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Infinix Smart 20 இன்று விற்பனை தொடங்கியது: விலை, சலுகைகள்... முழு விவரம் இதோ

Infinix Smart 20: ஆரம்பக்கட்ட விற்பனையின் போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உடனடி தள்ளுபடிகள் மற்றும் வங்கிச் சலுகைகளை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இதன் விலை, சலுகைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:11 PM IST
Infinix Smart 20 இன்று விற்பனை தொடங்கியது: விலை, சலுகைகள்... முழு விவரம் இதோ
Image Credit: Infinix Smart 20 (Photo: Infinix)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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