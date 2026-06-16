/வீட்டு வேலை செய்தாலே 1 மணி நேரத்திற்கு ரூ.250 கிடைக்கும்..இல்லத்தரசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

Humans Training AI : சமீப காலமாக, நம்மை சுற்றி எங்கு பார்த்தாலும், AI சாம்ராஜ்ஜியம்தான் இருக்கிறது. இப்போதே இந்த AI பலரது வேலைகளை பிடுங்கி விட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த AI-ஐக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பதற்காக, இல்லத்தரசிகள் கேமராவை கட்டுக்கொண்டு, ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் ரூ.250 வரை சம்பாதித்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்திய தொழிலாளர்கள் பலர், செயற்கை நுண்ணறிவிற்கு வீட்டுவேலை கற்றுத்தரும் பயிற்சியளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.250 வழங்கப்படுகிறது. இதை செய்ய, வீட்டு வேலை செய்யும் முன்பு, தலையில் ஒரே ஒரு கேமரா பொருத்திக்கொண்டால் போதும்.
இதன் மூலம், வீடுகள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பணியிடங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக, ரோபோக்கள் வடிவமைக்கப்பட இருக்கின்றன. இவை, அன்றாடம் மக்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றனர், தங்கள் கையில் கிடைக்கும் பொருட்களை எப்படி கையாள்கிறார்கள் என்பது குறித்த பயிற்சிதான் தேவைப்படுகிறது. மனிதர்களின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து, இதற்காக தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வேலைகளை கண்காணிக்க இதனை பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன.
இதனை, செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் நிறுவனங்கள், இந்தியர்களை பணியமர்த்தி இருக்கின்றன. அவர்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான், அவர்கள் வீட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கும் முன்பு, அக்காட்சிகளை தலையில் ஸ்மார்ட் போன் பொருத்தி, வீடியோவில் பதிவு செய்வது மட்டுமே. வீட்டில் துணி மடிப்பது, பாத்திரம் கழுவுவது, துணி துவைப்பது, சமைப்பது என பல்வேறு பணிகளுக்கு இதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
சென்னையை சேர்ந்த, நாகிரெட்டி ஸ்ரீமாயச்சந்திரா என்கிற இல்லத்தரசி, இந்த வேலையை செய்து வருகிறார். இவர், மாம்பழம் வெட்டுவது, செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவது, பூ கட்டுவது என பல வேலைகளை தன் தலையில் மாட்டியிருக்கும் மொபைலில் ரெக்கார்ட் செய்கிறார். இதன் மூலம் AIக்கு ட்ரெயினிங் வழங்கப்படும். இதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு 2 டாலர்கள் வரை (இந்திய மதிப்பு படி ரூ.250) வழங்கப்படுகிறது. இது குறித்து பேசும் அவர், ”நான் வீட்டுவேலை செய்வதற்கு யார் எனக்கு ரூ.250 சம்பளமாக வழங்குகிறார்கள்? இவர்கள் கொடுக்கிறார்கள்.” என்று கூறுகிறார். மேலும், “எனக்கே கூட எதிர்காலத்தில் வீட்டு வேலைகளை செய்வதற்கு ஒரு ரோபோட் கிடைக்கலாம்” எனு கூறுகிறார்.
இவர் சொல்வதை வைத்து கணக்கிட்டால், 1 நாளைக்கு, 4 மணி நேர வேலை என்று வைத்துக்கொள்வோம். மாதத்தில் வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுமுறை போக 26 நாட்கள் வேலை, என்று வைத்துக்கொண்டால் இவர்களால் மாதம் ரூ.26,000 வரை சம்பாதிக்க இயலும்.
AI-ஐ வைத்து, ஒரு கடினமான பிரச்சனையை கம்ப்யூட்டர் மூலம் தீர்த்துக்கொள்வது இப்போது மிகவும் சுலபமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், ரியல் வாழ்வில், மனிதர்கள் செயல்படுவது போல ரோபோக்களால் செயல்பட முடியாமல் போகிறது. இதற்கு வழிவகை செய்யும் வகையில்தான், இப்படியொரு நடவடிக்கையை உலக நிறுவனங்கள் பல எடுத்து வருகின்றன. இதனை உருவாக்கியவர்கள், இப்படி ஒரு வீடியோவை AI-யிடம் அளிப்பதன் மூலம், ரோபோக்கள் மனிதர்கள் போலவே நடவடிக்கைகளை செய்ய உதவும் என கூறுகின்றனர்.
இந்த AI ட்ரெயினிங்கில் ஒரு சில பேர் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்கின்றனர். ஒரு சிலர், தொழிற்சாலையில் தலையில் போனை மாட்டிக்கொண்டு வேலை செய்கின்றனர். இதன் மூலம், கை அசைவுகள், வேலை செய்யும் திறன் நன்றாக கண்காணிக்கப்படும்.
இது குறித்து பேசும் அந்த பெண், “என் கை கேமராவில் தெரியவில்லை என்றாலோ, நான் சரியாக ரெக்கார்ட் செய்யவில்லை என்றாலோ உடனே அலர்ட் வரும். “கைகள் தெரியவில்லை” என்று காண்பிக்கும்” என்கிறார். இவர்கள், வீடியோக்களை ரெக்கார்ட் செய்த பின்பு, AI நிறுவனத்தின் செயலியின் வாயிலாக அவற்றை அனுப்பி விடுவார்களாம். இந்த நிறுவனத்திற்கு இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவில் கிளைகள் உள்ளன. இவர்கள், 500 பேர்களுக்கும் மேல், பல நாடுகளை சேர்ந்தவர்களை க்ளையண்ட்களாக வைத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
AI காலம் ஆரம்பித்த முதலே, அதற்கு எதிரான கருத்துகளும் ஆதரவான கருத்துகளும் தொடர்ந்து எழுந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். ஒரு சிலர், “AI நமக்கு எதிரானது அல்ல, அவற்றுடன் சேர்ந்து வாழ பழகிக்கொள்ள வேண்டும்” என்று கூற, இன்னும் சிலர், “AI-ஆல் மக்களின் வேலைகள் பறிபோகப்போக போகிறது. பலரது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும்” என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த விஷயத்திலும் பலர் அவ்வாறாகவே ரியாக்ட் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், இதற்கு இல்லத்தரசிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது.