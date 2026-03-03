iPhone 17e அறிமுகம்: இந்தியாவில் இதன் விலை, சலுகைகள் பிற விவரங்கள் இதோ

iPhone 17e Launch: ஐபோன் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆப்பிள், வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் அளவுக்கு சந்தையில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் அதன் சக்திவாய்ந்த ஐபோன் வரிசையைப் புதுப்பிப்பதோடு, தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆப்பிள் 17e -ஐ அறிமுகப்படுத்தி ஒரு பரபரப்பை உருவாக்கியுள்ளது. அதன் தனித்துவமான வடிவமைப்பு இதை ஒரு பிரபலமான தேர்வாக ஆக்குகிறது. iPhone 17e விலை, வெளியீடு, சிறப்பு அம்சங்கள் என அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
குறைந்த விலையில் ஆப்பிள் ஐபோன் அனுபவத்தை பெற நீங்கள் விரும்பினால், இது ஒரு சிறந்த வழி. புதிய மாறுபாடு ஆப்பிளின் மலிவு விலை பிரீமியம் உத்தியை வலுப்படுத்தும். இது முந்தைய இ-சீரிஸ் மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது பல குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளையும் கொண்டுவருகிறது.
iPhone 17e: மலிவு விலை மாடல்
ஐபோன் 17e, ஐபோன் 17 தொடரில் மிகவும் மலிவு விலை மாடலாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விலை மற்ற வகைகளை விடக் குறைவு. இது நடுத்தர வருமான வேலைகளைக் கொண்டவர்களுக்கு எளிதாக மலிவு விலையில் கிடைக்கிறது.
ஐபோன் 17e விலை எவ்வளவு?
இந்தியாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தத் தயாராக உள்ள ஐபோன் 17e ஐ, வாடிக்கையாளர்கள் மிகவும் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். நாட்டில் அதன் தொடக்க விலை ₹64,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது இது 256GB அடிப்படை சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. முந்தைய மாடலுடன் ஒப்பிடும்போது நிறுவனம் சேமிப்பு திறனை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது.
iPhone 17e: விற்பனை, ப்ரீ ஆர்டர் எப்போது தொடங்குகிறது?
செயலி அளவு, AI அம்சங்கள் மற்றும் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட உள்ளடக்கத்தை மனதில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஐபோனுக்கான ப்ரீ-ஆர்டர்கள் மார்ச் 4, 2026 அன்று தொடங்கும் என்பதை அறிவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் மார்ச் 11 அன்று விற்பனை தொடங்கும்.
ஐபோன் 17e, இந்தியா முழுதும், அடிப்படை 256GB வகைக்கு ₹64,900 என்ற விலையிலும் 512GB வகைக்கு ₹84,900 என்ற விலையிலும் விற்பனை செய்யப்படும். விற்பனை தொடங்கும் போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்துபவர்கள் ₹5,000 வரை கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம்.
iPhone 17e: இதன் சிறப்பம்சம் என்ன?
ஐபோன் 17e ஒரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐபோன் 17e-ல் A19 சிப்செட் உள்ளது. இது 3nm செயல்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த சிப் வேகமான செயல்திறனை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் பேட்டரி செயல்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது. ஆப்பிள் நிறுவனம் இதில் புதிய C1X மோடமையும் சேர்த்துள்ளது. இது முன்பை விட வேகமான 5G வேகத்தையும் குறைந்த மின் நுகர்வையும் வழங்குகிறது. ஐபோன் 17e 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளது.
ஐபோன் 17e செராமிக் ஷீல்ட் 2 பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது, இது திரையின் கீறல் மற்றும் வீழ்ச்சி எதிர்ப்பை கணிசமாக மேம்படுத்துகிறது. இந்த போன் IP68-மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதாவது இது நீர் மற்றும் தூசியிலிருந்து முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. முதல் முறையாக, இந்த தொடரில் நிறுவனம் 48MP ஃப்யூஷன் கேமராவைச் சேர்த்துள்ளது. இந்த கேமரா 2X ஆப்டிகல் ஜூமை ஆதரிக்கிறது மற்றும் 24MP புகைப்படங்களை கேப்சர் செய்கிறது. இதனால் புகைப்படத் தரம் மற்றும் கோப்பு அளவை இது சமநிலைப்படுத்துகிறது.
