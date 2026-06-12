Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் முடங்கியது... கதறும் இளசுகள் - என்னாச்சு?

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் முடங்கியது... கதறும் இளசுகள் - என்னாச்சு?

Meta Down : பேஸ்புக், மெசெஞ்சர், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட மெட்டா செயலிகள் முடங்கியிருப்பதாக தெரிகிறது. இதனால், உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் செயலிகளையும், தளத்தையும் பயன்படுத்த இயலாமல், பிறரை தொடர்புகொள்ள முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:28 PM IST
இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் முடங்கியது... கதறும் இளசுகள் - என்னாச்சு?
Image Credit: Image Credits : Meta Down | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் முடங்கியது... கதறும் இளசுகள் - என்னாச்சு?
Meta Down1 min ago
2
FIFA44 min ago
3
Thoothukudi50 min ago
4
AIADMK59 min ago
5
Srivaikuntam1 hr ago