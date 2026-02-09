iPhone 17e Launch: விலை, அம்சங்கள், வெளியீட்டு தேதி, பிற விவரங்கள் இதோ

iPhone 17e Launch: ஆப்பிள் ரசிகர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி, ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த மாதம் iPhone 17 ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு, பிப்ரவரி 2025 இல், ஆப்பிள் iPhone SE ஸ்மார்ட்போனை நிறுத்திவிட்டு ஐபோன் 16e ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இதனிடையே பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி ஆப்பிள் புதிய iPhone 17e ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த மாடல் ஆப்பிளின் சமீபத்திய தொடரில் வெளியான மிகவும் மலிவான ஐபோன்களில் ஒன்றாகும். முந்தைய மாடலை விட இந்த iPhone நான்கு பெரிய மேம்படுத்தல்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
iPhone 17e போனில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்?
iPhone 17e ஸ்மார்ட்போனின் தோற்றத்தில் பெரிய அளவில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்பதால், இது iPhone 16e ஸ்மார்ட்போனைப் போலவே இருக்கும். இருப்பினும், இந்த முறை, ஆப்பிள் iPhone 17e ஸ்மார்ட்போனில் டைனமிக் ஐலேண்ட் டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும் என்று கூறப்படுகிறது.
iPhone 17e ஆனது A19 சிப்செட்டைக் கொண்டிருக்கும், இது அதன் முன்னோடியை விட வேகமாகவும் திறமையாகவும் இருக்கும். ஐபோன் 17e ஆனது N1 சிப்பையும் கொண்டிருக்கும், இது Wi-Fi 7 மற்றும் புளூடூத் 6 போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களை ஆதரிக்கும்.
iPhone 17e போனின் இணைப்பிலும் மேம்பாடுகள் இருக்கும்
ஆப்பிள் (Apple) நிறுவனத்தின் புதிய C1X மோடம் ஐபோன் 17e-யில் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டாம் தலைமுறை மோடம் இரண்டு மடங்கு வேகமானது என்றும் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக சக்தி திறன் கொண்ட மோடம் என்றும் ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் மேம்பட்ட பேட்டரி ஆயுளுடன் நீங்கள் அதிவேக 5G வேகத்தைப் பெறுவீர்கள்.
மற்ற மாடல்களைப் போலவே, இந்த தொலைபேசியும் MagSafe ஆதரவைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆப்பிள் ஐபோன் 16e ஸ்மார்ட்போனில் 7.5W மெதுவான வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை மட்டுமே வழங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஐபோன் 17e 20W-25W மேக்னெடிக் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விலை என்ன, எத்தனை கேமராக்கள் இருக்கும்?
iPhone 17e-யின் கேமராவைப் பற்றிப் பேசுகையில், பின்புறத்தில் ஒற்றை 48-மெகாபிக்சல் கேமரா இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விலையைப் பொறுத்தவரை, iPhone 16e ஸ்மார்ட்போனைப் போலவே, iPhone 17e-யும் $599 முதல் தொடங்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு, ஆப்பிள் தனது ஐபோன் SE தொடரை நிறுத்திவிட்டு, அதற்கு பதிலாக 'e' தொடரை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் தொடரின் முதல் தொலைபேசியான ஐபோன் 16e, பிப்ரவரி 2025 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஐபோன் 16e 7.5 வாட் வேகமான Qi 1 சார்ஜிங் அமைப்பை மட்டுமே கொண்டிருந்தது. இதை ஒப்பிடுகையில், ஐபோன் 17e சார்ஜிங் அடிப்படையில் ஒரு பெரிய மேம்படுத்தலைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
iPad 12 அறிமுகப்படுத்தப்படலாம்
ஆப்பிள் நிறுவனம் iPad 12-ஐ உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது iPhone 17e உடன் இணைந்து வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் வடிவமைப்பு iPad 11-ஐப் போலவே இருக்கும், ஆனால் இதன் சிப் A18 ஆக இருக்கலாம் மற்றும் RAM 8GB ஆக அதிகரிக்கலாம். இது Apple Intelligence ஆதரவையும் கொண்டிருக்கும்.
