ஏப்ரல் 13 Infinix Note 60 Pro அறிமுகம்: பட்ஜெட் விலையில் ப்ரீமியம் அம்சங்கள்

Infinix Note 60 Pro India Launch On April 13 : Infinix Note 60 Pro ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 13 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே, இந்தச் சாதனத்தின் வண்ணத் தேர்வுகள் மற்றும் RAM, சேமிப்பக (Storage) கட்டமைப்புகள் ஆகியவற்றை நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசியின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களையும் அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் தொடரில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் முதல் ஸ்மார்ட்போன் இதுவே ஆகும். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், இந்தத் தொடரின் அடிப்படை மாடலான Note 60 மற்றும் Ultra மாடல் ஆகியவை சான்றிதழ் வழங்கும் இணையதளங்களில் காணப்பட்டன; இருப்பினும், அவை இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும் என்பது குறித்த அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை.
Infinix Note 60 Pro மூன்று வண்ண விருப்பங்களில் அறிமுகம்
Infinix Note 60 Pro ஸ்மார்ட்போனானது Solar Orange, Deep Ocean Blue மற்றும் Mocha Brown ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும் என்று அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், Infinix Note 60 Pro மாடலானது 6.78-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K (1208 x 2644 பிக்சல்கள்) AMOLED LTPS திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், இது 144Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 4,500 nits வரையிலான பிரகாச அளவு, 2304Hz வரையிலான PWM மங்கலாக்கல் (dimming) வசதி மற்றும் 93.18 சதவீத திரை-உடல் விகிதம் (screen-to-body ratio) ஆகிய சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இத்திரையானது Corning Gorilla Glass 7i மூலம் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், 'Always-On Display' வசதியையும் ஆதரிக்கும்.
Infinix Note 60 Pro ஆனது, Adreno A810 GPU-வுடன் இணைக்கப்பட்ட 4nm Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்கும். இந்தத் தொலைபேசி 8GB RAM-ஐ ஆதரிப்பதுடன், கூடுதலாக 8GB வரையிலான நீட்டிக்கப்பட்ட RAM (Extended RAM) வசதியையும் வழங்கும்; மேலும் இது 128GB மற்றும் 256GB அளவிலான UFS 2.2 உள்ளிணைந்த சேமிப்பக (onboard storage) விருப்பங்களையும் கொண்டிருக்கும். இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட XOS 16 இயங்குதளத்துடன் வெளியாகும்.
இந்த தொலைபேசியின் பின்பக்கத்தில் 'Active Matrix LED' அமைப்பு இடம்பெறும்; இது 'Nothing' நிறுவனத்தின் 'Glyph' இடைமுகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. மேலும், இது NFC சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கும், விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒளி அமைப்புகளுக்கும் (lighting patterns) ஆதரவளிக்கும். Infinix நிறுவனம் தனது 'Note 60 Pro' மாடலில், 4,758 சதுர மில்லிமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட வெப்பம் வெளியேற்றப் பகுதியுடன் கூடிய, '3D IceCore' நீராவி அறை (vapour chamber) குளிரூட்டும் அமைப்பை வழங்கவுள்ளது. அத்துடன், 'Call of Duty Mobile' விளையாட்டை 120fps வேகத்தில் விளையாடுவதற்கு இக்கருவி ஆதரவளிக்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது.
Infinix Note 60 Pro ஒரு பிரத்யேக AI பொத்தானையும் கொண்டிருக்கும். மேலும், இதயத் துடிப்பு, இரத்த ஆக்ஸிஜன் அளவு மற்றும் HRV (இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு) ஆகியவற்றை கண்காணிக்க உதவும் 'My Health' செயலியையும் இது உள்ளடக்கியிருக்கும்.
புகைப்படத் திறனைப் பொறுத்தவரை, Infinix Note 60 Pro ஆனது OIS வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். முன்புறத்தில், இது 13-மெகாபிக்சல் கேமராவைக் கொண்டிருக்கும். இத்தொலைபேசியானது AI Cam, Super Night, Vlog, Dual Video மற்றும் Pro mode உள்ளிட்ட பல்வேறு படப்பிடிப்பு முறைகளையும், அத்துடன் 4K வீடியோ பதிவு செய்யும் வசதியையும் ஆதரிக்கும். மேலும், JBL-ஆல் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள், Hi-Res ஆடியோ மற்றும் DTS ஆதரவு ஆகியவற்றுடன், வீடியோக்களை இயக்கிப் பார்ப்பதற்கான Widevine L1 வசதியும் இத்தொலைபேசியில் இடம்பெற்றிருக்கும்.
Infinix நிறுவனம் தனது Note 60 Pro ஸ்மார்ட்போனில் 6,500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியை வழங்கவுள்ளது; இது 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 30W வயர்லெஸ் சார்ஜிங், 7.5W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 5W வயர்லெஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆகிய வசதிகளை ஆதரிக்கும். இணைப்பு வசதிகளாக இரட்டை SIM ஸ்லாட்டுகள் (Nano+Nano), 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, FM ரேடியோ மற்றும் USB Type-C போர்ட் ஆகியவை இடம்பெறும். பாதுகாப்பிற்காகத் திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை உணர்வி (in-display fingerprint sensor) இதில் வழங்கப்படும்; அத்துடன் X-axis லீனியர் மோட்டார், அகச்சிவப்பு உமிழ்வி (infrared blaster) மற்றும் கைரோஸ்கோப், அண்மை உணர்வி (proximity sensor), மின்னணு திசைகாட்டி (e-compass) உள்ளிட்ட பல்வேறு சென்சார்களும் இந்தச் சாதனத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும்.
Infinix Note 60 Pro ஆனது தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் IP64 தரச்சான்றைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இது 7.45 x 162.37 x 77.17 மி.மீ அளவுகளையும், 200 கிராம் எடையையும் கொண்டிருக்கும்.
Infinix நிறுவனம் ரூ. 7,999 மதிப்புள்ள முன்பதிவுச் சலுகைகளை வழங்குகிறது; இதில் 12 மாதங்கள் வரையிலான வட்டி இல்லாத தவணை முறை (No-cost EMI), ரூ. 3,000 உடனடி வங்கித் தள்ளுபடி மற்றும் ரூ. 3,999 மதிப்புள்ள இலவச MagPower ஸ்பீக்கர் ஆகியவை அடங்கும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு 9 மாதங்கள் வரையிலான 'இப்போது வாங்குங்கள், பின்னர் செலுத்துங்கள்' (Buy Now, Pay Later) வசதி, கூடுதலாக ஓராண்டுக்கான உத்தரவாதம், ஓராண்டுக்கு இலவசத் திரை மாற்றீடு மற்றும் 5,000GB கிளவுட் சேமிப்பகத்துடன் கூடிய Google Gemini சலுகைகளும் கிடைக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
Infinix Note 60 Pro இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
இது ஏப்ரல் 13, 2026 அன்று இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதில் என்ன சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
இது Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. கேமிங்கிற்காக இதில் Adreno A810 GPU மற்றும் '3D IceCore' நீராவி அறை குளிரூட்டும் வசதி உள்ளது.
இதன் மென்பொருள் (Software) என்ன?
இது சமீபத்திய Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட XOS 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது.
