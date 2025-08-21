English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு

ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை தடை செய்யும் சட்டமசோதாவை ஆன்லைனில் நிறைவேற்றியது மத்திய அரசு.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:04 PM IST
  • ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை தடை செய்யும் சட்டம்
  • புதிய சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றம்
  • குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைப்பு

Trending Photos

கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
camera icon5
Simran
கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!
camera icon8
Samantha
விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
camera icon5
Samantha
சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு

இந்தியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஆன்லைன் விளையாட்டுத் துறையில், குறிப்பாக உண்மையான பணத்தை உள்ளடக்கிய விளையாட்டுகள் (Real Money Games) ஏற்படுத்தும் சமூகப் பிரச்சனைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. 'ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் மசோதா, 2025' எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்த மசோதா, மாநிலங்களவையில் வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 21, 2025) நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன்மூலம், ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்குத் தடை விதிக்கும் சட்டம், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்த மசோதா, மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் வெறும் 72 மணி நேரத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ், இந்த மசோதாவை மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்து பேசும்போது, "சமூகத்தில் சீட்டு நிதி போன்ற தீய செயல்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பது அரசின் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தின் பொறுப்பு. ஆன்லைன் பணம் விளையாட்டுகளால் பல குடும்பங்கள் சீரழிந்துள்ளன" என்று கூறினார். இந்த மசோதாவை அனைத்துக் கட்சி உறுப்பினர்களும் ஆதரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

இந்த புதிய சட்டம் அமலுக்கு வந்தவுடன், Dream11, MPL போன்ற நிறுவனங்கள், வீரர்கள் பணத்தை இழக்கும் வாய்ப்புள்ள விளையாட்டுகளுக்கு பயனர்களிடமிருந்து வைப்புத்தொகையைப் பெறுவதைத் தடைசெய்யும். அமைச்சர் வைஷ்ணவ் கூறுகையில், இந்தச் சட்டம் உடனடியாக அமல்படுத்தப்படும் என்றும், இதற்குத் தொழில்துறையுடன் நீண்ட ஆலோசனைகள் தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்தார். காரணம், இது ஒரு ஒழுங்குமுறை சட்டம் அல்ல, மாறாக ஒரு முழுமையான தடைச் சட்டம். இந்தச் சட்டம், ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் பந்தயம் என அழைக்கப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சட்டவிரோதமாக்குகிறது. இதில் ஆன்லைன் ஃபேன்டஸி ஸ்போர்ட்ஸ், போக்கர், ரம்மி போன்ற கார்டு விளையாட்டுகள் மற்றும் ஆன்லைன் லாட்டரிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த மசோதா, பல்வேறு குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கிறது:

ஆன்லைன் பணம் விளையாட்டுகள் தொடர்பான விளம்பரங்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 50 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

பணம் விளையாட்டுகளுக்கு நிதி பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்கினால், 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 1 கோடி வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

மீண்டும் மீண்டும் தவறிழைத்தால், 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 2 கோடி வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.

சில முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் உள்ள குற்றங்கள், பிணையில் வெளிவர முடியாத குற்றங்களாக (non-bailable) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அரசாங்கம், ஒருபுறம் ஆன்லைன் பணம் விளையாட்டுகளை தடை செய்தாலும், மறுபுறம் மின் விளையாட்டு (e-sports) மற்றும் இளைஞர்களுக்கான விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளன.

இந்த மசோதா, ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்ற முந்தைய அரசின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இது, இந்தியாவின் டிஜிட்டல் உலகில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | Whatsapp Group சேட்களை வேவு பார்க்கும் AI: தடுப்பதற்கான வழிமுறை இதோ

மேலும் படிக்க | Redmi 15 5G இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Online GamesIndian GovernmentOnline Gaming Regulation Bill 2025Dream11 ban Indiaonline rummy poker ban India

Trending News