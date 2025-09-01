ஐபோன் யூசர்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் வைத்த ஆப்பு! சிம் கார்டு இல்லையா?

Iphone 17 Air Launch: ஆப்பிள் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி தனது புதிய iPhone 17 சீரிஸ் அறிமுகப்படுத்த தயாராக உள்ளது.
புதிய வடிவமைப்புகள், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் என்று பல புதிய அம்சங்களை இதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், iPhone 17-ல் SIM கார்டு தட்டு இல்லாமல், eSIM-ல் மட்டும் போடப்படுமா என்ற தகவல்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் SIM கார்டு தட்டு இல்லை:
MacRumors அறிக்கையின் படி, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) அனைத்து நாடுகளிலும் iPhone 17 மாடல்கள் SIM கார்டு ட்ரே(தட்டு) இல்லாமல் வரும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட 27 நாடுகள் இதில் அடங்கும். இந்த புதிய மாடல்களில் பயனர்கள் eSIM மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.
Apple பயிற்சி கேள்வி:
குழப்பத்தைத் தவிர்க்க, ஆப்பிள் ஐரோப்பிய ரீட்டெய்லர்களுக்கு eSIM பயிற்சி வழங்கி வருகிறது. இது SEED என்ற ஆப்பிள் செயலியில் கிடைக்கும், அந்நிறுவனத்தின் உலகளாவிய பயிற்சி வழங்கும் செயலி ஆகும். இதனால், SIM ட்ரே இல்லாமை ஐரோப்பியாவிற்கே மட்டுமல்ல, பிற பகுதிகளுக்கும் வரக்கூடும் என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது.
இந்தியாவின் நிலை:
இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் iPhone மாடல்கள் ஏற்கனவே eSIM-ஐ ஆதரிக்கின்றன. ஆனாலும், இன்னும் பாரம்பரிய SIM கார்டுகளை விரும்பும் பயனர்களுக்காக பிஸிக்கல் ட்ரே வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், iPhone 17 Air என்ற மாடல் ultra-thin வடிவமைப்புடன் SIM ட்ரே இல்லாமல் இந்தியாவிலும் வரலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
SIM vs eSIM:
eSIM பலரால் சுலபமான மற்றும் பாதுகாப்பான தீர்வு என கருதப்படுகிறது. பயனர்கள் கார்டுகள் மாற்றாமல், ஒரே டிவைசில் பல நெட்வொர்க்குகளை பயன்படுத்தலாம். தொலைபேசி திருடப்பட்டால் eSIM உடனடியாக டிசெபிள் செய்யலாம். ஆனால், சாதாரண SIM கார்டு போல டிவைசை மாற்றுவதற்கு eSIM சிக்கல் நிறைந்தது.
படிப்படியான மாற்றம்:
iPhone 17 Pro பற்றிய பேட்டரி லீக் காட்டியது, சில சந்தைகளுக்கு சிறிய பேட்டரி, சில சந்தைகளுக்கு ஸ்டான்டர்ட் பேட்டரி என்று இரண்டு பதிப்புகள் வரும். இந்தியா சில சந்தைகளுக்கு ஒரு SIM ட்ரே மாடல் மட்டுமே வந்தால், பயனர்கள் இன்னும் SIM கார்டைப் பயன்படுத்த முடியும்.
ஆப்பிள் பிஸிக்கல் SIM-ஐ நிறுத்துமா? eSIM மட்டுமே விற்குமா? புதிய iPhone 17 Air வரும்போது இது பெரிய சர்ச்சியை உருவாக்கும் போல் உள்ளது.
சுருக்கமாக:
- iPhone 17 செப்டம்பர் 9-ல் அறிமுகம்; புதிய வடிவமைப்பு, மேம்பட்ட அம்சங்கள்.
- ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் (EU) அனைத்து iPhone 17 மாடல்களிலும் SIM ட்ரே இல்லாமல், eSIM மட்டும்.
- Apple, EU ரீட்டெய்லர்களுக்கு eSIM பயிற்சி வழங்கி வருகிறது (SEED செயலியில்).
- இந்தியாவில் eSIM ஆதரவு உள்ளது; பிஸிக்கல் SIM ட்ரே இன்னும் சில மாடல்களுக்கு.
- iPhone 17 Air, ultra-thin வடிவம் காரணமாக SIM ட்ரே இல்லாமல் இந்தியாவிலும் வரலாம்.
- eSIM: சுலபம், பாதுகாப்பானது; திருடப்பட்டால் உடனடியாக டிசெபிள் செய்யலாம்.
- சாதாரண SIM போல டிவைஸ் மாற்றம் சிக்கல் நிறைந்தது.
- iPhone 17 Pro லீக்: சில சந்தைகளுக்கு சிறிய பேட்டரி, சில சந்தைகளுக்கு ஸ்டான்டர்ட்; இந்தியாவில் ஒரு SIM ட்ரே மாடல் இருக்கலாம்.
- பிஸிக்கல் SIM நிறுத்தப்படுமா? eSIM மட்டும் விற்குமா? பெரிய சர்ச்சி உருவாகும்.
