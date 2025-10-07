English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூகுள் மேப்ஸூக்கு போட்டியா இன்ஸ்டாகிராம் மேப்ஸ் - எப்படி பயன்படுத்துவது? முழு விவரம்

Instagram Maps : இந்தியாவில் இன்ஸ்டாகிராம் மேப்ஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தனிப்பட்ட தகவல்கள் கசியாமல் பயன்படுத்துவது எப்படி? என இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்..

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:57 PM IST
  • இன்ஸ்டாகிராம் மேப்ஸ் வந்தாச்சு
  • எப்படி பயன்படுத்துவது? தெரியுமா
  • முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கூகுள் மேப்ஸூக்கு போட்டியா இன்ஸ்டாகிராம் மேப்ஸ் - எப்படி பயன்படுத்துவது? முழு விவரம்

Instagram Maps : இந்தியாவில் இன்ஸ்டாகிராமின் புதிய மேப்ஸ் (Maps) அம்சம் வந்துள்ளது. இந்த அம்சம், நண்பர்களுடன் லைவ் லொகேஷனைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும், லொகேஷன் டேக் செய்யப்பட்ட போஸ்ட்டுகளைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது. இது ஈடுபாட்டிற்கு (Engagement) வாய்ப்புகளை வழங்கும் அதே வேளையில், ஸ்டால்கிங் (Stalking) மற்றும் தரவுகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவது (Data Misuse) போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளையும் எழுப்புகிறது. இந்தக் கவலைகளைத் தவிர்க்க, தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஷேர் செய்யும் வசதி மற்றும் டீன் ஏஜ் பயனர்களுக்கான பெற்றோரின் நோட்டிஃபிகேஷன் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை இன்ஸ்டாகிராம் செயல்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சமூக ஊடக செயலிகள் நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் முக்கியமான பகுதியாகிவிட்டன. ட்ரெண்டுகளைப் பின்பற்றுவது, சமூக நடவடிக்கைகளுடன் இணைந்திருப்பது அல்லது நண்பர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை அறிந்துகொள்வது என இந்த ஆப்களை சார்ந்திருப்பது அதிகரித்து வருகிறது. தொழில்நுட்பம் வளர வளர, இந்த செயலிகளும் புதிய தளங்களுக்கு நகர்கின்றன, ஒவ்வொரு அப்டேட்டிலும் புதிய ஃபீச்சர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

சமீபத்தில், இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் நாம் இன்டராக்ட் செய்யும் விதத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு புதிய ஃபீச்சரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேப்ஸ் அம்சம் இப்போது இந்தியாவிலும் கிடைக்கிறது. இது பயனர்கள் தங்கள் லைவ் லொகேஷனை நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் அல்லது ஆடியன்ஸுடன் பகிர்ந்துகொள்ள அனுமதிக்கிறது. இந்த புதிய அம்சம், பயனர்கள் தங்கள் எங்கேஜ்மென்ட்டை அதிகரிக்கப் பயன்படுத்தக்கூடிய பல ஃபீச்சர்களைத் தருகிறது.

எனினும், புதிய ஃபீச்சர்கள் வரும்போது, பிரைவசி, பாதுகாப்பு மற்றும் டேட்டா செக்யூரிட்டி குறித்து சில சந்தேகங்களும் எழுந்துள்ளன. லைவ் லொகேஷன் ஷேரிங்கின் நன்மை வேடிக்கையாகவோ அல்லது பயனுள்ளதாகவோ தோன்றினாலும், அது பல அபாயங்களுக்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது. இன்ஸ்டாகிராம் சில பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைச் செய்திருந்தாலும், பயனர்கள் இந்த ஃபீச்சரை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள், அதன் விளைவுகள் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.

லைவ் லொகேஷனைப் பகிர இன்ஸ்டாகிராம் மேப்ஸ்

* இன்ஸ்டாகிராம் மேப்ஸ் என்பது ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபீச்சர் ஆகும். இது பயனர்கள் தாங்கள் கடைசியாக ஆக்டிவாக இருந்த லொகேஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்யவும், அவர்கள் ஃபாலோ செய்பவர்களிடமிருந்து லொகேஷன் டேக் செய்யப்பட்ட ரீல்ஸ், ஸ்டோரிகள் மற்றும் போஸ்ட்டுகளை பார்க்கவும் உதவுகிறது.

* இந்த ஃபீச்சர், பயனர்களின் டைரக்ட் மெசேஜஸுக்குள் (DMs) இருக்கும் இன்டராக்டிவ் மேப் மூலம் அருகில் உள்ள ட்ரெண்டிங் லொகேஷன்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

* இன்ஸ்டாகிராம் ஆப் திறந்திருக்கும்போது மட்டுமே லொகேஷன் ஷேரிங் புதுப்பிக்கப்படும். மேலும், ஆப் 24 மணி நேரத்திற்குள் மீண்டும் திறக்கப்படாவிட்டால், பகிரப்பட்ட லொகேஷன் மறைந்துவிடும்.

இன்ஸ்டாகிராம் துணைத் தலைவர் மற்றும் தலைவர் பிரெட் வெஸ்டர்வெல்ட் ஒரு பிளாக் போஸ்ட்டில், இந்த ஃபீச்சரை மிகவும் எளிமையாகவும், பயன்படுத்த எளிதாகவும் மாற்ற நிறுவனம் பணியாற்றி வருவதாகக் கூறினார். “அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் வெளியிட்டதில் இருந்து நாங்கள் இரண்டு மாற்றங்களைச் செய்துள்ளோம். முதலாவதாக, பயனர்கள் மேப்பின் மேற்பகுதியிலும், இன்பாக்ஸின் மேற்பகுதியிலும் ஒரு நிலையான இண்டிகேட்டரைக் காண்பார்கள், இது இருப்பிடத்தைப் பகிர்கிறோமா இல்லையா என்பதை நினைவூட்டும் கூடுதல் நோட்டையும் கொண்டிருக்கும்,” என்று அவர் குறிப்பிட்டார். இதன் மூலம், பயனர்கள் எப்போது, யாருடன் தங்கள் லொகேஷனை ஷேர் செய்கிறார்கள் என்பது குறித்து அதிக விழிப்புடன் இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

இதைப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானதா, என்னென்ன ரிஸ்க்குகள் வரலாம்?

இந்த ஃபீச்சர் பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், இது சில தீவிரமான பிரைவசி ரிஸ்க்குகளையும் முன்வைக்கிறது.

ஸ்டால்கிங் (Stalking)

இன்ஸ்டாகிராமின் புதிய மேப்ஸ் ஃபீச்சரின் பெரிய கவலைகளில் ஒன்று, ஸ்டால்கிங்கிற்கான சாத்தியக்கூறு. லைவ் லொகேஷனை ஷேர் செய்வது, ஒரு பயனரைத் தேவையற்ற கவனத்திற்கு ஆளாக்கலாம், குறிப்பாக லொகேஷன் தெரியாத ஆடியன்ஸுடன் பகிரப்பட்டால். இது ஒரு தீவிரமான பிரச்சினையாகும், குறிப்பாக சிறுவர்களுக்கு. அவர்கள் அபாயங்களைப் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளாமல், ட்ரெண்டுகளைப் பின்பற்ற லொகேஷன் ஃபீச்சரை பயன்படுத்த அழுத்தம் கொடுக்கப்படலாம்.

டேட்டா துஷ்பிரயோகம் (Data Misuse)

மேப்ஸ் ஃபீச்சரைச் சுற்றியுள்ள மற்றொரு பிரச்சினை, டேட்டா தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவது. Meta நிறுவனம் கடந்த காலங்களில் பயனர் டேட்டாவைக் கையாள்வது குறித்து விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. பலர் தங்கள் லொகேஷன் டேட்டா எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்று கவலைப்படுகின்றனர். Meta சமீபத்தில் தனது AI சாட்போட்டுடனான உரையாடல்களின் அடிப்படையில் பர்சனலைஸ்டு ஆட்ஸ்களை வழங்கத் தொடங்கியிருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டால், பயனர்கள் தங்கள் லொகேஷன் டேட்டா டார்கெட்டட் அட்வர்டைசிங்கிற்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது மோசமான சூழ்நிலையில், மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்கப்படலாம் என்று அஞ்சுகிறார்கள்.

பிரைவசி மீறல் ரிஸ்க்குகள்

- இந்த அப்டேட்களுக்கு மத்தியில், டேட்டா பிரீச் குறித்த கவலைகளும் உள்ளன. லைவ் லொகேஷன் டேட்டா மிகவும் சென்சிடிவ் ஆனது மற்றும் ஒருவரின் வீட்டு அட்ரஸ், பணியிடம் அல்லது தினசரி ரூட்டீன்கள் போன்ற தனிப்பட்ட விவரங்களை வெளிப்படுத்தலாம். ஹேக்கர்கள் இந்த வகையான டேட்டாவை அணுகினால், அவர்கள் தனிநபர்களைத் ட்ராக் செய்யவோ அல்லது தீங்கிழைக்கும் செயல்களைச் செய்யவோ அதைப் பயன்படுத்தலாம்.

- தங்கள் பயனர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த Meta பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. ஒரு பயனருக்கு, லொகேஷன் ஷேரிங் ஃபீச்சர் இயல்பாகவே ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இருப்பிடத்தைப் ஷேர் செய்ய வேண்டுமா என்பதைப் பயனர்கள் தான் செலக்ட் செய்ய வேண்டும்.

- டீன் ஏஜ் பயனர்களுக்கு, அவர்களின் குழந்தை இன்ஸ்டாகிராமில் தங்கள் லொகேஷனை டேக் செய்யும்போது பெற்றோருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்கள் வரும்.

- மேலும், பயனர்கள் தங்கள் லொகேஷனைப் ஒரு போஸ்ட், ஸ்டோரி அல்லது ரீலில் டேக் செய்யும்போது, அந்த லொகேஷன் 24 மணி நேரம் தெரியும் என்று நினைவூட்டல் ஒன்றைப் பெறுவார்கள்.

பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கும், அப்டேட்டின் பலன்களை அனுபவிப்பதற்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்களை எடுக்கலாம்?

- முதலில், லொகேஷன் ஷேரிங்கை ஒரு சிறிய மற்றும் நம்பகமான ஃபிரெண்ட்ஸ் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் குழுவுடன் மட்டும் லிமிட் செய்யுங்கள். இது உங்கள் இருப்பிடத்தை யார் பார்க்க முடியும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.

- போஸ்ட் செய்வதற்கு முன், உங்கள் லொகேஷன் மேப்பில் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பார்க்க இன்ஸ்டாகிராமின் ப்ரீவியூ ஃபீச்சரைப் பயன்படுத்துங்கள்.

- மேலும், லொகேஷன் ஷேர் செய்யப்படும்போது உங்களுக்கு நினைவூட்ட, உங்கள் மேப் ஸ்கிரீனின் மேற்புறத்தில் ஒரு நிலையான லொகேஷன் இண்டிகேட்டர் தோன்றும்.

INSTAGRAMInstagram Mapslocation sharingInstagram locationtech news tamil

