/இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் முடங்கியது... கதறும் இளசுகள் - என்னாச்சு?

Facebook, Instagram, Whatsapp Down : உலகம் முழுவதும் வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக், பேஸ்புக் மெசஞ்சர், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட மெட்டா தளங்கள் முடங்கி இருப்பதாக தெரிகிறது. இதனால், ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.
இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 7.45 மணியளவில் பேஸ்புக்கில் பிரச்னை என சுமார் 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயனர்கள் புகார் தெரிவித்திருப்பதாக Downdetector தளத்தில் தெரிகிறது.
இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் இந்த பிரச்னையை பயனர்கள் சந்திக்கின்றனர். இன்ஸ்டாகிராமில் லாக்-இன் செய்ய முடிவில்லை போன்ற புகார்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் போன்ற மெட்டா செயலிகள் முடங்கியிருப்பதை X தளத்தில் பல பயனர்கள் குறிப்பிட்டு வருவதையும் பார்க்க முடிகிறது. முடக்கத்திற்கான காரணம் குறித்து மெட்டா இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கம் தெரிவிக்கவில்லை.