iPhone 17e vs Pixel 10a.. அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள், விலை அடிப்படையில் எது பெஸ்ட்?

iPhone 17e vs Google Pixel 10a : ஆப்பிள் நிறுவனம் சமீபத்திய தனது மலிவு விலை ஐபோன் 17e போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த போன் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கூகிள் பிக்சல் 10a-வுடன் நேரடியாக போட்டியிடுகிறது. இந்த இரண்டு போனும் சிறந்த அம்சங்களை வழங்குகின்றன. ஆனால் ஒன்று iOS அமைப்புடன் வருகிறது, மற்றொன்று Android + AI மேஜிக் உடன் வருகிறது. எனவே இந்த இரண்டு போன்களில் எந்த போன் சிறந்த அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள் இருக்கிறது, மேலும் இந்த போன்களின் விலை என்னென்ன என்பதை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்.
iPhone 17e vs Google Pixel 10a : வடிவமைப்பு, ஆயுள்
ஐபோன் 17e வடிவமைப்பு ஐபோன் 14 ஐப் போன்றது. இது செல்ஃபி கேமராவிற்கான நாட்ச் உடன் 6.1 அங்குல டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. ஆப்பிள் செராமிக் ஷீல்ட் 2 ஆதரவுடன் டிஸ்ப்ளேவை மேம்படுத்தியுள்ளது. பிக்சல் 10a ஐப் பொறுத்தவரை, நிறுவனம் அதன் பின்புற பேனலை மறுவடிவமைப்பு செய்துள்ளது. இது இரட்டை கேமரா அமைப்பைச் சேர்த்துள்ளது. இது 6.3 அங்குல டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. கண்ணாடி பின்புறம் ஐபோனை மிகவும் பிரீமியமாகக் காட்டுகிறது.
ஐபோன் 17e 60Hz புதுப்பிப்பு வீதக் காட்சியைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இது ஒரு சூப்பர் ரெடினா XDR பேனலைக் கொண்டுள்ளது. இந்த காட்சி 1200 நிட்களின் உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. பிக்சல் 10a ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய ஆக்டுவா டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது iPhone 17e ஐ விட மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் அனிமேஷன்களை வழங்குகிறது. இது 3000 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் சிறந்த பிரகாசத்தையும் வழங்குகிறது.
iPhone 17e vs Google Pixel 10a : செயல்திறன், AI
ஐபோன் 17e-யில் A19 சிப் உள்ளது, இது ஐபோன் 17-லும் காணப்பட்டது. 3nm செயல்பாட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த சிப் சிறந்த செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த மலிவு விலை மாடல் ஆப்பிள் நுண்ணறிவு அம்சங்களுடன் வருகிறது. கூகிள் பிக்சல் 10a ஆனது டென்சர் G4 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது. கூகிளின் G4 சிப் ஜெமினி AI உடன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது பயனர்கள் ஜெமினி லைவ் மற்றும் மேஜிக் கியூவை இயக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த போன் ஏழு வருட இயக்க முறைமை மேம்படுத்தல்களை வழங்குகிறது.
iPhone 17e vs Google Pixel 10a : கேமரா அமைப்புகள்
ஆப்பிள் ஐபோன் 17e 48 மெகாபிக்சல் சிங்கிள் ஃப்யூஷன் கேமரா லென்ஸைக் கொண்டுள்ளது. இது 'ஆப்டிகல்-தர' 2x டெலிஃபோட்டோ பயன்முறையை ஆதரிக்கிறது. கேமரா டால்பி விஷனுடன் 4K/60fps வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது. பிக்சல் 10a இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் முதன்மை கேமரா 48 மெகாபிக்சல், 13 மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு சென்சார் ஆகும். இந்த கூகிள் தொலைபேசியில் சிறப்பு நைட் சைட் அம்சம் மற்றும் புகைப்படம் எடுப்பதற்கான AI- இயங்கும் எடிட்டிங் கருவிகளும் உள்ளன.
iPhone 17e vs Google Pixel 10a : பேட்டரி, விலை
பிக்சல் 10a 5100mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது 45W வயர்டு சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. ஐபோன் 17e இன் அதிகாரப்பூர்வ பேட்டரி திறன் தெரியவில்லை. இது 4005mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆப்பிள், iOS சார்ஜ் செய்யும் திறனுடன் முழு பேட்டரி ஆயுளையும் வழங்குகிறது. விலையைப் பொறுத்தவரை, பிக்சல் 10a 256GB சேமிப்பு வகையின் விலை ரூ.49,999 ஆகும். அதே நேரத்தில், ஆப்பிள் ஐபோன் 17e, 256GB வகையை ரூ.64,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
