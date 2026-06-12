/Infinix Smart 20 இன்று விற்பனை தொடங்கியது: விலை, சலுகைகள்... முழு விவரம் இதோ

Infinix Smart 20: இந்தியாவில் Infinix Smart 20 ஸ்மார்ட்போனின் முதல் விற்பனை இன்று தொடங்கியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்த பட்ஜெட் ரக 4G ஸ்மார்ட்போனை ஜூன் 8 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது; தற்போது இது Flipkart மற்றும் நேரடி சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் (offline stores) விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. பெரிய திரை, வலுவான பேட்டரி மற்றும் AI (செயற்கை நுண்ணறிவு) வசதிகளுடன், கட்டுப்படியாகும் விலையில் இந்த போன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ஆரம்பக்கட்ட விற்பனையின் போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உடனடி தள்ளுபடிகள் மற்றும் வங்கிச் சலுகைகளை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இதன் விலை, சலுகைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Infinix Smart 20-ஐ வாங்கும் போது பல்வேறு வங்கிச் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. Flipkart Axis Bank கார்டைப் பயன்படுத்தினால் ₹1,100 வரையிலான சலுகையும், HDFC மற்றும் SBI வங்கி கார்டுகளைப் பயன்படுத்தினால் ₹500 வரையிலான தள்ளுபடியும் பெறலாம். கூடுதலாக, பழைய போனை மாற்றிக்கொடுப்பதன் (exchange offer) மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ₹11,400 வரையிலான பலன்களைப் பெற முடியும். மாதத்திற்கு சுமார் ₹588-ல் தொடங்கும் தவணை முறை (EMI) வசதிகளும் உள்ளன. இந்தச் சலுகைகள் Flipkart-இல் பொருந்தும்.
Infinix Smart 20 முக்கிய குறிப்புகள்
|Infinix Smart 20 அம்சம்
|விவரம்
|4GB RAM + 64GB
|₹12,499
|4GB RAM + 128GB
|₹13,999
|Flipkart Axis Bank கார்ட்
|₹1,100 வரையிலான சலுகையும்
|HDFC மற்றும் SBI வங்கி கார்டு
|₹500 வரையிலான தள்ளுபடி
|Exchange Offer
|₹11,400
Infinix Smart 20 ஆனது 1576 x 720 பிக்சல் ரெசல்யூஷன் கொண்ட 6.78-அங்குல HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) வடிவமைப்புடன் கூடிய IPS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 240Hz தொடு மாதிரி வீதம் (touch sampling rate) மற்றும் 700 நிட்ஸ் (nits) பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Infinix Smart 20 ஆனது MediaTek Helio G81 Ultimate செயலியால் (processor) இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஆக்டா-கோர் (octa-core) சிப்செட் 2.0GHz வரையிலான வேகத்தை ஆதரிக்கிறது மற்றும் கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்காக Mali-G52 GPU-வைக் கொண்டுள்ளது. இயக்க முறைமையைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட XOS 16-ல் இயங்குகிறது. இதில் 'மெமரி ஃப்யூஷன்' (Memory Fusion) தொழில்நுட்பம் உள்ளது; இது 4GB RAM-ஐ மெய்நிகர் முறையில் (virtually) 8GB வரை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Infinix Smart 20-ல் 8 மெகாபிக்சல் கொண்ட பின்புற கேமராவும், செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 8 மெகாபிக்சல் கொண்ட முன்புற கேமராவும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 5200mAh பேட்டரி உள்ளது, இது 15W வேகமான சார்ஜிங் (fast charging) மற்றும் 5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (reverse charging) ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 933 மணிநேரம் (தோராயமாக 38 நாட்கள்) வரை ஸ்டாண்ட்பை (standby) நேரம் கிடைக்கும்.
Infinix Smart 20 ஆனது IP64 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது, இது தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. இதன் அமைப்பு 1.5 மீட்டர் உயரம் வரை கீழே விழுந்தாலும் சேதமடையாத (drop-resistant) திறன் கொண்டது என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இரைச்சல் மிகுந்த சூழலிலும் சிறந்த அழைப்பு அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில், இதில் 'ஸ்மார்ட் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்' (Smart Noise Cancellation) வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த போனில் 'அல்ட்ரா லிங்க்' (Ultra Link) தொழில்நுட்பம் உள்ளது, இது 1 கிலோமீட்டர் வரை தொலைவில் ஆஃப்லைன் தகவல் தொடர்பை ஆதரிக்கிறது. பக்கவாட்டில் உள்ள பிரத்யேக AI பொத்தான் மூலம் பயனர்கள் பல்வேறு AI அம்சங்களை விரைவாக அணுகலாம். மேலும், இதில் இன்ஃப்ராரெட் (infrared) சென்சார் உள்ளதால், இந்த போனை டிவி ரிமோட்டாகவும் பயன்படுத்த முடியும்.
பெரிய திரை, நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் புதிய AI அம்சங்களுடன் கூடிய பட்ஜெட் விலையிலான ஸ்மார்ட்போனை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், Infinix Smart 20 ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்களுக்கு குறிப்பாக 5G போன் தேவைப்பட்டால், Realme, Motorola மற்றும் Tecno போன்ற பிராண்டுகளின் மலிவு விலை விருப்பங்களை நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம்.