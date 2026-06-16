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வீட்டு வேலை செய்தாலே 1 மணி நேரத்திற்கு ரூ.250 கிடைக்கும்..இல்லத்தரசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

Humans Training AI : இந்திய தொழிலாளர்கள் பலர், செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், அவர்களால், மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பாதிக்க முடிகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:15 PM IST
வீட்டு வேலை செய்தாலே 1 மணி நேரத்திற்கு ரூ.250 கிடைக்கும்..இல்லத்தரசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
Image Credit: Humans Training AI | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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