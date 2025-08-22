English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செயற்கை நுண்ணறிவு : சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளிய இந்தியா! முழு விவரம்

India Overtakes China in AI Rankings : செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான ஆய்வில் இந்தியா சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:47 PM IST
  • செயற்கை நுண்ணறிவு உலக நாடுகள் தரவரிசை
  • சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளியது இந்தியா
  • ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் அமெரிக்கா அசுர வளர்ச்சி

செயற்கை நுண்ணறிவு : சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளிய இந்தியா! முழு விவரம்

India Overtakes China in AI Rankings : செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) இன்று உலகின் தொழில்நுட்ப வல்லரசாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்தத் துறையில் யார் முதலிடம் பிடிப்பது என்பதில் நாடுகளுக்கிடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. இந்தச் சூழலில், இந்தியாவின் அண்மைக்கால சாதனைகள் உலக நாடுகளை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளன. அமெரிக்காவின் தொழில்நுட்ப வளக் குழு (TRG) வெளியிட்ட 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான AI வல்லரசுகள் தரவரிசைப் பட்டியலும், சர்வதேச செயற்கை நுண்ணறிவு ஒலிம்பியாட் போட்டியில் இந்தியாவின் வெற்றியும் இதற்குச் சான்றாக அமைகின்றன.

AI வல்லரசுகள் தரவரிசையில் இந்தியாவின் பிரமாண்ட வளர்ச்சி!

அமெரிக்காவின் தொழில்நுட்ப வளக் குழு (TRG) வெளியிட்டுள்ள 'AI சூப்பர் பவர் தரவரிசை 2025' அறிக்கை, செயற்கை நுண்ணறிவில் முன்னணி நாடுகளைப் பட்டியலிட்டுள்ளது. இதில், இந்தியா தனது அண்டை நாடான சீனாவை விடவும் மிக உயர்ந்த இடத்தைப் பிடித்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இப்பட்டியலில், அமெரிக்கா முதல் இடத்திலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சவுதி அரேபியா முறையே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. தென் கொரியா நான்காவது இடத்திலும், பிரான்ஸ் ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன. மிக முக்கியமாக, இந்தியா ஆறாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ஆனால், கடந்த பல ஆண்டுகளாக தொழில்நுட்பத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த சீனா, ஏழாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. சீனாவுக்குப் பின் பிரிட்டன் மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்தியா vs சீனா: கணினி ஆற்றல் ஒரு புதிய அளவுகோல்

இந்தத் தரவரிசை, ஒரு நாட்டின் AI கணினி ஆற்றல், AI நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை, மற்றும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் போன்ற பல காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா 39.7 மில்லியன் H100-க்கு சமமான கணினி சக்தி மற்றும் 19,800 மெகாவாட் மின் திறனுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆனால், இந்தியாவின் ஆற்றல் வியக்கவைக்கிறது. நம்மிடம் 1.2 மில்லியன் மெகாபைட் கணினி சக்தி மற்றும் 1,100 மெகாவாட் திறன் உள்ளது. இது அமெரிக்காவை விடக் குறைவாக இருந்தாலும், சீனாவை விட மிக அதிகம். சீனாவில் வெறும் 400,000 மெகாபைட் கணினி சக்தி மற்றும் 289 மெகாவாட் திறன் மட்டுமே உள்ளது. இந்த தரவுகளின்படி, AI துறையில் இந்தியா சீனாவை மிகப் பெரிய வித்தியாசத்தில் முந்தியுள்ளது தெளிவாகிறது.

இந்த வெற்றி, இந்தியாவின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தையும், AI-ஐ ஊக்குவிக்க அரசாங்கம் எடுத்து வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகளையும் காட்டுகிறது. புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், தொழில்நுட்பத் திட்டங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா போன்ற முயற்சிகள் இந்தத் துறையில் இந்தியாவின் வேகமான முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கின்றன.

சர்வதேச AI ஒலிம்பியாட்டில் இந்தியாவின் வரலாற்று வெற்றி

இதேபோல், சர்வதேச செயற்கை நுண்ணறிவு ஒலிம்பியாட் (IOAI) போட்டியில் இந்திய அணி பங்கேற்றது ஒரு புதிய வரலாறு. முதன்முறையாகப் பங்கேற்ற நம் அணி, 63 நாடுகளில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து உலகை உற்றுநோக்க வைத்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்தத் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் அமெரிக்கா (12வது இடம்) மற்றும் சீனா (11வது இடம்) ஆகிய நாடுகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியா இந்த வெற்றியைப் பெற்றது.

சீனாவின் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த ஒலிம்பியாட் போட்டியில், இந்தியாவின் இரண்டு அணிகள் (மொத்தம் எட்டு மாணவர்கள்) பங்கேற்றன. அவர்கள் மூன்று தங்கம், இரண்டு வெள்ளி மற்றும் ஒரு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று தங்கள் திறமையை நிரூபித்தனர். அர்ஜுன் தியாகி, ரூமக் தாஸ், மற்றும் சோஹம் சென் ஆகியோர் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றனர். ரியான் பானர்ஜி மற்றும் சமிக் கோயல் வெள்ளிப் பதக்கங்களையும், ஹிமானிஷ் சோம்பல்லே வெண்கலப் பதக்கத்தையும் பெற்றனர்.

இந்த ஒலிம்பியாட்டில், இயந்திர கற்றல், கணினி பார்வை, இயற்கை மொழி செயலாக்கம், ரோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் AI ஒருங்கிணைப்பு போன்ற தலைப்புகளில் மாணவர்கள் சோதிக்கப்பட்டனர். இந்தியாவின் இந்த வெற்றிக்கு, மாணவர்களின் கடின உழைப்பு, சிறந்த பயிற்சி, மற்றும் கணிதம் மற்றும் கணினி ஒலிம்பியாட் போன்ற துறைகளில் இந்தியாவின் வலுவான அடித்தளமே காரணம்.

இந்த ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். பல இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நேரடியாக சேர்க்கை வழங்குகின்றன. அத்துடன், அவர்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் மற்றும் ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகளும் எளிதாகக் கிடைக்கின்றன. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும், உலக AI பந்தயத்தில் இந்தியா இனி ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன.

IndiaChinaAI rankingAI superpower rankings 2025India vs China

