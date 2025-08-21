ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு

இந்தியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஆன்லைன் விளையாட்டுத் துறையில், குறிப்பாக உண்மையான பணத்தை உள்ளடக்கிய விளையாட்டுகள் (Real Money Games) ஏற்படுத்தும் சமூகப் பிரச்சனைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. 'ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் மசோதா, 2025' எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்த மசோதா, மாநிலங்களவையில் வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 21, 2025) நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன்மூலம், ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்குத் தடை விதிக்கும் சட்டம், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்த மசோதா, மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் வெறும் 72 மணி நேரத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ், இந்த மசோதாவை மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்து பேசும்போது, "சமூகத்தில் சீட்டு நிதி போன்ற தீய செயல்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பது அரசின் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தின் பொறுப்பு. ஆன்லைன் பணம் விளையாட்டுகளால் பல குடும்பங்கள் சீரழிந்துள்ளன" என்று கூறினார். இந்த மசோதாவை அனைத்துக் கட்சி உறுப்பினர்களும் ஆதரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
இந்த புதிய சட்டம் அமலுக்கு வந்தவுடன், Dream11, MPL போன்ற நிறுவனங்கள், வீரர்கள் பணத்தை இழக்கும் வாய்ப்புள்ள விளையாட்டுகளுக்கு பயனர்களிடமிருந்து வைப்புத்தொகையைப் பெறுவதைத் தடைசெய்யும். அமைச்சர் வைஷ்ணவ் கூறுகையில், இந்தச் சட்டம் உடனடியாக அமல்படுத்தப்படும் என்றும், இதற்குத் தொழில்துறையுடன் நீண்ட ஆலோசனைகள் தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்தார். காரணம், இது ஒரு ஒழுங்குமுறை சட்டம் அல்ல, மாறாக ஒரு முழுமையான தடைச் சட்டம். இந்தச் சட்டம், ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் பந்தயம் என அழைக்கப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சட்டவிரோதமாக்குகிறது. இதில் ஆன்லைன் ஃபேன்டஸி ஸ்போர்ட்ஸ், போக்கர், ரம்மி போன்ற கார்டு விளையாட்டுகள் மற்றும் ஆன்லைன் லாட்டரிகள் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த மசோதா, பல்வேறு குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கிறது:
ஆன்லைன் பணம் விளையாட்டுகள் தொடர்பான விளம்பரங்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 50 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
பணம் விளையாட்டுகளுக்கு நிதி பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்கினால், 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 1 கோடி வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
மீண்டும் மீண்டும் தவறிழைத்தால், 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 2 கோடி வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
சில முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் உள்ள குற்றங்கள், பிணையில் வெளிவர முடியாத குற்றங்களாக (non-bailable) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசாங்கம், ஒருபுறம் ஆன்லைன் பணம் விளையாட்டுகளை தடை செய்தாலும், மறுபுறம் மின் விளையாட்டு (e-sports) மற்றும் இளைஞர்களுக்கான விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளன.
இந்த மசோதா, ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்ற முந்தைய அரசின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இது, இந்தியாவின் டிஜிட்டல் உலகில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது.
