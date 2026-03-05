iPhone 17e vs iPhone 17: விலை முதல் லுக் வரை முழுமையான ஒப்பீடு.. உங்களுக்கு ஏற்றது எது?

iPhone 17e vs iPhone 17: ஆப்பிள் தனது புதிய ஐபோன் 17 தொடரை அறிமுகப்படுத்தி, அதனுடன் மலிவு விலை மாடலான ஐபோன் 17e ஐயும் அறிமுகப்படுத்தியது. பட்ஜெட் விலையில் புதிய ஐபோன் வாங்கவும், ஆப்பிள் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக மாறவும் விரும்புவோருக்கென்றே இந்த தொலைபேசியை நிறுவனம் குறிப்பாக வடிவமைத்துள்ளது. சுவாரஸ்யமாக, இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் சமீபத்திய ஆப்பிள் A19 சிப் மற்றும் ஆப்பிள் நுண்ணறிவு போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், ஐபோன் 17 பல அம்சங்களில் அதிக பிரீமியம் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
இந்த இரு போன்களுக்கும் இடையில், விலை, கேமரா, டிஸ்பிளே மற்றும் பேட்டரி ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
iPhone 17e vs iPhone 17 விலை: இரண்டு போன்களுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன?
- இந்தியாவில், ஐபோன் 17e 256 ஜிபி சேமிப்பு மாறுபாட்டிற்கான விலை ₹64,900 இல் தொடங்குகிறது. இதன் 512 ஜிபி மாறுபாடு ₹84,900க்கு கிடைக்கிறது. தற்போது, இந்த தொலைபேசி ப்ரீ-ஆர்டருக்குக் கிடைக்கிறது. இது மார்ச் 11 முதல் விற்பனைக்கு வரும்.
- ஐபோன் 17 விலை சற்று அதிகமாக உள்ளது. இதன் 256GB மாடல் ₹82,900க்கு வருகிறது, அதே சமயம் 512GB வகையின் விலை ₹102,900.
அதாவது இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுக்கும் இடையே சுமார் ₹18,000 விலை வித்தியாசம் உள்ளது.
iPhone 17e vs iPhone 17 வடிவமைப்பு: இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு போன்களும் மிகவும் ஒத்ததாகத் தெரிகிறது. இரண்டு போன்களும் அலுமினிய பிரேம்கள் மற்றும் கண்ணாடி பின்புறங்களைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் அவை IP68 மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளன, அவை தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டவை.
- அளவைப் பொறுத்தவரை, iPhone 17e 146.7 x 71.5 x 7.8mm அளவீடு மற்றும் 169 கிராம் எடை கொண்டது.
- iPhone 17 சற்று பெரியது, 149.6 x 71.5 x 7.95mm அளவீடு மற்றும் 177 கிராம் எடை கொண்டது.
இரண்டு போன்களிலும் முன்புறத்தில் Ceramic Shield 2 பாதுகாப்பு உள்ளது.
- வண்ண வகைகளைப் பொறுத்தவரை, iPhone 17e கருப்பு, மென்மையான இளஞ்சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
- அதே நேரத்தில் iPhone 17 லாவெண்டர், மிஸ்ட் ப்ளூ, சேஜ், வெள்ளை மற்றும் கருப்பு நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
iPhone 17e vs iPhone 17 டிஸ்பிளே: iPhone 17 மிகவும் மேம்பட்ட டிஸ்பிளேவைக் கொண்டுள்ளது
இரண்டு போன்களும் டிஸ்பிளேவின் அடிப்படையில் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன.
- iPhone 17e 1170 x 2532 பிக்சல்கள் ரெசல்க்யூஷன் கொண்ட 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதம், True Tone ஆதரவு மற்றும் தோராயமாக 800 nits பிரகாசத்தை வழங்குகிறது.
- iPhone 17 6.3-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ProMotion தொழில்நுட்பம், Always-On Display மற்றும் 3000 nits வரை உச்ச பிரகாசத்துடன் 120Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது.
iPhone 17e vs iPhone 17 செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருள்
இரண்டு போன்களும் செயல்திறனின் அடிப்படையில் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவை. ஆப்பிள் நிறுவனம் இரண்டிலும் A19 சிப்செட் மற்றும் 16-கோர் நியூரல் எஞ்சினை வழங்கியுள்ளது. இது AI அம்சங்களை சிறப்பாக ஆதரிக்கிறது. ஐபோன் 17e 8GB RAM மற்றும் 256GB மற்றும் 512GB சேமிப்பு விருப்பங்களுடன் வருகிறது. ஐபோன் 17 256GB சேமிப்பகத்துடன் தொடங்குகிறது, மேலும் இரண்டு போன்களும் iOS 26 உடன் வருகின்றன.
iPhone 17e vs iPhone 17 கேமரா: ஐபோன் 17 மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது
- கேமராவைப் பொறுத்தவரை, ஐபோன் 17e ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் மற்றும் 2x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட ஒற்றை 48MP பின்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்கு, இது 12MP TrueDepth கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
- ஐபோன் 17 இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இதில் 48MP ஃப்யூஷன் பிரதான கேமரா மற்றும் மேக்ரோ புகைப்படக் கலையையும் ஆதரிக்கும் 48MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். முன் கேமராவில் மைய நிலை கேமரா உள்ளது.
iPhone 17e vs iPhone 17 பேட்டரி: ஐபோன் 17 -இல் சற்று அதிக பலம்
- பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, ஐபோன் 17e 26 மணிநேரம் வரை வீடியோ பிளேபேக்கை வழங்க முடியும் மற்றும் MagSafe வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
- ஐபோன் 17 இன் பேட்டரி சற்று வலிமையானது, மேலும் இது 30 மணிநேரம் வரை வீடியோ பிளேபேக்கை வழங்க முடியும். வேகமான சார்ஜிங் சில நிமிடங்களில் தொலைபேசியை 50% வரை சார்ஜ் செய்ய அனுமதிக்கிறது.
iPhone 17e vs iPhone 17: எந்த ஐபோன் சரியான தேர்வாக இருக்கும்?
- பட்ஜெட் விலையில் புதிய ஐபோனைத் தேடும் நபர்களுக்கும், சமீபத்திய சிப் மூலம் நல்ல செயல்திறனை விரும்பும் நபர்களுக்கும் ஐபோன் 17e ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கலாம்.
- இருப்பினும், ஒரு பெரிய 120Hz டிஸ்ப்ளே, மேம்பட்ட கேமரா மற்றும் சிறந்த பேட்டரி ஆயுள் தேவைப்பட்டால், ஐபோன் 17 அதிக பிரீமியம் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
ஆகையால், தேர்வு முற்றிலும் நீங்கள் செலவிட தயாராக இருக்கும் விலை, எதிர்பார்க்கும் அம்சங்கள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
மேலும் படிக்க | ₹20,000-க்குள் சிறந்த கேமரா போன்களின் முழு பட்டியல் இதோ
மேலும் படிக்க | Top 5 POCO Phones: 120hz டிஸ்பிளே கொண்ட டாப் 5 POCO போன்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ