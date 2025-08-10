Amazon விற்பனையில் மிகப்பெரிய சலுகை.. குறைந்தது iPhone 13 விலை, உடனே வாங்கிடுங்க

Iphone 13 At Cheap Price: அமேசானில் நடைபெறும் கிரேட் ஃப்ரீடம் சேலில் (Amazon Great Freedom Sale), இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு குறைந்த விலையில் ஐபோன் 13-ஐ (Iphone 13) வாங்கலாம். ஆப்பிளின் (Apple) இந்த 5G ஐபோன் அறிமுக விலையில் நீங்கள் பாதி விலைக்கு வாங்க இதே சரியான நேரமாகும். இது தவிர, போன் வாங்கும்போது வங்கி தள்ளுபடிகள் உட்பட பல சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த விற்பனை கடந்த ஜூலை 31 ஆம் தேதி அன்று இ-காமர்ஸ் இணையதளத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்பிளின் இந்த ஐபோன் 2021 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது A15 பயோனிக் சிப் மற்றும் சக்திவாய்ந்த கேமராவைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்ஃபோன் ஆகும்.
ஐபோன் 13 ஸ்மார்ட்போனில் வழங்கப்படும் சலுகைகள்:
இந்த ஆப்பிள் ஐபோன் மூன்று சேமிப்பு வகைகளுடன் வருகிறது - 128GB, 256GB மற்றும் 512GB ஆகும். இதன் ஆரம்ப விலை ரூ.79,900க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. விலைக் குறைப்புக்குப் பிறகு, இந்த ஐபோன் அமேசான் விற்பனையில் ரூ.43,900க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த ஸ்மார்ட்போனை பிளிப்கார்ட் தளத்தில் ரூ.44,999க்கு வாங்கலாம். இந்த ஐபோனை அமேசானில் வாங்கினால் ரூ.1,000 உடனடி வங்கி தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், நீங்கள் ரூ.42,900 மட்டும் செலுத்தினால் போதும். இதன் மூலம் இந்த போனின் விலையில் மொத்தம் ரூ.37,000 வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சலுகை இதனுடன் முடியவில்லை, அமேசான் விற்பனையில் ஐபோன் 13 வாங்கும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் பழைய போனை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்வதன் மூலம், இந்த ஐபோனில் ரூ.36,400 வரை சேமிக்கலாம். பழைய போனை விற்று ரூ.20,000 சேமித்தால், இந்த ஐபோனை வெறும் ரூ.22,900க்கு வாங்கலாம்.
ஐபோன் 13 இன் அம்சங்கள்
ஆப்பிளின் இந்த ஐபோன் 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இந்த ஐபோனில், உங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரிய நாட்ச் வடிவமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. போனின் பின்புறத்தில் இரட்டை கேமரா அமைப்பு உள்ளது, இதில் இரண்டு கேமராக்களும் 12MP + 12MP ஆக இருக்கும். செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புக்கு, இதில் 12MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபோன் 13 6GB RAM உடன் A15 பயோனிக் சிப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது iOS 15 இயக்க முறைமையுடன் வருகிறது, இதை iOS 18 க்கு மேம்படுத்தலாம்.
|Iphone 13
|அம்சங்கள்
|டிஸ்ப்ளே
|6.1 இன்ச் சூப்பர் ரெடினா
|ப்ராசசர்
|A15 பயோனிக்
|கேமரா
|12MP + 12MP, 12MP
|ஸ்டோரேஜ்
|128GB/256GB/512GB
|OS
|iOS 15
