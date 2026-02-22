iPhone 17 Pro மீது அதிரடி விலைக்குறைப்பு: Amazon Sale ஆஃபர் மழை

Amazon தளத்தில் தற்போது மெகா போன் மேனியா விற்பனையின் போது ஐபோன் 17 ப்ரோவின் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐபோன் 17 ப்ரோவின் 512 ஜிபி மாடலை மிகவும் மலிவான விலையில் வாங்கலாம். அமேசானில் இந்த விற்பனை ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது இன்று பிப்ரவரி 22 வரை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஐபோனைத் தவிர, சாம்சங், ஒன்பிளஸ் மற்றும் சியோமி போன்ற பிராண்டுகளின் போன்களையும் இந்த விற்பனையின் போது மிகக் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.
iPhone 17 Pro போனில் மெகா சலுகை
ஐபோன் 17 ப்ரோவின் 512 ஜிபி மாறுபாடு இந்தியாவில் ரூ.1,54,900க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த பிரீமியம் ஐபோனை, நடப்பு அமேசான் விற்பனையில் ரூ.9,000 குறைவான விலையில் வாங்கலாம். அமேசானில் ஐபோன் வாங்கும்போது ரூ.5,000 பிளாட் கூப்பன் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, ரூ.4,000 வங்கி தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும். அதாவது ஐபோன் 17 ப்ரோ 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட போனை வாங்கும்போது மொத்தம் ரூ.9,000 வரை சேமிக்கலாம்.
iPhone 17 Pro போனின் அம்சங்கள்
ஐபோன் 17 ப்ரோவில் 6.3-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR டிஸ்ப்ளே உள்ளது. போனின் டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இது 3000 நிட்ஸ் வரை உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய OLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. நிறுவனம் டிஸ்ப்ளேவைப் பாதுகாக்க செராமிக் ஷீல்ட் 2 ஐப் பயன்படுத்தியுள்ளது. போன் அலுமினிய உடலைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த ஆப்பிள் ஐபோன் A19 ப்ரோ பயோனிக் செயலியில் இயங்குகிறது. அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்க நிறுவனம் ஒரு நீராவி அறையைச் சேர்த்துள்ளது. 6-கோர் 3nm செயலியைப் பயன்படுத்தும் கடந்த ஆண்டு ஐபோன் 16 ப்ரோவை விட இது 40% சிறந்தது என்று நிறுவனம் கூறுகிறது.
ஐபோன் 17 ப்ரோவில் பின்புறத்தில் மூன்று கேமரா அமைப்பு உள்ளது. போனில் 48MP முதன்மை கேமரா, 48MP அல்ட்ரா-வைட் மற்றும் டெலிஃபோட்டோ சென்சார் ஆகியவை இடம்பெறும். இந்த ஆப்பிள் ஐபோன் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக 18MP மைய நிலை கேமராவைக் கொண்டிருக்கும். இந்த போன் iOS 26 உடன் வருகிறது, இதில் நிறுவனம் ஒரு புதிய பயனர் இடைமுகத்தை வழங்கியுள்ளது.
