும் சிறந்த செயல்திறனையும் கொண்டுள்ளன.
Vivo T4 5G
Vivo T4 5G ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 32MP முன்பக்க கேமரா மற்றும் துணை லென்ஸுடன் கூடிய இரட்டை 50MP பின்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.77-அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 90 W சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது மற்றும் 7300 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Realme 14 Pro+
Realme 14 Pro+ ஸ்மார்ட்போனில் மூன்று ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் 50MP, 50MP மற்றும் 8MP என மூன்று கேமராக்கள் உள்ளன. இந்த சாதனம் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 3 சிபியு மூலம் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.83-அங்குல OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 80 W சார்ஜிங் திறன் மற்றும் 6000 mAh பேட்டரி உள்ளது.
OnePlus Nord CE 5 5G
OnePlus Nord CE 5 5G ஸ்மார்ட்போன் ஆனது இரட்டை 50MP + 8MP முதன்மை கேமராவுடன் கூடுதலாக 16MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 1 பில்லியன் வண்ணங்களைக் கொண்ட 6.77-அங்குல ஃபுளூயிட் AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் 5200 mAh பேட்டரியைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 8350 ஏபெக்ஸ் செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
iQOO Z10 5G
iQOO Z10 5G ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 32MP செல்ஃபி கேமரா மற்றும் இரட்டை 50MP கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. 6.77-அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளே, 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 5000 நிட்ஸ் உச்சபட்ச பிரகாசத்துடன், இந்தச் சாதனம் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 3 சிபியு மூலம் இயக்கப்படுகிறது. மேலும், இது 90 W சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது மற்றும் 7300 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Redmi Note 15 5G
Redmi Note 15 5G ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 6.77-இன்ச் AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது, இது 68B வண்ணங்கள், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3200 நிட்ஸ் உச்சபட்ச பிரகாசத்துடன் வருகிறது. இந்தச் சாதனம் ஹைப்பர்ஓஎஸ் 2 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது மற்றும் ஸ்னாப்டிராகன் 6 ஜென் 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதனத்தில் 8MP அல்ட்ராவைடு மற்றும் 108MP வைடு கேமராக்கள் உள்ளன. மேலும், இது 45W சார்ஜிங் மற்றும் 5520mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது.
